Wie schon der Vorgänger LS19 erhält nun auch der Landwirtschafts-Simulator 22 eine Platinum Edition. Zeitgleich erscheint außerdem noch ein dazugehöriges Addon für alle, die bereits das Farmer-Spiel besitzen. In welcher Version was enthalten ist, lest ihr weiter unten.

Was ist im neuen Addon enthalten?

Der DLC mit dem Namen Platinum Expansion enthält folgende Neuerungen:

Neben weiteren neuen Marken wie Impex oder Koller ist auch die Volvo Group frisch dabei.

Insgesamt sind 40 neue Fahrzeuge und Maschinen enthalten, womit es insgesamt über 500 in LS 22 gibt.

Die neue Karte Silverrun Forest ist vom pazifischen Nordwesten der USA inspiriert.

Es wird neue Gameplay-Mechaniken und Produktionsketten geben, die dank der stark bewaldeten Map vor allem die Forstwirtschaft im Fokus hat. Ihr könnt neue Baumarten pflanzen, ein Boot bauen und Baumstämme ausliefern.

Ein paar Bilder aus der Platinum Edition gibt's auch zu sehen:

Was steckt hinter der Platinum Edition?

Wenn ihr den Landwirtschafts-Simulator 22 noch nicht besitzt, könnt ihr euch mit der Platinum Edition das Basisspiel inklusive Platinum Expansion sichern. Ihr habt also Zugriff auf über 500 Maschinen und Werkzeuge von über 100 Herstellern.

Release und Preis von Platinum Expansion und Edition

Sowohl die Platinum Expansion als auch die Platinum Edition sind ab dem 15. November im Handel. Die Edition, also das Basisspiel plus neue Inhalte kosten 40 Euro. Das Addon alleine ist für 20 Euro erhältlich. Besitzt ihr aber den Year 1 Season Pass, ist die Platinum Expansion für euch ohne weitere Kosten enthalten.

Freut ihr euch schon auf den DLC oder habt ihr auf eurer Farm sowieso noch genug zu tun? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!