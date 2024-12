Marvel: Ein ganzes Film-Universum liegt jetzt auf Eis und Fans freuen sich über die Nachricht

Die Morbin'-Time ist vorbei. Bildquelle: Sony/Marvel Studios

Ein ganzes Marvel-Universum ist tot. Zumindest vorerst. Denn nach Venom, Morbius und Madame Web entwickelt Sony momentan keine neuen Filme für das hauseigene Spider-Verse ohne Spider-Man - Kraven the Hunter ist der aktuell letzte Teil der Reihe.

Das geht aus einem neuen Bericht von TheWrap hervor. So will sich Sony zukünftig auf neue Spider-Man-Projekte konzentrieren, in denen Spider-Man tatsächlich eine Rolle spielt. Dabei ist unter anderem die Rede von Spider-Man 4 mit Tom Holland, Beyond the Spider-Verse oder die TV-Serie Spider-Noir mit Nicolas Cage.

Falls ihr jetzt ein wenig verwirrt seid: Sony besitzt die Rechte an dem Marvel-Charakter Spider-Man. Mit den Marvel Studios unter Disney hat man aber eine Einigung erzielt, womit die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft im Marvel Cinematic Universe auftreten darf. Venom, Morbius, Madame Web und Kraven stellen ein eigenes Universum dar.

Tom Hardy als Venom traf zumindest bei einigen Fans noch einen Nerv, doch wirklich gelungen sind alle drei Filme seiner Trilogie nicht. Bildquelle: Sony/Marvel Studios

Sonys Spider-Verse ohne Spider-Man ist gescheitert

Die Nachricht stößt nun bei Marvel-Fans auf großen Zuspruch (wie zum Beispiel bei Reddit) - und das dürfte nur bedingt überraschen. Denn Sony Spider-Man-Filme ohne Spider-Man können auf eher überschaubaren Erfolg zurückbringen.

Zumindest die Venom-Filme mit Tom Hardy waren zwar an den Kinokassen ein großer Erfolg, doch Kritiker und Zuschauer zeigten sich eher mäßig begeistert. Morbius und Madame Web stellten sich dann auch noch als dicke Kino-Flops heraus.

Bahnt sich mit Kraven der nächste Sony-Flop an?

Denen könnte sich nun auch Kraven the Hunter anschließen. Der Film von Regisseur J.C. Chandor mit Aaron Taylor-Johnson in der Hauptrolle soll zwischen 110 bis 130 Millionen US-Dollar gekostet haben. Ersten Prognosen zufolge könnte Kraven aber am Startwochenende gerade mal auf ein Einspielergebnis von 15 Millionen US-Dollar kommen (via Variety).

2:31 Kraven: Der Marvel-Schurke darf im neuen Trailer zu seinem Solo-Film ordentlich zulangen

Autoplay

Damit würde Kraven einen vergleichbar schlechten Start wie Madame Web hinlegen und dürfte langfristig seine Kosten nicht eingespielt bekommen. Was genau Sony dazu bewegt hat, jetzt bei den eigenen Spider-Man-Spin-offs auf die Bremse zu treten, ist aktuell nicht bekannt. Die hier genannten Gründe würden natürlich naheliegen.

Spider-Man 4 als Teil des Marvel Cinematic Universe und mit Tom Holland in der Hauptrolle soll derweil unter der Regie von Destin Daniel Cretton am 24. Juli 2026 starten. Spider-Noir für Amazon Prime Video und mit Nicolas Cage hat derweil keinen Release-Termin. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse lässt derweil ebenfalls auf sich warten.