Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt's gleich zwei Spiele mit einer GS-Wertung über 80 geschenkt

Wenige Monate vor dem Release von Borderlands 4 könnt ihr Tiny Tina's Wonderland kostenlos nachholen.

Juhu, zwei Hochkaräter gratis! Diese Woche lässt sich Epic Games nicht lumpen und haut mit Limbo und Tiny Tina's Wonderlands gleich zwei echte Publikumslieblinge raus – beide mit einer GameStar-Wertung von über 80 Punkten.

Ihr habt noch bis zum 5. Juni um 17 Uhr Zeit, euch diese Titel dauerhaft zu sichern. Was euch erwartet und warum ihr unbedingt zugreifen solltet, erfahrt ihr hier.

Tiny Tina's Wonderlands

Wer Borderlands liebt, wird mit Tiny Tina's Wonderlands eine wahre Freude haben. Das Spin-off schickt euch in eine durchgeknallte Fantasy-Welt, die komplett von der chaotischen Dungeon-Masterin Tiny Tina gelenkt wird.

Hier erwarten euch nicht nur jede Menge abgedrehte Charaktere, sondern auch ein überarbeitetes Gameplay, das die klassischen Loot-Shooter-Elemente aus Borderlands mit neuen Rollenspiel-Features wie Zaubersprüchen und einem Multiklassen-System verbindet.

Tiny Tina's Wonderlands punktet vor allem mit seinem schrägen Humor, der coolen Fantasy-Kulisse und einer überraschend motivierenden Story. Im GameStar-Test gab’s dafür eine Wertung von 82 Punkten – und damit ist das Spiel definitiv einen Blick wert, selbst wenn ihr mit Borderlands bisher nur wenig anfangen konntet.

Limbo

Limbo ist ein Paradebeispiel dafür, wie viel Atmosphäre ein Spiel mit minimalistischer Optik und Soundkulisse erzeugen kann. Ihr schlüpft in die Rolle eines namenlosen Jungen, der auf der Suche nach seiner Schwester eine düstere Schwarzweiß-Welt durchstreift. Die Geschichte wird dabei fast wortlos erzählt, während das auf clevere Physikrätzsel setzt, die euch immer wieder zum Um-die-Ecke-Denken zwingen.

Die dichte Atmosphäre, das raffinierte Licht- und Schattenspiel sowie die subtile Geräuschkulisse sorgen für ein Erlebnis, das ihr so schnell nicht vergesst. Kein Wunder, dass Limbo im GameStar-Test eine Wertung von 85 Punkten abräumte.

Egal, ob euch eher die kniffligen Rätsel in düsterer Atmosphäre oder auf chaotische Fantasy-Action mit jeder Menge Humor zusagen – dieses Mal liefert Epic definitiv eine Woche, in der sich das Zugreifen mal wieder lohnt. Also: Seid schnell und sackt euch die beiden Spiele ein, bevor die Aktion am 5. Juni 2025 schon wieder endet.