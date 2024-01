»Du hast Han Solo betrogen!«: Landos Verrat in Star Wars 5 verfolgt seinen Darsteller bis heute

Nicht nur Chewie hätte gerne mal mit Lando über seine Aktion in Cloud City in den Wolkenbändern Bespins ... geredet.

Es ist wahrlich lange her. So lange, dass ein Großteil unserer Leser damals noch nicht einmal am Leben war, doch hat es den Alltag des Schauspielers Billy Dee Williams lange mitgeprägt: Der Verrat seiner wohl berühmtesten Rolle Lando Calrissian in Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück .

Der Film kam 1980 in die Kinos und wurde ein gewaltiger Erfolg, Williams stand indes als verruchter Lebemann und mindestens als Feigling dar - die Grenzen zwischen ihm und der Rolle verschwammen.

Erst drei Jahre später sollte sein Charakter offensichtlich für alle in den Augen von Han, Leia, Chewie und Luke rehabilitiert werden. Doch selbst das bot Williams wenig Schutz vor der Wut der Fans.

Im Vorfeld der baldigen Veröffentlichung seiner Memoiren schildert er seine teils bitteren Erfahrungen im Fahrwasser der revolutionären Space-Opera.

Der Vorwurf begleitet ihn seitdem durchs Leben

Wenn ich meine Tochter von der Schule abholte, rannten die Kinder auf mich zu und sagten: Du hast Han Solo verraten! Ich stieg in ein Flugzeug und die Flugbegleiterin sagte: Du hast Han Solo verraten! Das habe ich viele Jahre lang erlebt.

Irgendwann verfestigte sich in Anbetracht der regelmäßigen Konfrontation mit dem Thema bei Billy Dee Williams ein Verhaltensmuster. Anstatt abzuwehren und den Situationen auszuweichen, legte er sich eine Argumentation zurecht - denn für ihn sei Lando keinesfalls ein Verräter.

Viel mehr sah er den Verwalter in einem unlösbaren Dilemma gefangen, das er gekonnt auflöste:

Betrachten Sie die Situation doch einmal so: Du trittst gegen einen ziemlich beeindruckenden Charakter an, Darth Vader, und dann ist da noch Boba Fett. […] Ich musste mit ihnen verhandeln, um zumindest den völligen Untergang von Han Solo und seinen Freunden zu verhindern. Und? Ist jemand gestorben? Nein, niemand ist gestorben!

Eines sollte in diesem Zuge nicht vergessen werden: Lando Calrissian war für Cloud City verantwortlich, er hatte auch seine Angestellten und ihre Familien zu beschützen. Billy Dee Williams sieht deshalb das Endergebnis als durchaus zufriedenstellend an. Er habe es geschafft aus dieser schier unhaltbaren Situation, ohne Todesfälle herauszukommen.

Und in Die Rückkehr der Jedi Ritter half Lando ja schließlich tatkräftig dabei mit, Han aus seiner misslichen Karbonit-Lage zu befreien. Alles danach wurde schließlich zur Legende einer lang vergangenen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.

Nun seid ihr an der Reihe! Wie habt ihr den Verrat von Lando beim ersten Kontakt mit Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück erlebt? Wart ihr wütend auf den Chef der Wolkenstadt oder habt ihr direkt verstanden, wieso er sich eben so und nicht anders verhalten hat? Teilt uns eure Sicht auf dieses moralische Dilemma gerne in den Kommentaren mit!