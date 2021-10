Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Unsere Jugend rinnt unaufhaltsam durch die große Sanduhr, aber eine Konstante scheint zu bleiben: Jede Woche verschenkt der Epic Store mindestens ein Spiel. Und diesmal dürft ihr wieder Kind sein, zumindest virtuell! In Among the Sleep: Enhanced Edition gruselt ihr euch aus der ungewohnten Egoperspektive eines zweijährigen Jungen, der nach seiner Mutter sucht.

Die Aktion läuft vom 21. bis 28. Oktober 2021 um jeweils 17:00. Wie gewohnt dürft ihr Among the Sleep dauerhaft behalten, wenn ihr es in diesem Zeitraum eurer Spiele-Bibliothek hinzufügt. Ihr benötigt ein Epic-Konto, um euch kostenlose Spiele zu sichern.

Aber Lebenszeit ist wertvoll, ihr erinnert euch an die Sanduhr? Daher helfen wir und fassen kompakt zusammen, was Among the Sleep ausmacht und wer dabei so richtig Freude (und Angst!) haben könnte.

Darum geht's in Among the Sleep

Der Epic Store verschenkt Among the Sleep in der Enhanced Edition von 2017. Ihr bekommt also eine neuere Version des Spiels mit verbesserter Grafik. Ursprünglich erschien das Spiel bereits im Jahr 2014.

Die Prämisse bleibt aber auch in der neuen Edition gleich: Durch die Augen eines zweijährigen Jungen sieht die Welt groß und bedrohlich aus und ein Kleiderschrank voller Mäntel und Krawatten wird schnell zu einem finsteren Irrgarten. Eine verzerrte Ego-Sicht trägt dazu bei, dass ihr euch als Spieler klein und verloren fühlt.

In der kurzen Story von Among the Sleep ist plötzlich eure Mutter verschwunden, bloß noch euer treuer Teddybär leistet euch Gesellschaft. Der erleuchtet immerhin dunkle Bereiche, wenn ihr ihn an euch drückt. Dennoch kann die kurze Reise des Kleinkind-Protagonisten mit vielen atmosphärischen Grusel- und Schreckmomenten punkten.

Kleine Rätsel peppen die Formel auf und fordern Köpfchen. Wirklich ein ganz kleines Köpfchen, da sich die Entwickler beim Design eher am Intellekt eines Kleinkindes orientiert haben. Erwartet also keine Kopfnüsse, sondern höchstens hier und da eine kurze Unterbrechung vom Erkunden und Gruseln.

Die Bildergalerie gibt euch einen ersten Eindruck von Among the Sleep:

Among the Sleep - Screenshots ansehen

Für wen geeignet?

Among the Sleep ist ein sehr spezielles Paar Kinderschuhe. Ihr seid wehrlos, winzig und ganz auf euch allein gestellt. Darauf muss man sich einlassen können, immerhin bildet das Konzept einen harten Kontrast zur sonst häufig in Spielen dargestellten Machtfantasie. Gerade darin könnte aber für experimentierfreudige Spieler auch ein Reiz bestehen.

Allzu viel Spiel solltet ihr hier allerdings nicht erwarten: Schnelle Zocker sind in zwei Stunden durch, echten Wiederspielwert bietet Among the Sleep nicht. Dennoch könnte das Spiel für Horrorfans interessant sein, die mal ein unverbrauchtes Setting erleben wollen.

Weniger Worte und mehr Bilder bietet der Trailer:

Was könnt ihr von Among the Sleep erwarten?

Wir legen euch unseren Test ans Herz, der prägnant auf den Punkt bringt, was an Among the Sleep glänzt und was eher rostet:

29 1 GameStar-Test zum Gratisspiel Among the Sleep - Kurzer Kindheitsgrusel

Seid ihr überzeugt? Hier findet ihr das Gratis-Spiel im Epic Store:

Auf Metacritic erreicht die ursprüngliche Version von Among the Sleep lediglich gemischte Pressewertungen. Aus insgesamt 40 Publikationen ergibt sich ein Schnitt von 66 Punkten.