Zwei neue Borderlands-Spiele sind wohl geleakt, doch die größte Hoffnung schürt ein Weltkriegs-Shooter

Zwei unangekündigte Borderlands-Spiele und ein neues Brothers in Arms wurden zu Tage gefördert.

Da wurde wohl mehr verraten, als sich Gearbox gewünscht hätte. Wie Eurogamer berichtet, war eine Zeit lang im Lebenslauf eines ehemaligen Technical Directors von Lost Boys Interactive auf LinkedIn von einer ganzen Reihe an Spielen die Rede, die noch gar nicht angekündigt worden sind.

Lost Boys Interactive ist ein unterstützendes Studio für Gearbox, das die meisten von euch wohl für ihre erfolgreiche Borderlines-Reihe kennen. Und genau zu diesen Spielen wurden in dem LinkedIn-Beitrag gleich zwei neue Ableger erwähnt, an denen der Mitarbeiter beteiligt gewesen sein will, die bislang eigentlich offiziell nicht in Entwicklung sind.

Die Rede war hier sowohl von Borderlands 4 als auch Tiny Tina's Wonderlands 2. Fans von Weltkriegs-Shootern wird zudem freuen zu hören, dass in dem Leak außerdem von einem neuen Ableger für die lange unangetastete Spielereihe Brothers in Arms gesprochen wird.

PLUS-Archiv 4:32 Brothers in Arms: Hell's Highway - Test-Video - Test-Video

Wie glaubhaft ist das alles?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ehemalige Mitarbeiter bei der Aktualisierung ihrer LinkedIn-Profile gelegentlich auch versehentlich Projekte nennen, die eigentlich noch gar nicht enthüllt wurden. Mittlerweile ist der Beitrag auf dem Profil auch wieder gelöscht worden. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die Person wirklich an den genannten Projekten gearbeitet hat.

Eine wirklich große Überraschung ist die Nennung von Borderlands 4 und Tiny Tina's Wonderlands 2 zudem nicht. Gerade Borderlands gehört zu Gearbox' erfolgreichsten Spielen und ein vierter Teil ist so gut wie sicher. Auch Tiny Tina's Wonderlands wird bislang auf Steam rege gespielt, da liegt eine Fortsetzung recht nahe.

Brothers in Arms hingegen bekam bis auf einige Mobile-Ableger seit 2008 keinen neuen Teil spendiert. Noch ist auch nicht garantiert, dass sich das bald ändert. Zwar sprach Randy Pitchford bereits 2021 von einer Fortsetzung und der neue Leak unterstreicht dieses Vorhaben, gleichzeitig gehört Gearbox aber auch zur Embracer-Group, die erst kürzlich hunderte Angestellte entlassen hat und zahlreiche unangekündigte Gamingprojekte sterben ließ. Im schlimmsten Fall war ein neues Brothers in Arms darunter.

Was sagt ihr zu diesem kleinen Leak rund um neue Spiele aus dem Hause Gearbox? Freut ihr euch bereits vorsichtig auf ein neues Borderlands oder auf Brothers in Arms? Oder seid ihr noch skeptisch, ob dem Ganzen zu trauen ist? Denkt ihr, die Weltkriegs-Reihe sollte überhaupt wiederbelebt werden oder könnt ihr damit nichts anfangen? Schreibt es in die Kommentare!