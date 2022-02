Bei Steam und Epic sind am Wochenende 4 Spiele kostenlos

Das Wochenende ist da und hat wie immer Gratisspiele und Free Weekends im Gepäck! Diese Woche gibt es vier Spiele und zwei DLCs kostenlos bei Steam und Epic. Wir listen euch alle Gratis-Angebote für den PC auf, die ihr übers Wochenende spielen beziehungsweise dauerhaft herunterladen könnt.

Windbound gibt es dauerhaft geschenkt

Windbound mixt viele Elemente, die wir kennen und lieben: Survival, Crafting, Action-Kämpfe und Rollenspielanleihen. Es versetzt euch auf eine einsame Insel, auf der ihr euch ein Segelboot craftet - um von Küste zu Küste zu segeln, Materialien zu sammeln und die Geschichte einer verschwundenen Zivilisation aufzudecken.

Das Projekt erhielt auf Steam zwar gemischte Bewertungen, da es bei weitem nicht an das Niveau von Breath of the Wild und Co. heranreicht, viele mögen aber auch das kurzweilige Gameplay und die schöne Atmosphäre. Als Gratisspiel also allemal einen Download wert.

Wie bekommt ihr es? Windbound bekommt ihr bei Epic, indem ihr euch mit eurem Account anmeldet und auf der Shopseite oder direkt im Launcher auf den »Holen«-Button klickt und das Spiel dauerhaft herunterladet.

Angebot gilt bis : 17. Februar 2022 um 17 Uhr

: 17. Februar 2022 um 17 Uhr Plattform: Epic

Grounded könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Wenn man uns vor einiger Zeit gesagt hätte, dass die Rollenspiel-Veteranen von Obsidian mal ein Survivalspiel wie Grounded machen würden, hätten wir es womöglich nicht geglaubt. Aber bereits im Early Access lohnt sich Grounded für Freunde von gepflegter Überlebenskunst und außergewöhnlichen Settings. Denn ihr werdet ihr auf Insektengröße geschrumpft und kämpft im eigenen heimeligen Garten um euer Leben.

Viel besser kann euch das aber unser Survival-Experte Christian erklären, der Grounded 2022 besonders empfiehlt:

83 7 Grounded Leicht zu übersehen, aber verdient 2022 eure Aufmerksamkeit

Wie bekommt ihr es? Um die Probephase von Grounded zu starten, besucht einfach die Aktionsseite und wählt dort »Spiel starten«. Dann könnt ihr die Gratisversion herunterladen und für den Testzeitraum spielen.

Angebot gilt bis : 14. Februar

: 14. Februar Plattform: Steam

Zwei weitere Spiele könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

XCOM 2: Rundenstrategie mit einzigartigem Storytelling, enormer Komplexität und grandiosem Sci-Fi-Setting (Steam, bis zum 14. Februar)

RiMS Racing: Realistische Rennsimulation mit Motorrädern von zahlreichen Herstellern und mit Tuning-Funktionen (Steam, bis zum 14. Februar)

Zwei DLCs gibt es geschenkt

Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann könnt ihr dort im Februar weitere Gratisspiele abstauben. Unter anderem Stellaris, aber auch Gratis-Inhalte für Lost Ark:

11 6 Mehr zum Thema Amazon Prime verschenkt im Februar Stellaris und Lost-Ark-Inhalte

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt im Februar den Stealth-Klassiker Styx: Shards of Darkness geschenkt. Weiterhin gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.

Werdet ihr eines der kostenlosen Spiele am Wochenende ausprobieren? Schreibt es uns doch in die Kommentare!