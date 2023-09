Kultige Vampir-Serie wird nach 20 Jahren fortgesetzt, aber das Format ist höchst ungewöhnlich

Zumindest Spike werdet ihr in der Fortsetzung wieder hören können. Bildquelle: Warner Bros.

In der heutigen Zeit scheint keine Serie vor einer Fortsetzung sicher zu sein, selbst wenn das letzte Kapitel schon Jahrzehnte zurückliegt.

Manchmal ist das Ergebnis grandios, wie bei Cobra Kai auf Netflix, das die Geschichte der Karate-Kid-Filme aus den 80ern nahtlos weiterführt. Doch manchmal geht der Schuss auch nach hinten los. Ein Beispiel dafür ist Velma , die neueste Adaption von Scooby-Doo. Laut Rotten Tomatoes handelt es sich dabei um die schlechteste Serie, die jemals produziert wurde.

Als Nächstes bekommt auch Buffy - Im Bann der Dämonen eine Fortsetzung spendiert, die aber auf ein überraschend anderes Format setzt.

Das erwartet euch in der Buffy-Fortsetzung

Wer war noch mal Buffy? Wer in den 90er-Jahren aufgewachsen ist, kam um die Vampirjägerin Buffy kaum herum. In der Kultserie geht es um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Jägern und Dämonen, Vampiren und anderen Monstern. Die 16-jährige Jägerin Buffy Summers zieht hier in die Kleinstadt Sunnydale, die ausgerechnet auf einem Tor zur Hölle erbaut wurde.

Die Serie endete ursprünglich 2003, doch 20 Jahre später gibt es nun ein Comeback: Einige der Originaldarsteller des übernatürlichen TV-Dramas, darunter James Marsters, Charisma Carpenter, Anthony Head und weitere, kehren für eine Fortsetzung namens Slayers: A Buffyverse Story zurück. Dieses Hörspiel wird von Audible produziert und verspricht, die Fans erneut in die Welt der Vampirjäger zu entführen .

Die Handlung setzt zehn Jahre nach der letzten Buffy-Episode an und konzentriert sich auf Spike (gespielt von Marsters), der in Los Angeles undercover geht. Dabei kreuzen sich seine Wege mit einer Jägerin aus einer alternativen Realität, in der Buffy Summers nie existierte. In dieser Realität ist Cordelia Chase (Charisma Carpenter) die einzige Jägerin.

Buffy ohne Buffy: Interessanterweise scheinen einige der Hauptdarsteller aus der Originalserie, wie Buffy (Sarah Michelle Gellar), Willow (Alysson Hannigan) und Angel (David Boreanaz), nicht am Slayers-Projekt beteiligt zu sein.

James Marsters äußerte gegenüber der Webseite EW.com seine Begeisterung über das Projekt und versprach den Fans eine vertraute, aber dennoch überraschende Reise. Er betonte auch die immersive Erfahrung, die das Audio-Storytelling bietet, und lud sowohl alte als auch neue Fans ein, die Welt von Buffy auf eine ganz neue Art zu erleben .

Fans sollten sich den 12. Oktober im Kalender markieren, denn dann feiert Slayers seine Premiere auf Audible. Es wird spannend, zu sehen, wie dieses neue Kapitel im Buffyverse bei den Fans ankommen wird. Doch ein Ärgernis gibt es bereits jetzt - Slayers wird lediglich auf Englisch erscheinen.