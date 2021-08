Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Keine Woche ohne Epic-Geschenk: Nach den Doppelpacks in den letzten Wochen steht diesmal wieder ein einzelnes Spiel auf dem Programm. Es handelt sich um den Weltraum-Shooter Rebel Galaxy, der in der Tradition von Klassikern wie Freelancer oder Elite steht.

Rebel Galaxy wurde bereits zuvor von Epic verschenkt: Wer also letztes Mal nicht zum Zug kam, kann diesmal zugreifen. Vorausgesetzt, das Spiel trifft überhaupt euren Geschmack. Bei der Masse an Geschenken ist heutzutage die begrenzte Zeit das rare Gut. Deshalb helfen wir euch und klären auf, was für ein Spiel Rebel Galaxy eigentlich ist und wer damit Spaß haben könnte.

Worum geht's in Rebel Galaxy?

Rebel Galaxy bietet eine offene Welt, die ihr mit eurem Raumschiff frei erkunden könnt. Auf Planeten landen könnt ihr zwar nicht, dafür gibt es aber auch im Vakuum genug zu erledigen. Ihr bewältigt Missionen für Auftraggeber und sammelt Ressourcen durch Mining. Auch Artefakte und Wracks zum Plündern warten im luftleeren Raum auf wagemutige Entdecker. Zudem treibt ihr Handel mit allerlei Alien-Völkern und leistet euch Verbesserungen für euer Raumschiff.

Im Kampf gegen Piraten braucht ihr die extra Feuerkraft dann auch. Die Actionszenen werden durch hübsche Lichteffekte stimmungsvoll in Szene gesetzt. Ein gewisses Piratengefühl entsteht durch das Kampfsystem, das an die Seefahrt erinnert. So feuert ihr mächtige Breitseiten von euren Raumkreuzern.

Das Ganze kommt im Ton eines Weltraum-Western daher – im wahrsten Sinne, denn der rockige Soundtrack geht ins Ohr! Auf Spotify könnt ihr mal reinlauschen. Was für das Auge dagegen bietet unsere Folge GameStar TV von 2015:

Für wen geeignet?

Wenn ihr euch die alten Tage von Freelancer und Elite zurückwünscht, aber in Elite Dangerous schon zu viel Zeit verbracht habt, könnte Rebel Galaxy einen Blick wert sein. Wer also viel Freiheit im Weltraum mag, um das eigene Ding zu machen, kann für lau durchaus mal einen Versuch wagen.

Auf Metacritic erreicht Rebel Galaxy einen guten Schnitt von 75 Punkten aus 28 Pressewertungen, Spieler vergeben dort im Schnitt ebenfalls eine 75. Auf Steam erreicht Rebel Galaxy 85 Prozent positive Bewertungen von Nutzern.

Ihr habt eine Woche Zeit: Die Aktion läuft vom 12. bis 19. August 2021 um jeweils 17:00 Uhr. Wer in diesem Zeitraum zugreift, darf das Spiel dauerhaft behalten.

Hier geht's zum Download

Rebel Galaxy erschien erstmals am 20. Oktober 2015 für PC. Der Nachfolger Rebel Galaxy Outlaw kam am 13. August 2019 heraus und überzeugte uns im Test mit guten 80 Punkten.