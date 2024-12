Für Avengers 5 kehrt tatsächlich einer der größten Marvel-Stars zurück - doch die wichtigste Frage bleibt offen

Avengers: Doomsday bringt offenbar mehr und mehr vertraute Gesichter zurück: Nach Robert Downey Jr. jetzt auch Chris Evans. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ihr vermisst Chris Evans im Marvel Cinematic Universe? Dann könnt ihr euch schon jetzt auf seine nächste Rückkehr freuen: Nach seinem Auftritt als Johnny Storm in Deadpool & Wolverine soll der (ehemalige) Captain America nun auch in Avengers: Doomsday eine Rolle spielen.

Damit kehren für Avengers 5 gleich zwei der wichtigsten MCU-Helden zurück, von denen sich Fans eigentlich längst verabschiedet hatten: Ein Wiedersehen mit Robert Downey Jr. steht ja bereits fest, der in Doomsday allerdings nicht als Iron Man, sondern stattdessen als Bösewicht Doctor Doom auftritt.

Oh, Captain ... mein Captain?

Aktuell bleibt wiederum spannend, was für eine Rolle Chris Evans in Avengers 5 spielen wird. Kehrt der 43-jährige Schauspieler tatsächlich als Steve Rogers zurück? Und wenn ja, schlüpft er dabei tatsächlich in das Kostüm von Captain America? An Letzterem zweifelt zumindest die für gewöhnlich sehr gut informierte Branchen-Website Deadline.

Es wirkt stattdessen eher wahrscheinlicher, dass Chris Evans zwar als Steve Rogers auftritt, aber nicht zwangsläufig als Captain America. Diese Rolle hat Sam Wilson (Anthony Mackie) in Avengers: Endgame und allerspätestens The Falcon and the Winter Soldier übernommen. Mit Brave New World startet am 13. Februar 2025 außerdem dessen eigener Solofilm.

2:38 Captain Americas Schild ist der große Star im Trailer zu Brave New World

Natürlich ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass Chris Evans eine Multiversums-Variante von Steve Rogers spielt oder sogar einen völlig anderen Charakter. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auf diese Frage schlichtweg keine zufriedenstellende Antwort.

Viel Geld für Avengers: Doomsday

Anthony Mackie ist in Avengers: Doomsday ebenfalls mit von der Partie, der zum aktuellen Stand am 29. April 2026 in den Kinos anläuft. Für die Regie sind Joe und Anthony Russo verantwortlich, die mit Captain America: The Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War und Endgame bereits ein paar der besten MCU-Filme inszeniert haben.

Die Russos übernehmen ebenfalls die Regie der direkten Fortsetzung Avengers: Secret Wars, die am 5. Mai 2027 folgt. Alleine für die Rückkehr von Robert Downey Jr. lässt Marvel eine ordentliche Stange Geld springen: Mindestens 80 Millionen US-Dollar, bei denen besondere Privilegien für den Schauspieler noch nicht eingerechnet sind.

Die Gage für Joe und Anthony Russo soll sich auf eine vergleichbar hohe Summe belaufen.

Mit Avengers 5 und 6 will das Marvel Cinematic Universe die Multiversum-Saga hinter sich lassen und eine neue Ära betreten. Worum es dann gehen wird, hat Marvel-Chef Kevin Feige bereits durchsickern lassen: Mutanten wie die X-Men sollen dann endlich im Mittelpunkt stehen, die mehr und mehr in neuen Filmen zu sehen waren.