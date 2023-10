Kostenlos bei Steam und Epic: Zwei der größten Shooter sind gerade gratis spielbar

Battlefield 2042 und Call of Duty Modern Warfare 3 sind zeitgleich kostenlos spielbar.

Wenn ihr am Wochenende richtig viel zocken wollt, ohne dafür Geld auszugeben, dann haben wir gleich mehrere gute Nachrichten: Bei Steam sind immer noch hunderte Demos aktiv, Call of Duty Modern Warfare 3 hält eine offene Beta für alle ab, Battlefield 2042 will das mit einer Gratisaktion übertrumpfen und auch sonst sind mehrere Titel gratis zu haben.

Bei uns findet ihr die kostenlosen Spiele fürs Wochenende übersichtlich aufgelistet. Ihr müsst nur auf den jeweiligen Link klicken, um direkt zum Angebot bei Steam oder Epic zu kommen. Viel Spaß beim Stöbern!

1. Highlight der Woche: Call of Duty Modern Warfare 3

2:13 CoD Modern Warfare 3: Erster Blick in den Multiplayer zeigt die Rückkehr von Legenden

Genre: Shooter | Entwickler: Sledgehammer Games | Kostenlos spielen bis: 16. Oktober, 19 Uhr

Call of Duty Modern Warfare 3 lädt vom 14. bis zum 16. Oktober zur offenen Multiplayer-Beta ein. Egal auf welcher Plattform und ob ihr das Hauptspiel besitzt: Alle können sich die Testversion kostenlos runterladen und loslegen. Entweder über Steam, Battle.net oder den jeweiligen Konsolen-Store.

Das Movement liegt diesmal wieder näher an Modern Warfare (2019), die Sichtbarkeit wurde deutlich verbessert und wenn ihr das originale Modern Warfare 3 gespielt habt, werdet ihr die Maps wiedererkennen. Welche Karten und Spielmodi genau verfügbar sind, lest ihr hier bei uns in der Übersicht.

2. Highlight der Woche: Battlefield 2042

2:18 Battlefield 2042 zeigt erstes Gameplay von der neuen Infanterie-Karte »Geheim«

Genre: Shooter | Entwickler: DICE | Kostenlos spielen bis: 16. Oktober

Battlefield 2042 will dem großen Shooter-Konkurrenten Call of Duty das Schlachtfeld nicht kampflos überlassen und bietet euch ein Alternativprogramm: Ihr könnt bis 16. Oktober gratis spielen. Season 6 ist frisch erschienen und hat eine ganz neue Map dabei, auf der ihr besonders viele Nahkämpfe bestreiten sollt. Oder ihr haltet euch an die altbekannten Karten und schaut, was sich seit dem schwierigen Release getan hat.

Der Shooter ist bei Steam auch gerade im Angebot, falls ihr ihn nach dem Testspielen gleich kaufen wollt. Momentan ist er auf knapp 10 Euro reduziert, der kostenpflichtige Battle Pass steckt da allerdings noch nicht mit drin.

Weitere kostenlose Spiele fürs Wochenende

Steam Next Fest: Noch bis zum 16. Oktober stehen bei dieser Aktion buchstäblich tausende Spiele für euch bereit, in die ihr mal unverbindlich reinschnuppern könnt. Wir haben euch einige rausgepickt, die auf jeden Fall eure Zeit wert sind:

Blazing Sails: Ein Piraten-Battle-Royale, in dem ihr mit eurer Crew die Karibik unsicher macht und Schätze plündert. Noch im Early Access, aber bekommt bei Steam schon viele gute Nutzer-Wertungen (89 Prozent positiv).

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 19. Oktober um 16:59 Uhr (hier geht’s zu Epic)

Qube Ultimate Bundle: Zwei geniale Puzzlespiele, die euch das Gehirn verknoten. Aber auf angenehme Art! Wer Portal mag, sollte Qube und Qube 2 zumindest mal ausprobieren.

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 19. Oktober um 16:59 (hier geht’s zu Epic)

Forts: Echtzeitstrategie trifft physikalisch aufwändig simulierte Zerstörung. Ihr baut Festungen, die euer Gegner dann plattballern will und umgekehrt. Übers Wochenende ist der spaßige Multiplayer gratis spielbar.

Kostenlos spielen bis: 16. Oktober (hier geht’s zu Steam)

Welches Spiel beschäftigt euch am Wochenende? Schnappt ihr euch eins (oder mehrere) aus den Gratisangeboten bei Steam oder Epic? Holt ihr etwas aus eurem Pile of Joy nach? Oder macht ihr gerade eine kurze Verschnaufpause nach den großen Releases der letzten Monate? Schreibt uns in den Kommentaren!