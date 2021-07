Bei Steam & Epic gibt's am Wochenende 5 Spiele kostenlos

»Boah, endlich Wochenende!« werden sich heute wieder viele von euch denken. Und wie immer gibt's auch dieses Mal einige kostenlose Spiele bei Steam, Epic und Ubisoft Connect, die ihr testen oder für immer behalten könnt.

Wie immer stellen wir euch alle Gratis-Angebote für den PC vor und erklären, für wen sich die Spiele eignen.

Highlight der Woche: For Honor

Worum es in For Honor geht, müssen wir euch wahrscheinlich nicht groß erklären, der Multiplayer-Brawler ist schließlich schon seit September 2016 auf dem Markt. Ihr wählt eine von knapp 30 verschiedenen Heldenklassen aus den Fraktionen Ritter, Wikinger, Samurai und Wu Lin und stürzt euch in mit ihnen in verschiedene Spielmodi. Neben Eins-gegen-Eins-Duellen gelten die Vier-gegen-Vier-Massenschlachten, in denen auch KI-gesteuerte Truppen an eurer Seite kämpfen, als beliebtester Spielmodus.

Auch über vier Jahre nach dem Release bekommt For Honor immer noch neue Inhalte und wird dadurch nicht nur umfangreicher, sondern auch besser. Nach langer Abstinenz hat unser Action-Experte Phil 2021 mal wieder bei For Honor reingeschnuppert. Er erklärt euch, warum For Honor heute mehr Spaß macht denn je:

Mit der Kyoshin steht übrigens die nächste Heldin für die Samurai-Fraktion bereit. Mit Augenbinde, Katana und Geistermagie gewappnet sieht die japanische Kriegerin wie eine Anime-Heldin. Kein Wunder, dass der neue Trailer sich genau davon inspirieren lässt:

Wie bekommt ihr es? For Honor ist bis zum 18. Juli 2021 kostenlos spielbar. Ihr benötigt lediglich einen Ubisoft-Account und den Ubisoft Connect Launcher. Wenn ihr jetzt For Honor im Ubisoft Store aufruft, müsst ihr auf den Kostenlos Spielen (PC)-Button klicken und die knapp 80 GB große Installation im Launcher starten.

Epic & GOG: Diese Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Obduction: Ein First Person Adventure im Stile von Klassikern wie Myst, bei dem ihr einen Alien-Planeten erkundet, Rätsel löst und wichtige Entscheidungen trefft. Sichert ihr euch bei Epic.

Offworld Trading Company: Ein Aufbauspiel, in dem ihr ein Wirtschaftsimperium auf dem Mars errichtet. Findet ihr auch bei Epic.

Syberia 1 & 2: Klassische Adventurereihe um die junge Anwältin Kate Walker. Gibt's bei GOG, genauso wie eine große Auswahl an permanent kostenlosen Klassikern.

Steam: Diese Spiele könnt ihr für kurze Zeit kostenlos ausprobieren

Jetborne Racing: Ein schnelles Rennspiel mit Düsenjets - mit Unterstützung für Hotas-Controller und VR-Headsets.

Noch mehr kostenlose Spiele

Falls ihr ein Abonnent bei Amazon Prime seid, könnt ihr dort diesen Monat wieder kostenlose Spiele abgraben - unter anderem das ziemlich gute Batman-Adventure von Telltale:

Wer hingegen ein Abo bei uns besitzt, kann sich mit GameStar Plus diesen Monat noch den Rollenspielklassiker Gothic 2 sichern. Ist ein Gratis-Spiel dabei, das euch besonders reizt? Oder spielt ihr lieber etwas ganz anderes über das Wochenende? Schreibt uns in die Kommentare!