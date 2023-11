Das neue Spielegeschenk bei Epic schickt euch auf ein Sci-Fi-Abenteuer zum Mars

Deliver Us Mars gibt's ab jetzt kostenlos im Epic Store - dabei ist das Adventure erst 2023 erschienen.

Es ist mal wieder Donnerstag und ihr wisst, was das bedeutet: Im Epic Games Store gibt's ein neues, kostenloses Spiel abzugreifen! Diese Woche kommen besonders Sci-Fi-Fans auf ihre Kosten, denn euch wird ein fesselndes Mars-Abenteuer geschenkt.

Kostenlos bei Epic: Deliver Us Mars

8:11 Deliver Us Mars: Exklusives Gameplay aus dem ersten Story-Hoffnungsträger für 2023

Genre: Adventure | Entwickler: Keoken Interactive | Kostenlos sichern & behalten bis: 30. November (zum Spiel im Epic Games Store)

Deliver Us The Moon, der Vorgänger von Deliver Us Mars, hat 2019 die Herzen der Sci-Fi-Fans erobert. Der Nachfolger setzt diese spannende Reise fort und entführt euch in eine ebenso packende wie emotionale Weltraumodyssee.

In diesem Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Kathy Johanson, einer mutigen Astronautin und Ingenieurin. Ihre Mission: die gestohlenen ARCHE-Kolonieschiffe zurückzuholen, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sind. Das Abenteuer führt euch zum Mars, wo ihr euch nicht nur den technischen Herausforderungen der Raumfahrt, sondern auch den tiefen emotionalen Konflikten der Protagonistin stellt.

Spielerisch erwartet euch eine Kombination aus Rätseln und Erkundung: Deliver Us Mars konfrontiert euch mit Logik- und Umgebungsrätseln und verlangt Geschicklichkeit in den actionlastigeren Klettersequenzen. Parallel dazu entfaltet sich eine Story, die Themen wie Familie, Verlust und die verzweifelte Suche nach Antworten in den Vordergrund stellt.

Die Qualität des gefeierten Vorgängers kann der Mars-Nachfolger allerdings nicht ganz erreichen - woran das liegt, lest ihr vor dem Download bestenfalls in unserem ausführlichen Test nach.

Jetzt seid ihr gefragt: Deliver Us Mars ist erst 2023 erschienen. Aber habt ihr es bereits gespielt und könnt es den anderen Lesern empfehlen? Habt ihr vielleicht sogar einige Tipps für angehende Mars-Erkunder? Dann scrollt nach unten, haut in die Tasten und lasst uns, wie immer, eure Meinung immer im Kommentarbereich wissen!