Kostenlos bei Steam und Co.: Am Wochenende sind 5 Spiele gratis, darunter ein echtes Strategie-Highlight

Dieses Mal stehen Strategiespiele und Simulationen im Spotlight.

Wer sich seine Tacken lieber für den kommenden Black-Friday-Sale sparen möchte, kann dieses Wochenende fünf tolle Titel über Steam und Co. für lau spielen.

Beachtet, dass die Spiele auf Steam euch nur übers Wochenende kostenlos zur Verfügung stehen - die Games aus dem Epic Store bekommt ihr wiederum (dauerhaft!) geschenkt. Hier findet ihr eine kleine Übersicht, was euch dieses Mal erwartet.

Die Angebote bei Steam enden am 20. November und bei Epic am 23. November um 17:00 Uhr.

Highlight der Woche: Victoria 3

Stürzt euch bis Sonntag gratis zurück in die Vergangenheit: Mit Paradox-Strategiespiel Victoria 3 ist wieder mal ein gigantisches Aufbauspiel bei Steam im Angebot, in dem ihr euch stundenlang im 19. Jahrhundert austoben könnt.

Anders als in den Vorgängern, liegt euer Fokus auf der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung während der industriellen Revolution. Kriege sind hier eher Nebensache - was das Strategiespiel allerdings nicht weniger komplex macht.

Weitere kostenlos spielbare Angebote

Bei Steam:

Railroads Online : Eine vielversprechende Zugsimulation, die sich noch im Early Access befindet. Astragon nimmt euch mit ihrem neuen Spiel mit ins goldene Zeitalter Amerikas, in dem ihr Schienennetzwerke für eure Dampflokomotiven durch eine farbenfrohe Naturlandschaft ziehen könnt - allein oder im Multiplayer-Modus. (Hier geht's zum Angebot.)



: Eine vielversprechende Zugsimulation, die sich noch im Early Access befindet. Astragon nimmt euch mit ihrem neuen Spiel mit ins goldene Zeitalter Amerikas, in dem ihr Schienennetzwerke für eure Dampflokomotiven durch eine farbenfrohe Naturlandschaft ziehen könnt - allein oder im Multiplayer-Modus. (Hier geht's zum Angebot.) F1 23: Wer mehr Action will, dem steht dieses Wochenende die Rennstrecken aus F1 23 frei. F1 23 ist der aktuelle Ableger zur Formel 1 und bietet euch neben dem realistischen Rennspaß sogar eine dramatische Hintergrundstory mit dazu. (Hier geht's zum Angebot.)

Bei Epic:

Surviving the Aftermath: Das Endzeit-Aufbauspiel von Paradox ist ein weiteres Highlight, über das sich Strategiefans freuen können. Eure Mission ist, die Welt nach der Apokalypse wieder aufzubauen. (Hier geht's zum Angebot.)



Das Endzeit-Aufbauspiel von Paradox ist ein weiteres Highlight, über das sich Strategiefans freuen können. Eure Mission ist, die Welt nach der Apokalypse wieder aufzubauen. (Hier geht's zum Angebot.) Earthlock: Bei Earthlock handelt es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel, das sich hier an den Adventure-Rollenspielen der 90er orientiert. Zusammen mit euren anderen Gefährten versucht ihr eure Welt namens Umbra zu retten. (Hier geht's zum Angebot.)

