Kraven the Hunter: Der Spider-Man-Schurke langt im Trailer zum Solo-Film ordentlich zu - ganz anders als Venom und Morbius

In den Marvel-Comics ist der Spider-Man-Schurke Kraven alles andere als ein Tierfreund - wie sein ... exzentrisches Outfit vielleicht vermuten lässt. Bildquelle: Marvel

Mit Kraven the Hunter bekommt der nächste Spider-Man-Bösewicht nach Venom und Morbius seinen eigenen Kinofilm spendiert … der auf die freundliche Spinne auf der Nachbarschaft verzichtet. Stattdessen wird die Origin Story des Schurken aus den Marvel-Comics umgeschrieben, der damit nicht mehr ganz so fies rüberkommt.

Und im Gegensatz zu Sonys vorangegangenen Filmen Nicht-MCU-Filmen geizt Kraven the Hunter nicht mit Blut und Gewalt - wie der erste Trailer mit Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose und Alessandro de Nivola zeigt.

Bevor Kraven the Hunter am 6. Oktober 2023 in den Kinos startet, werft am besten selbst einen Blick in den Film von Regisseur J.C. Chandor (Triple Frontier, A Most Violent Year):

3:09 Kraven the Hunter: Im Trailer zum Solo-Film des Spider-Man-Schurken geht’s ganz schön zur Sache

Um was geht es in Kraven the Hunter?

Die Story: Kraven the Hunter dreht sich um den titelgebenden Spider-Man-Schurken, der in seinem persönlichen Solo-Film einen neuen Twist verpasst bekommt. Wie schon in den Comics handelt es sich bei den Kravinoffs um eine Familie an Jägern - angeführt von Nikolai (Russell Crowe). Als Sergei (Aaron Taylor-Johnson) bei einer Löwenjagd zögert, wird er lebensbedrohlich verletzt und von seiner Familie zum Sterben zurückgelassen.

Allerdings kommt er mit dem Blut eines Löwen in Kontakt und erlangt dadurch übernatürliche Fähigkeiten (weckt das sonst noch bei jemandem schmerzhafte Erinnerungen an Morbius?) Jahre später steht Sergei offenbar nicht nur mit seiner eigenen Familie im Konflikt - zu der offenbar auch The Chameleon zählt - sondern auch den altbekannten Spider-Man-Schurken The Rhino und The Foreigner.

Was ihr sonst zu Kraven wissen solltet

Wann startet Kraven the Hunter in den Kinos?

Kraven the Hunter startet am 6. Oktober 2023 und bekommt in den USA ein hartes R-Rating spendiert. Welche Altersfreigabe der Sony-Film in Deutschland bekommt, ist aktuell nicht bekannt.

Wer tritt in Kraven the Hunter auf?

Der Cast von Kraven the Hunter setzt sich unter anderem aus den folgenden Darstellern zusammen:

Aaron Taylor-Johnson als Sergei Kravinoff a.k.a. Kraven

als Sergei Kravinoff a.k.a. Kraven Russell Crowe als Nikolai Kravinoff

als Nikolai Kravinoff Ariana DeBose als Calypso

als Calypso Alessandro Nivola als Aleksei Sytsevich a.k.a. The Rhino

als Aleksei Sytsevich a.k.a. The Rhino Christopher Abbott als The Foreigner

als The Foreigner Fred Hechinger als Dmitri Smerdyakov a.k.a. The Chameleon

Im Kinofilm spielt Russell Crowe den Vater von Kraven - Nikolai Kravinoff. Bildquelle: Sony/Marvel Studios

Spielt Spider-Man eine Rolle?

Wie schon bei Venom und Morbius müssen Fans auch in Kraven the Hunter auf den Wandkrabbler verzichten, obwohl beide Charaktere in den Marvel-Comics stark miteinander verwoben sind. In der Vorlage sieht Kraven in Spider-Man seine größte und damit ultimative Beute, die er unbedingt zur Strecke bringen will.

Insomniac Games greift den berüchtigten Comic Kravens Last Hunt mit Marvel's Spider-Man 2 viel direkter auf, wie die ersten Trailer und Spielszenen zum Playstation 5-Spiel bereits gezeigt haben, das am 20. Oktober 2023 erscheint.

Wie gut gefällt euch der erste Trailer zu Kraven the Hunter? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Sonys Marvel-Film mit Aaron Taylor-Johnson? Freut ihr euch auf das Kinodebüt des Spider-Man-Schurken oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!