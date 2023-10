Kostenlos bei Steam & Co.: Diablo 4 und 6 weitere Spiele sind am Wochenende gratis

Dieses Wochenende gibt's bei Steam und Epic sieben coole Spiele kostenlos.

Eintauchen in unheimliche Welten oder technische Meisterwerke erschaffen - dieses Wochenende bietet wieder einmal eine schöne Auswahl an kostenlos spielbaren Titeln bei Steam, GOG, im Battle.net und im Epic Games Store. Wie immer gilt: Einige könnt ihr für immer behalten, andere nur für kurze Zeit gratis spielen.

1. Highlight der Woche: Diablo 4

9:54 So gut wie mit Diablo 4 war Blizzard seit Jahren nicht mehr - Testvideo

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Blizzard | Kostenlos spielen bis: 30. Oktober (Battle.net)

Diablo ist offiziell zwar kein Horrorspiel, könnt bei seiner blutigen, von Dämonen durchsetzten Spielwelt aber gut und gerne eines sein. Gerade Diablo 4 setzt in seiner Hauptstory auf einige mehr als schaurige Momente, in denen die Tochter des Hasses Lilith im Mittelpunkt steht. Glücklicherweise erlaubt es euch Diablo außerdem, einen eigenen Helden zu erstellen, der im Verlauf der Handlung dann immer größere Macht ansammelt.

Irgendwann metzelt ihr euch wie im Wahn durch die Heerscharen der Hölle, auf der steten Suche nach der zurückgekehrten Tochter Mephistos. Das ganze Wochenende lang könnt ihr in Sanktuario versinken und laut Blizzard auf alle Inhalte zugreifen, die es derzeit gibt. Also beispielsweise auch auf die neuen Inhalte der Saison des Blutes, in der es um eine vampirische Invasion geht.

Wobei alle Inhalte nur in der Theorie stimmt. In der Testversion von Diablo 4 kann euer Charakter maximal die Stufe 20 erreichen. Was viel zu wenig ist, um beispielsweise Endgame-Inhalte auszuprobieren. Selbst die Story solltet ihr so nicht durchbekommen. Allerdings könnt ihr euren Fortschritt behalten, solltet ihr euch hinterher doch noch für einen Kauf entschließen.

2. Highlight der Woche: The Evil Within 2

6:26 The Evil Within 2 - Test-Video zum Horror-Hit - Test-Video zum Horror-Hit

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Tango Gameworks | Kostenlos sichern & behalten bis: 2. November (Epic Games)

The Evil Within 2 folgt erneut Protagonist Sebastian Castellanos auf seiner Mission, seine tot geglaubte Tochter zu retten. Drei Jahre nach den Ereignissen im Beacon Mental Hospital, bietet die mysteriöse Organisation MOBIUS Sebastian eine zweite Chance dazu.

Unter Leitung des Genre-Meisters Shinji Mikami entstanden, erforscht ihr eine gruselige Welt voller Horrorszenarien und dunkler Geheimnisse. Mit einer Balance aus Open-World-Erkundung und linearer Erzählung, stellt das spannende Spiel eure Nerven auf die Probe, während es die besten Elemente des Originalspiels perfektioniert und ein rundum Furcht einflößendes Erlebnis in bester Resident-Evil-Manier bietet.

Falls ihr vor dem Download noch mehr Infos benötigt, warum The Evil Within 2 höllisch gut und eure Zeit wert ist - werft einen Blick in unseren Test!

Weitere kostenlose Spiele bei Steam, Epic und GOG

Fallout 76: Im postapokalyptischen Online-Ableger der beliebten Rollenspielserie Fallout erwartet euch eine Mischung aus Survival, Crafting, Basenbau und Rollenspiel. Diese Woche ist das große Halloween Event gestartet, deshalb lässt euch Bethesda mal wieder reinschnuppern. Kostenlos spielbar bis : 30. Oktober (Steam)

Space Engineers: In dieser Weltraum-Sandbox könnt ihr Raumschiffe und Stationen bauen, Asteroiden abbauen und Weltraumschlachten schlagen. Kostenlos spielbar bis : 30. Oktober (Steam)

The Finals: Der Free2Play-Multiplayer-Shooter trumpft mit genialer Zerstörungsphysik auf und ist jetzt in die Open Beta gestartet. Wer mitmacht, bekommt einen kostenlosen Battle Pass mit kosmetischen Belohnungen, die ins finale Spiel übernommen werden.

1:54 The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist schon jetzt für alle spielbar

Tandem: A Tale of Shadows: Falls ihr es lieber etwas ruhiger mögt, könnt ihr mit Tandem ins London des 19. Jahrhunderts abtauchen, Rätsel lösen und das mysteriöse Verschwinden eines Jungen aufklären. Kostenlos sichern & behalten bis : 2. November (Epic)

Blacksad: Under the Skin: Lasst euch von der Kuschelkatze als Protagonisten nicht täuschen. Blacksad ist ein knallhartes Noir-Abenteuer, in dem ihr als Detektiv im New York der 50er-Jahre einen Mord aufklärt. Kostenlos sichern & behalten bis: 30. Oktober (Gog)



Über welches kostenlos spielbare Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Wir finden ja, dass das grandiose The Evil Within 2 perfekt in den Schocktober passt. Allerdings sieht auch The Finals mit seiner beeindrucken Zerstörung spannend aus ... Also, wie seht ihr das? Schreibt es und, wie immer, gerne in den Kommentarbereich!