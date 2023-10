Die größte Siedler-Hoffnung ist jetzt auf Steam kostenlos spielbar

Die Demo zu Pioneers of Pagonia gibt's jetzt auf Steam!

Ihr habt die Geschichte wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört: Volker Wertich, Schöpfer von Die Siedler, hat eigentlich für Ubisoft am neuesten Siedler-Teil gearbeitet, dann verließ er das Projekt, Die Siedler: Neue Allianzen wurde ohne ihn weiterentwickelt und mündete in ... naja, kein sonderlich gutes Spiel.

Volker Wertich werkelt hingegen an der großen Gegenparty zum offiziellen Die Siedler: Pioneers of Pagonia will all das bieten, was Ubisoft nicht bietet - und beim bisherigen Anspielen können wir das nur bestätigen. Und ihr könnt euch ab sofort selbst ein Bild machen! Seit dem 2. Oktober 2023 lässt sich via Steam eine Demo zu Pioneers of Pagonia aktivieren. Und das geht ganz einfach.

So ladet ihr die Demo zu Pioneers of Pagonia runter

Ihr geht auf die offizielle Shop-Seite von Pioneers of Pagonia und scrollt ein bisschen runter. Unterhalb des Early-Access-Blocks findet sich der grüne Demo herunterladen -Button. Klickt ihr den an, fügt sich das Spiel eurer Steam-Bibliothek hinzu und ihr könnt den Download starten. Easy, oder?

9:35 Pioneers of Pagonia - Wir haben das neue Spiel vom Siedler-Erfinder endlich ausprobiert!

Was steckt in der Demo?

Die Demo ist etwa 2 GB schwer und enthält drei prozedural generierte Kartentypen, auf denen ihr euch in einem gewissen Rahmen frei austoben könnt. Heißt konkret: Ihr könnt bis zu einem Oberlimit von 100 Gebäuden bauen, euch aber bis dahin völlig eurer Aufbaufantasie hingeben. Der Umfang ist laut Entwickler für drei bis vier Stunden angedacht.

Wann erscheint das Spiel denn richtig?

Pioneers of Pagonia hat vor einer Weile ein konkretes Early-Access-Datum erhalten. Ab dem 13. Dezember 2023 könnt ihr in einer frühen Phase des Spiels herumwuseln, also perfekt für den Weihnachtsurlaub. Ab diesem Zeitpunkt soll es dann etwa sechs Monate bis zum finalen Release dauern - in dieser Zeit wird das Spiel logischerweise um immer neue Mechaniken ergänzt.

Im Vergleich zum ursprünglichen Closed-Alpha-Test enthält die Demo beispielsweise bereits die Möglichkeit, gerade bestätigte Straßen sofort wieder abzureißen.