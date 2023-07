Beliebter Shooter ist schon seit 2 Jahren fertig verfilmt, steckt aber wohl in großen Schwierigkeiten

Die Zeichen für den geplanten Borderlands stehen nicht allzu gut.

Man könnte meinen, der Fluch der Spieleverfilmungen wäre mit Adaptionen wie The Last of Us, Sonic oder Super Mario Bros. endlich gebrochen. Doch aktuell sieht es ganz danach aus, als würde das Borderlands nicht gelingen und in alte Muster verfallen.

Und falls ihr euch nicht mehr erinnert: Der Borderlands-Film wurde bereits 2015 angekündigt, kam aber ziemlich lang nicht in die Gänge. Erst 2021 startete der Dreh unter Regisseur Eli Roth (Hostel, The Green Inferno) mit Darstellern wie Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black oder Jamie Lee Curtis.

Bisher keine allzu gute Bilanz

Die Dreharbeiten sind damit seit Juni 2021 längst beendet, aber bis heute - ganze zwei Jahre später - gibt es nicht einmal einen Trailer zu Borderlands zu sehen. Auch auf dem offiziellen Twitter-Account des Films ist es schon lange verdächtig still geworden. Und das womöglich aus gutem Grund.

Im Januar 2023 fanden nochmal Nachdrehs statt, was erstmal nichts allzu Ungewöhnliches für eine Filmproduktion ist. Für hochgezogene Augenbrauen dürfte aber schon mal sorgen, dass der ursprüngliche Regisseur Eli Roth nicht für die Nachdrehs zurückkehrte, sondern von Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) ersetzt wurde.

Einer der zehn(!) Autoren zieht sich raus

Jetzt kommt erschwerend dazu, dass mit Craig Mazin (übrigens hier unter dem Pseudonym Joe Crombie), einer der ursprünglichen Autoren des Borderlands-Films, nicht länger damit assoziiert werden möchte - wie World of Reel berichtet. Mazin arbeitete zuvor an ausgezeichneten Serien wie The Last of Us oder Chernobyl mit, schrieb aber auch an weniger angepriesenen Projekten wie The Huntsman & the Ice Queen oder den Hangover-Sequels.

Hierbei sollte man aber auch erwähnen, dass mittlerweile stolze zehn Drehbuchautoren (via der Website der Writer's Guild) am Skript des Borderlands-Films beteiligt waren. Und das, obwohl das Kinoprojekt primär auf dem allerersten Teil der Shooter-Reihe basiert, der nicht gerade für seine komplexe Story bekannt ist.

Wann Borderlands in den Kinos starten soll und wie gut der Film letztendlich wird, bleibt weiterhin offen. Fans der Spielvorlage dürfen aber weiter skeptisch bleiben.

Was haltet ihr von der bisher ... durchwachsenen Entwicklungsgeschichte des Borderlands-Film: Habt ihr bestimmte Hoffnungen und Erwartungen an das Kino-Projekt oder befürchtet ihr das Schlimmste? Wie müsste die perfekte Borderlands-Verfilmung eurer Meinung nach aussehen? Oder könntet ihr guten Gewissens komplett darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!