Amazon Prime verschenkt im Februar Stellaris und Lost-Ark-Inhalte

Wenig überraschend geht es auch im Februar 2022 mit Gratis-Inhalten für Kunden von Amazon Prime weiter. Diesmal gibt es zwar keine so großen Titel wie in den vergangenen Monaten, als zum Beispiel Jedi: Fallen Order verschenkt wurde, dafür aber eine bunte Genre-Bandbreite. Wir liefern euch einen Überblick, auf was ihr euch im kommenden Monaten freuen könnt.

So bekommt ihr die Gratis-Spiele: Ruft die Aktionsseite von Prime Gaming auf und wählt dort das gewünschte Spiel, um es über den Link Abholen kostenlos in der Amazon Games App herunterzuladen. Die Titel gehören dann für immer euch - auch wenn euer Prime-Abo irgendwann abgelaufen ist.

Stellaris

Genre: Strategie | Release: 9. Mai 2016 | GameStar-Wertung: 84

Der Autor dieser Zeilen hat fast schon Angst, über Stellaris auch nur ein fachliches Wort zu verlieren. Immerhin könnte Michael Graf diesen Artikel lesen, und der ist nun mal ein anerkanntes Stellaris-Mastermind. Sei's drum, ich muss es riskieren.

Erkunden, Expandieren, Ausbeuten und Auslöschen - ganz nach dem 4X-Motto lässt sich auch das Spielprinzip von Stellaris zusammenfassen. Neben packenden und vor allem anspruchsvollen Gefechten müsst ihr euch also auch in der Kunst der Diplomatie beweisen. Schließlich wollt ihr nicht unbedingt gegen alle anderen Parteien gleichzeitig Krieg führen, weshalb der ein oder andere Friedensvertrag durchaus nützlich ist.

Der Clou an Stellaris ist aber der Editor: Denn vor dem Beginn einer Runde erstellt ihr euch kurzerhand eure eigenen Alien-Völker, gegen die ihr in den nächsten Stunden (oder Tagen) antreten möchtet. Das endet nicht bei der Optik der Kontrahenten, sondern geht so weit ins Detail, dass ihr sogar Dinge wie Regierungsform und Kultur festlegen könnt.

Im Laufe einer Partie erwarten euch zudem zufallsgenerierte Katastrophen und Herausforderungen, die das Spielgeschehen noch dynamischer und abwechslungsreicher gestalten. Doch Stellaris ist ein Spiel, das sich nicht innerhalb weniger Zeilen treffend beschreiben lässt. Deshalb legen wir euch an dieser Stelle unseren jüngsten Kontrollbesuch ans Herz, wo auch eine dicke Portion Graf-Expertise drinsteckt:

36 28 Stellaris im Jahr 2022 Wenn selbst Michael Graf ins kalte Wasser springt

Gratis-Inhalte für Lost Ark

Zu den größten Releases im Februar 2022 gehört zweifelsfrei Lost Ark. Das Action-MMORPG bietet ohnehin schon mehr als genug Inhalte - zum Launch sogar mehr als gedacht -, doch damit nicht genug. Wer Kunde bei Amazon Prime ist, erhält noch weiteren kostenlosen Content.

Details hierzu sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Vermutlich wird es besondere Items geben, die man sonst nur aus dem Ingame-Store kennt. Auch exklusive Pets wären denkbar. Sobald Amazon den Schleier lüftet, informieren wir euch natürlich an dieser Stelle.

Mehr Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Februar 2022

Wer nicht mit Stellaris in den Weltraum aufbrechen möchte, findet vielleicht unter den weiteren kostenlosen Spielen einen Titel als passende Gesellschaft für den Valentinstag:

Ashwalkers: A Survival Journey: Eine nicht-lineare Survival-Simulation, in der ihr euch euren Weg durch eine raue Umgebung bahnen müsst. Doch Vorsicht: Überall lauern Gefahren, und ihr seid außerdem für eure Gefährten verantwortlich, die mit Essen und Ausrüstung versorgt werden müssen. Insgesamt gibt es 34 unterschiedliche Enden, die sich nach euren Entscheidungen im Verlauf des Spiels richten.

As Far As The Eye: In diesem rundenbasierten Städtebau-Titel dreht sich alles um effizientes Ressourcen-Management, um euer anfängliches Dorf immer weiter auszubauen. Außerdem erwarten euch Roguelike-Elemente mit prozedural generierten Elementen. Klingt nach einer seltsamen Mischung? Dann probiert das Spiel doch einfach mal aus, um euch ein Bild zu machen.

Double Kick Heroes: Wo wir gerade bei seltsamen Genre-Mischungen sind, kommt Double Kick Heroes gerade richtig. Denn hier trifft, kein Witz, Shoot'Em Up auf Rhythmusspiel! Auf dem Highway to Hell müsst ihr überleben, indem ihr die Kraft des Metal nutzt.

Golazo! Soccer League: Fußball ist toll, aber diese vielen Regeln stören doch nur. Warum muss bei Fouls gepfiffen werden, und weshalb wird so viel Wert auf Fair Play gelegt? Ein bisschen intensiver Körperkontakt ist doch gut für's Zwischenmenschliche. Das seht ihr auch so? Dann werdet ihr Golazo! Soccer League lieben - denn hier zählt nur das Ergebnis. Das Wie ist zweitrangig, weshalb es in diesem Arcade-Fußballspiel turbulent zugeht.

Die komplette Liste aller kostenlosen Spiele bei Prime Gaming findet ihr stets auf der Amazon-Aktionsseite. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zu dem momentan verfügbaren Gratis-Loot für Spiele wie GTA Online, League of Legends, Apex Legends, New World oder CoD Warzone.