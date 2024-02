Last Epoch: Die Patch Notes für das Mega-Update 1.0 sind da und über 10 Seiten lang

Die Patch Notes zu Last Epoch 1.0 stecken voller wichtiger Neuerungen.

Der 21. Februar 2024 markiert einen bedeutenden Meilenstein für Last Epoch, das nach vier Jahren endlich aus der Early-Access-Phase auf Steam heraustritt und sich bereit macht, die Action-RPG-Welt zu erobern.

Pünktlich zum Release von Last Epoch 1.0 haben die Entwickler jetzt die riesigen Patch Notes veröffentlicht, die voller wichtiger Neuerungen stecken.

Die wichtigsten Neuerungen aus den Patch Notes zu Last Epoch 1.0 auf einen Blick

Hier die wichtigsten Neuerungen und Änderungen, die mit Patch 1.0 eingeführt werden und Last Epoch als ernsthaften Konkurrenten für Diablo 4 und Path of Exile 2 etablieren sollen:

Neue Mastery-Klassen: Einführung des Falconer als dritte Rogue-Mastery-Klasse und des Warlock für die Acolyte-Klasse, komplett mit einem Arsenal neuer Fähigkeiten.

Gilden und Fraktionen : Die Circle of Fortune und die Merchant’s Guild bieten euch neue Möglichkeiten, das Spiel zu erleben, indem ihr euch einer Fraktion anschließen können, die euren Spielstil am besten unterstützt. Die Circle of Fortune verbessert passive Boni für seltenere Items und erhöht die Beutemenge. Die Merchant’s Guild ermöglicht direkten Handel zwischen Spielern.

: Die Circle of Fortune und die Merchant’s Guild bieten euch neue Möglichkeiten, das Spiel zu erleben, indem ihr euch einer Fraktion anschließen können, die euren Spielstil am besten unterstützt. Offline-Modus : Last Epoch kann jetzt vollständig offline gestartet und gespielt werden, sodass ihr auch bei möglichen Serverproblemen jederzeit mit einem Singleplayer-Charakter weiterspielen könnt.

: Last Epoch kann jetzt vollständig offline gestartet und gespielt werden, sodass ihr auch bei möglichen Serverproblemen jederzeit mit einem Singleplayer-Charakter weiterspielen könnt. Visuelle und technische Verbesserungen : Überarbeitung der Benutzeroberfläche, Verbesserung der Shader, Einführung einer Vielzahl von Wettereffekten und Hinzufügen von 2,5D-Cinematics zur Einführung in das Spiel sowie weiterer Cinematics im Spielverlauf.

: Überarbeitung der Benutzeroberfläche, Verbesserung der Shader, Einführung einer Vielzahl von Wettereffekten und Hinzufügen von 2,5D-Cinematics zur Einführung in das Spiel sowie weiterer Cinematics im Spielverlauf. Umfangreiche Balance-Änderungen : Eine riesige Menge an Anpassungen von Gegenständen, Fähigkeiten, Gameplay und Grafik sowie zahlreiche Bugfixes zur Verbesserung des Spielerlebnisses.

: Eine riesige Menge an Anpassungen von Gegenständen, Fähigkeiten, Gameplay und Grafik sowie zahlreiche Bugfixes zur Verbesserung des Spielerlebnisses. Prominenter Fan-Beitrag: Zum Abschluss noch etwas Kurioses. David Harbour, bekannter Schauspieler (u. a. Stranger Things) und bekennender Fan des Spiels, wird bald mit einem eigenen Helm in Last Epoch vertreten sein.

9:05 Last Epoch: Alle wichtigen Neuerungen des großen Updates 1.0 im Video

Die vollständige, zehnseitige Liste mit allen Änderungen lest ihr im offiziellen Forum von Entwickler Eleventh Hour Games. Alle wichtigen Neuerungen könnt ihr euch auch im oben eingebetteten Video anschauen.

Mit diesen umfassenden Änderungen und Neuerungen ist Last Epoch auf dem besten Weg, die ARPG-Szene mit einem Mittelweg zwischen der Komplexität von Path of Exiles und der Zugänglichkeit von Diablo 4 zu bereichern. Dass das hervorragend gelungen ist, lest ihr in unserem oben verlinkten Test.

Falls ihr mit Version 1.0 richtig in Last Epoch durchstarten wollt, könnt ihr euch auch unsere Starter Builds anschauen, die wir gemeinsam mit dem Action-RPG-Experten Lowepe ausgewählt haben.