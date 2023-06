Wann startet Venom 3? Sequel mit Tom Hardy könnte sich ein Duell mit Joker 2 liefern

Mit ein wenig Glück soll Venom 3 im Oktober 2024 in den Kinos anlaufen. Bildquelle: Sony/Marvel

Konkrete Infos oder gar ein Trailer zu Venom 3 lassen aktuell noch auf sich warten. Fest steht aber: Ein dritter Teil mit Tom Hardy als Eddie Brock kommt definitiv.

Doch wann ist es soweit? Die Zeichen stehen gut, dass Fans nicht zu lange warten müssen.

Kinostart von Venom 3 nimmt Gestalt an

Wie Variety berichtet, soll Venom 3 auf einen Kinostart im Oktober 2024 abzielen. Das ergänzt sich allemal mit einer Aussage der Darstellerin Juno Temple (Ted Lasso), der zufolge der Dreh schon sehr, sehr bald beginnt.

Gibt es beim Dreh oder der Postproduktion keine zu gravierenden Probleme, wäre ein Release Ende nächsten Jahres durchaus realistisch.

Und damit würde sich Venom 3 sogar ein Duell mit der Konkurrenz von DC liefern: Am 4. Oktober 2024 soll immerhin Joker 2 mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Clown-Prinz und -Prinzessin des Verbrechens anlaufen.

Venom 3 vs. Joker 2?

Beide bringen Geld: Sowohl Venom als auch Joker blicken auf starke Einspielergebnisse und eine starke Fan-Resonanz zurück. So konnte zum Beispiel Joker bis heute weltweit über eine Milliarde US-Dollar einspielen. Venom kommt dagegen auf über 850 Millionen US-Dollar, während Venom 2 auf nur 506 Millionen kommt - im Anbetracht eines Kinostarts inmitten der Corona-Pandemie allemal ein beeindruckendes Ergebnis.

Nicht zu früh freuen: Ob es tatsächlich zum Kopf an Kopf-Rennen zwischen Joker 2 und Venom 3 kommt, muss sich aber erst zeigen. Immerhin ist der Release-Termin vom Letzteren (noch) nicht offiziell bestätigt und aktuell werden Hollywood-Produktionen durch den Autorenstreik ausgebremst. Daumen drücken.

Sollte der Termin trotz des aktuellen Autorenstreiks in Hollywood eingehalten werden können, würde Venom 3 damit mehr oder weniger genau drei Jahre nach Teil 2 (»Let there be Carnage«) erscheinen.

Joker: Folie A Deux startet unter der Regie von Todd Phillips am 4. Oktober 2024 in den Kinos. Bildquelle: DC/Warner Bros.

Was es sonst zu Venom 3 zu wissen gibt

Bei Venom 3 wird Autorin Kelly Marcel ihr Regiedebüt feiern und damit in die Fußstapfen von Ruben Fleischer (Venom) und Andy Serkis (Venom 2) treten.

Bisher sind Tom Hardy, Juno Temple und Chiwetel Ejiofor für die Fortsetzung bestätigt. Um was genau sich Venom 3 drehen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Wie wiederum die Zukunft des Marvel Cinematic Universe im Film- und TV-Universum aussieht, erfahrt ihr übrigens unter den folgenden Links:

Auf welchen Superhelden-Film freut ihr euch mehr: Venom 3 oder Joker 2?