Ende der Bioware Points: Ab sofort gibt's DLCs für Mass Effect & Dragon Age geschenkt

Gute Nachrichten für Rollenspielfans: Ab sofort stellt Publisher EA fast alle DLCs für ältere Mass-Effect- und Dragon-Age-Spiele kostenlos zur Verfügung. Wir erklären euch, welche Erweiterungen ihr ab sofort abgreifen könnt.

Falls ihr nun noch einmal die Mass-Effect-Trilogie starten wollt, bekommt ihr in unserem Guide eine Übersicht über alle wichtigen Entscheidungen und wie diese sich aufs Ende auswirken:

37 25 Mass Effect Guide: Alle wichtigen Entscheidungen und ihre Folgen

Diese DLCs sind ab sofort kostenlos

Wer auf seinem Origin-Konto noch den einen oder anderen Bioware-Klassiker herumliegen hat, darf sich freuen. Ab sofort gehören euch nämlich fast alle DLCs und Erweiterungen, die man bislang kaufen konnte.

Konkret geht es um die folgenden Spiele:

Für die genannten Titel bekommt ihr nahezu alle Singleplayer-DLCs kostenlos, jedoch mit wenigen Ausnahmen: Die Erweiterung Dragon Age Origins: Awakening für das erste Dragon Age müsst ihr weiterhin über den Origin Webstore kaufen, auch die Boni aus diversen Deluxe- und Collectors-Editionen sind nicht enthalten.

Unter anderem ist aber der Story-DLC Leviathan für Mass Effect 3 mit dabei - die ersten zehn Minuten könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

So holt ihr euch die DLCs: Loggt euch in die Origin App ein und sucht in eurer Bibliothek nach einem der genannten Titel und klickt nun auf den Reiter Zusatzinhalt. In der anschließend erscheinenden Liste könnt ihr euch alle verfügbaren DLCs mit einem klick auf den Jetzt Gratis holen -Button sichern.

Warum macht EA das? Die kostenpflichtigen Bioware Points werden zum 11. Oktober 2022 komplett abgeschafft. Deshalb sind jetzt alle Erweiterungen, die man mit diesen Punkten direkt im Spiel freischalten musste, kostenlos. Andere Bioware-Premium-Währungen aus neueren Spielen sind hiervon nicht betroffen.

Was passiert mit den übrig gebliebenen Bioware Points? Falls ihr tatsächlich noch ungenutzte Bioware Punkte auf eurem Konto besitzt, gibt es jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit, diese zu verwenden: Ihr könnt euch hiermit Lootboxen im Multiplayer Modus von Mass Effect 3 kaufen.