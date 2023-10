Steam Next Fest: 1.000 Spiele könnt ihr gerade kostenlos testen, aber diese 12 lohnen sich besonders

The Thaumaturge und The Inquisitor sind zwei der kommenden Spiele, die ihr gerade gratis bei Steam testen könnt.

Das Steam Next Fest ist in vollem Gange und das bedeutet: Demos, Demos, Demos. Wie soll man unter buchstäblich tausenden kostenlosen Spielen den Überblick behalten? Kein Stress, dafür habt ihr ja uns!

Wir haben zwölf Spiele rausgesucht, die sich ganz besonders lohnen und die ihr unbedingt vor Ende der Aktion ausprobieren solltet, wenn euch das jeweilige Genre zusagt.

Bis wann geht das Steam Next Fest? Die Aktion läuft bis zum 16. Oktober 2023 um 19 Uhr. Manche Demos sind auch danach noch verfügbar, aber nicht alle – also haltet euch lieber ran!

Diese Spiele lohnen sich beim Steam Next Fest besonders

Another Crab’s Treasure

Genre: Action | Entwickler: Aggro Crab | Release: 2024

Ein Soulslike, aber mit Krabben – warum empfehlen wir euch so einen Quatsch?! Weil Another Crab’s Treasure den wohl lustigsten Easy Mode des gesamten Genres bietet. Wenn ihr von den knackigen Bosskämpfen frustriert seid, drückt euch das Spiel auf Wunsch eine riesige Pistole in die Scherenhand, mit der jeder Gegner ein One-Shot ist.

Ganz ehrlich, wer hat in Elden Ring und Co. noch nie davon geträumt?

Enshrouded

15:44 In diesem Open-World-RPG könnt ihr alles bauen - Preview Enshrouded

Genre: Rollenspiel / Survival | Entwickler: Keen Games GmbH | Release: vermutlich 2024 (Early Access)

Das bisher meistgewünschte Spiel des Steam Next Fest stammt vom deutschen Entwickler Keen Games. Es kombiniert Mittelalter, Survival und Rollenspiel – klingt nach einem Erfolgsrezept! Wir haben eine ausführliche Preview für euch parat und ihr könnt euch in der Demo selbst einen Vorgeschmack abholen.

Ghostrunner 2

0:46 Ghostrunner 2: Der neue Trailer ist einfach nur Kunst - und ihr könnt jetzt selbst spielen!

Genre: Action | Entwickler: One More Level | Release: 26. Oktober 2023

Ghostrunner 2 beerbt den großartigen Cyberpunk-Shooter Ghostrunner, der 2020 zum Überraschungserfolg wurde. Im Nachfolger beißt man noch öfter ins Gras, aber wir haben schon selbst festgestellt: Das macht trotzdem unheimlich viel Spaß!

Die Demo ist die perfekte Gelegenheit, das Spiel selbst zu testen, wenn ihr euch kurz vor Release noch unsicher seid, ob es euch gefallen wird.

Last Train Home

14:09 Last Train Home: Wir kämpfen uns im Echtzeitstrategiespiel durch Moskau

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Ashborne Games | Release: 28. November 2023

In Last Train Home habt ihr eine bedrückend schwierige Aufgabe: Tschechoslowakische Soldaten an Bord eines gepanzerten Zugs zurück nach Hause bringen. Ähnlich wie in Frostpunk müsst ihr dabei klug mit euren Ressourcen haushalten. Je besser ihr eure Leute auf die Echtzeitgefechte vorbereitet, desto höher sind eure Siegchancen.

Pioneers of Pagonia

9:35 Pioneers of Pagonia - Wir haben das neue Spiel vom Siedler-Erfinder endlich ausprobiert!

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Envision Entertainment | Release: 13. Dezember 2023 (Early Access)

Pioneers of Pagonia stammt vom Erfinder der Siedler-Reihe und erinnert stark an Die Siedler 2, allerdings im modernen Gewand. In der Demo stecken drei Karten, auf denen ihr bis zu einer Siedlungsgröße von 100 Gebäuden nach Herzenslust bauen könnt. Das soll euch rund drei bis vier Stunden beschäftigen - also ein fundierter Ersteindruck kurz vor dem Release im Dezember.

RoboCop: Rogue City

1:01 RoboCop: Rogue City zeigt im Trailer, dass Delta City nicht das erhoffte Paradies ist

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Teyon | Release: 2. November 2023

RoboCop: Rogue City ist eins der ganz großen Hoffnungsspiele von GameStar-Redakteur Vali Aschenbrenner. Und die Demo solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, denn es steckt überraschend viel drin! Ihr erlebt darin den ersten Teil der Hauptstory mitsamt vieler Kämpfe. Stellt euch aber auf einen großen Download ein: 38 GB dick ist das Teil.

Sandwalkers

Genre: Strategie | Entwickler: Goblinz Studio | Release: 1. Quartal 2024

Sandwalkers schickt euch über Hexfeldmaps, auf denen es nicht gerade gemütlich zugeht: Säureregen, Sandstürme, Hitze und Piraten machen eurer Karawane zu schaffen. Dabei wollt ihr doch eigentlich nur eine neue Baumstadt erschaffen. In Rundenkämpfen tretet ihr gegen Monster an, ansonsten erkundet ihr Ruinen und verwaltet eure Rohstoffe.

Ihr werdet garantiert öfter mal draufgehen, aber das macht nichts: Ihr gebt euer gesammeltes Wissen an die nächste Karawane weiter. So arbeitet ihr euch nach Roguelike-Manier schrittweise immer näher an das Ende der Kampagne heran.

Sky: Children of the Light

1:35 Sky: Children of the Light - Trailer führt Koop-Erkundungsspiel vor

Genre: MMO | Entwickler: thatgamecompany | Release: noch nicht bekannt

Können MMOs auch total entspannt sein? Na klar, sagen die Entwickler von Sky: Children of the Light. Ihr kennt sie vermutlich durch ihr beliebtes vorheriges Werk Journey - mit dem sie ja schon eindeutig bewiesen haben, dass sie Spieler zur friedlichen Interaktion bewegen können.

Sky: Children of Light sieht aus wie ein Bilderbuch und verspricht eine faszinierende Open World, in der ihr mit anderen zusammenarbeitet und alle möglichen Abenteuer besteht. Klingt fast kindlich naiv, aber auch wundervoll, wenn ihr uns fragt. Bisher war das Spiel nur für Mobile, Switch und PlayStation 4 verfügbar, bei Metacritic hat es sich eine 82 gesichert.

Sovereign Syndicate

1:09 Sovereign Syndicate: Das Steampunk-Rollenspiel entführt euch im Trailer ins düstere London

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Crimson Herring Studios | Release: 15. Januar 2024

Sovereign Syndicate ist ein ziemlich klassisches Rollenspiel, das allerdings ohne Würfel auskommt. Stattdessen bestimmen Tarotkarten, ob eure Aktionen gelingen oder scheitern. Wir haben vor einigen Monaten schon mal in die Demo reingespielt (die jetzt ein Update bekommen hat) und waren begeistert vom kreativen Fantasy-Steampunk-Setting und den zarten Anklängen von Disco Elysium.

The Talos Principle 2

1:14 The Talos Principle 2 erinnert im Trailer an den Rätsel-Meilenstein Portal

Genre: Puzzlespiel | Entwickler: Croteam | Release: 2. November 2023

Wenn ihr euch mal so richtig den Kopf zerbrechen wollt, bis es fast schon weh tut, dann probiert die Demo von The Talos Principle 2 aus. Schon der Vorgänger überzeugte mit seinen raffinierten Rätseln. Im Nachfolger ist die Welt nochmal deutlich faszinierender: Ihr erkundet eine von Robotern bewohnte Stadt, in der alles besser laufen soll als damals bei diesen seltsamen Menschlein. Naja, wir werden sehen. In unserer Angespielt-Preview lest ihr mehr.

The Thaumaturge

3:01 Das ungewöhnliche Rollenspiel The Thaumaturge zeigt neues, düsteres Gameplay

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Fool's Theory | Release: 5. Dezember 2023

Das zweite isometrische Rollenspiel in unserer Liste setzt auf ein historisches Setting: Polen im Jahr 1905. Ihr steuert den Thaumaturgen Wiktor, der mit gefährlichen Geistwesen umgeht und diese sogar für sich kämpfen lassen kann. The Thaumaturge will euch vor schwere Entscheidungen stellen, die dann Einfluss auf den Lauf der Geschichte haben. Mehr erfahrt ihr in unserer Preview zum Spiel.

The Inquisitor

1:03 Im Namen des Herrn werdet ihr bei der Vampirjagd in The Inquisitor zum Richter und Henker zugleich

Genre: Action-Adventure | Entwickler: The Dust | Release: Februar 2024

In The Inquisitor werdet ihr selbst zum Jäger und Richter von Sündern. Eine Rolle, die ihr nur in wenigen Fantasy-Spielen einnehmen könnt, meistens sind das ja eher die Gegenspieler. Spielt ruhig mal in die Demo rein, wenn euch bei düsteren Mittelalter-Settings direkt die Lauten in den Ohren klingen.

Wir haben das Spiel auch schon genau unter die Lupe genommen und verraten euch Stärken wie Schwächen in unserer Preview.

Nutzt ihr das Steam Next Fest im Oktober 2023, um euch neue Spiele anzuschauen oder Kandidaten von eurer Wunschliste nochmal zu prüfen? Findet ihr die Rückkehr von Demos in den letzten Jahren lobenswert oder braucht ihr solche Angebote nicht, weil ihr stattdessen lieber blind an Spiele ran geht? Schreibt es uns doch gleich mal!