Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt's 6 Spiele gratis

Hach, der Herbst ist da, endlich könnt ihr euch ohne schlechtes Gewissen mit heißem Tee vor dem Rechner eingraben - und umso besser, dass Steam und Epic euch auch dieses Wochenende wieder diverse Spiele kostenlos anbieten. Beispielsweise Mordhau, ein Mittelalterspiel, in dem ihr mordet und haut. Oder Humankind, den Strategierivalen von Civilzation.

Aber genug gespoilert, stürzen wir uns in die Angebote.

Highlight der Woche: Mordhau

Genre: Mittelalter-Multiplayer | Entwickler: Triternion | Release: 29. April 2019 | Angebot gilt bis: Montag, 19 Uhr

Auf den ersten Blick sieht Mordhau aus wie Chivalry, also ein chaotisches Mittelalter-Multiplayer-Gekloppe, bei dem ich mit Schwert und Schild Horden anderer Ritter aus dem Bild knüpple. Auf den zweiten Blick hat es aber eigentlich mehr mit dem älteren War of the Roses gemeinsam, denn Mordhau spielt sich in seinen Kämpfen ein klein wenig methodischer als Chivalry 2. Ich muss noch taktischer abwägen, die Angriffsrichtung noch granularer wählen, um besonders im kompetitiven Ranked-Modus den Kopf über Wasser oder zumindest auf den Schultern zu halten.

Aber das sind Details. Mordhau ist ein sehr launiges Multiplayer-Spiel für Schwertkampffans, das wir auch durch die Bank empfehlen können - allerdings gibt es einen Haken: Die Spielerschaft ist ziemlich klein (aber hält sich zumindest seit Monaten stabil). Mit einem durchschnittlichen Tageshöchststand von 2.600 gleichzeitig aktiven Leuten werden ihr nicht in allen Modi genügend Mitstreiter finden ... bei einem Multiplayer-Spiel mit Kaufpreis von 25 Euro ist das ein Faktor, den ihr auf jeden Fall berücksichtigen solltet.

Das Gratiswochenende ist deshalb eine umso bessere Gelegenheit, mal kostenlos reinzuschnuppern. Vielleicht gehen die Wartezeiten für euch in Ordnung, außerdem könnt ihr den PvE-Hordemodus ausprobieren, für den ihr ja bloß ein paar Freunde mitbringen müsst, um ordentlich zu spielen. Bis Montag ist Mordhau zudem um die hälfte reduziert auf 12,50 Euro.

Hier geht's zum Gratis-Angebot auf Steam

Noch mehr Gratis-Spiele und Free Weekends

Fallout 76 ist mit seiner Pitt-Erweiterung über das ganze Wochenende kostenlos spielbar. Falls ihr dem MMO also nochmal eine Chance geben wollt, habt ihr bis 11. Oktober Zeit.

Humankind will Civilization das Strategiewasser abgraben. Laut unserem Test zu Humankind klappt das bisher zwar nicht so wirklich, aber ihr könnt trotzdem eine Menge Spaß damit haben. Bis Montag könnt ihr via Steam kostenlos reinspielen.

Slain: Back From Hell ist ein saumäßig schwieriger Sidescroll-Klopper mit sehr cooler Optik und harten Metal-Sounds. Wird im Epic Store kostenlos verschenkt.

Rising Hell ist ebenfalls ein heißer Metal-Traum, in dem Fall allerdings als Roguelite, in dem ihr euch durch die Hölle kämpft. Wird ebenfalls im Epic Store dauerhaft verschenkt.

Barotrauma ist ein Koop-Survival-U-Boot-Science-Fiction-Simulator und wir könnten sicher noch ein paar weitere Begriffe drankoppeln, aber probiert es auf Steam einfach bis Montag selbst aus.

Falls diese Woche nichts für euch dabei ist, dann probiert Gundam Evolution aus, denn Gundams sind nachweislich die besten Kampfroboter der Populärkultur.

Oder zockt unsere kostenlose Vollversion für alle Plus-Mitglieder, denn Project Highrise macht auch Jahre nach Release ziemlich viel Spaß.