Last Epoch 1.0 Release im Live-Ticker: Server-Status, Warteschlange und mehr

Am 21. Februar verlässt der Diablo-Konkurrent Last Epoch seinen Early Access und feiert den Release von Version 1.0. Für die Vorbereitungen sind Wartungsarbeiten von 24 Stunden angekündigt, in denen die Server nicht erreichbar sein werden.

Wir behalten den Server-Status in der Release-Woche im Auge und informieren euch über alle wichtigen Updates.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde nun ein weiteres Update aufgespielt, das Verbindungsprobleme bei der Charakterauswahl und lange Ladezeiten beim Übergang in Städte und Siedlungen beheben soll.

20:10 Uhr

Inzwischen soll sich die Serverstabilität verbessern, wie die Entwickler auf Discord melden. Steckt ihr noch immer in einem Ladebildschirm fest, hilft es wohl, das Spiel neu zu starten.

16:05 Uhr

Mit über 220.000 erreichen die Spielerzahlen am Samstag Nachmittag ein neues Hoch. Allerdings kommt es nach wie vor zu den inzwischen bekannten Problemen wie langen Ladezeiten und Verbindungsproblemen.

14:05 Uhr

Solltet ihr als Gruppe beim Zonenwechsel an verschiedenen Orten ankommen, raten die Entwickler auf Discord dazu, dass zunächst ein Charakter weitergeht, und alle anderen Spielerinnen und Spieler sich zu ihm teleportieren. Natürlich wird in der Zwischenzeit auch an einem Fix für das Problem gearbeitet.

11:00 Uhr

Via X (ehemals Twitter) haben die Entwickler verkündet, dass der Patch Wirkung gezeigt und sich die Zahl der Matchmaking- und Verbindungsprobleme verringert hat.

Im Last-Epoch-Forum wird diese Aussage teilweise bestätigt. Trotzdem gibt es weiterhin zahlreiche Beschwerden von Personen, die aus dem laufenden Spiel geworfen werden.

23:55 Uhr

Nach mehreren Patches haben sich die Server laut den Entwicklern etwas erholt, was von Spielerinnen und Spielern auch teilweise bestätigt wird.

Um 0 Uhr soll ein weiterer Patch aufgespielt werden, und die Server für etwa 15 Minuten abgeschaltet werden.

15:30 Uhr

Mit derzeit 186.764 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern schlägt Last Epoch schon am Freitag Nachmittag seinen Spielerrekord vom vorherigen Abend. Wie viele Rollenspiel-Fans allerdings in Warteschlangen oder Ladebildschirmen stecken, bleibt unklar.

Die Spielerzahlen steigen den ganzen Freitag lang steil an.

14:40 Uhr

Auf Discord veröffentlichen die Entwickler nun eine Wasserstandsmeldung:

Für heute sind mehrere Updates geplant, über die wir alle auf dem Laufenden halten. Das Team hat eifrig daran gearbeitet, um die Flaschenhälse zu verstehen, auf die wir bei der hohen Serverlast treffen. Unser Ziel ist es, die Stabilität zu erhöhen, und verlangsamte Dienste zu adressieren, die zu erhöhten Ladezeiten und Verbindungsabbrüchen führen.

13:10 Uhr

An der Situation scheint sich nichts verändert zu haben, deshalb gibt es jetzt ein passendes Meme zu den langen Ladezeiten zwischen den Gebieten:

11:45 Uhr

Auf dem offiziellen Discord-Servern wird weiterhin von Verbindungsproblemen und langen Ladezeiten berichtet. Da die Spielerzahlen im Laufe des Vormittags immer weiter anstiegen, könnten sich derartige Vorkommnisse häufen.

Viele Spielerinnen und Spieler nehmen die Situation mit Humor. So wird etwa der Vorschlag gemacht, ein Haustier oder einen Boss nach dem häufig auftretenden Fehlercode LE-61 zu benennen.

10:20 Uhr

Wohl vor allem wegen der technischen Probleme sind die kürzlichen Steam-Bewertungen inzwischen auf ausgeglichen abgerutscht. Dazu äußerte sich Chefentwickler Judd Cobbler gestern auch auf Reddit:

Wir verstehen, dass die Leute verärgert sind. [...] Es liegt in unserer Verantwortung den Online-Modus spielbar zu machen. [...] Es betrübt das Team, dass der Launch auf diese Weise verlaufen ist, und unsere Steam Reviews darunter leiden, aber es liegt an uns. Wir werden alles stabilisieren. Wir haben eine Menge clevere Entwickler, die ihr Bestes geben, um das zu schaffen.

09:35 Uhr

Auch am Freitag Morgen berichten einzelne Spieler noch von langen Wartezeiten, und Problemen beim Verbinden zu EU-Servern.

09:30 Uhr

Um etwa 01:00 meldeten die Entwickler, dass die Server wieder verfügbar sind, und die Online-Dienste sich erholen. Neben vielen Spielerinnen und Spielern, die sich ohne Probleme verbinden könnten, sorge der Login aber bei manchen noch für Probleme.

23:18 Uhr

Die Server sind wieder offline

Eleventh Hour hat soeben bekannt gegeben, dass die Server erneut offline gegangen sind und das Online-Spiel vorübergehend nicht verfügbar ist.

Während das Entwicklerteam weiter intensiv an den Verbindungsproblemen arbeitet, schließen wir unseren Live-Ticker für heute. Die Situation ist nach wie vor unübersichtlich und schwankt pausenlos.

Manchmal klappt das Einloggen oder der Wechsel zwischen den Spielbereichen mit minimaler Verzögerung, aber im nächsten Moment kann sich die Situation schon wieder umkehren. Echter Spielspaß kommt so bislang nicht auf.

Wir melden uns morgen wieder und drücken den Devs bis dahin die Daumen, dass sie die Ursache finden – sonst dürfte das Wochenende für viele Spielerinnen und Spieler zur Geduldsprobe werden.

22:46 Uhr

Aktuell nehmen die Wartezeiten beim Zonenwechsel wieder zu – die Entwickler arbeiten nach wie vor an einer Lösung:

Die Probleme mit der Verbindung zum Server häufen sich. Wir arbeiten an einigen spezifischen Problemen.

22:20 Uhr

Die Entwickler weisen noch einmal darauf hin, dass die Kapazität der Server nicht das Problem ist. Das Problem ist das Matchmaking zwischen euch und den Servern.

Deshalb läuft das Spiel auch in den einzelnen Zonen weitgehend störungsfrei, die Probleme treten beim Einloggen in die Spielwelt und beim Zonenwechsel auf. Hier werdet ihr nämlich jedes Mal mit einem neuen Server gematcht.

22:03 Uhr

Aktuell wird ein weiteres Update ausgespielt, welches die Situation hoffentlich weiter verbessert:

Hinweis: Wir führen derzeit eine weitere Aktualisierung durch, die einige Benutzer betreffen kann. Wir werden diese Seite aktualisieren, sobald das Update abgeschlossen ist. Während der Aktualisierung kann es bei einigen Benutzern zu Verbindungsunterbrechungen kommen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

21:50 Uhr

Das letzte offizielle Update zum Serverstatus ist nun knapp eine Stunde her. Allerdings gibt es gute Nachrichten, falls ihr es ins Spiel geschafft habt und es kein Problem damit habt, euch mit den teilweise sehr langen Wartezeiten beim Zonenwechsel anzufreunden:

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, nachdem die Warteschlange durchlaufen wurde, gibt es eine Gnadenfrist, in der man sich erneut anmelden kann, ohne sich in die Warteschlange einreihen zu müssen.

21:25 Uhr

Offiziell sind die Wartungsarbeiten aufgrund der defekten API noch nicht abgeschlossen, aber das Spiel läuft aktuell aber relativ rund,

Der Login und die Zonenwechsel können mehrere Sekunden in Anspruch nehmen, die Situation ist aber deutlich erträglicher als noch vor einigen Stunden. Und ich hab sogar mein erstes Unique Items gefunden:

Allerdings ändern sich die Bedingungen im Minutentakt. Von einem durchgehend funktionierenden Spiel kann noch keine Rede sein.

20:56 Uhr

Es gibt ein neues, ziemlich knappes Lebenszeichen der Entwickler:

Arbeiten zur Stabilisierung der ausgefallenen Api.

20:43 Uhr

Der Absturz der Matchmaking-Web-Api sorgt derzeit für große Probleme, die Server sind aktuell gar nicht verfügbar.

20:23 Uhr

Während Eleventh Hour weiter an den Problemen arbeiten, hier mal etwas Witziges. Twitch-Streamerin Sasha Grey kann Last Epoch nicht spielen, weil ihr Name gebannt ist:

20:17 Uhr

Aktuell schaut's nicht gut aus, ein neuer Fehler ist aufgetreten:

Web-Matchmaking-API in fehlerhaftem Zustand und verursacht endlose Ladezeiten - wir arbeiten daran

20:02 Uhr

Last Epoch hat übrigens gerade einen neuen Spielerrekord aufgestellt: Knapp 170.000 Spieler sind derzeit online oder offline in dem neuen Action-RPG unterwegs. Der Allzeitrekord von Path of Exile (210.000 Spieler) könnte demnächst tatsächlich geknackt werden.

Allerdings haben die Steam-Reviews heute einen massiven Dämpfer erhalten, rund 50 Prozent der am Donnerstag abgegebenen Bewertungen sind negativ, was eindeutig auf die Serversituation zurückzuführen ist.

19:46 Uhr

Aktueller Zwischenstand

Der Login funktioniert, wie zuvor, mit längeren Wartezeiten.

Der Wechsel von Zone zu Zone erfordert enorme Geduld und kann Minuten dauern.

Den derzeitigen Zustand würde ich nicht als spielbar bezeichnen, Spaß kommt unter diesen Umständen nicht auf. Warten wir also mal, wie sich das für kurz nach 20 Uhr angekündigte Logging-Update auswirkt, dass gezielt diese Verzögerungen in Angriff nehmen soll.

19:33 Uhr

Die Wartungsarbeiten wurden soeben beendet – ich schaue direkt mal für euch rein, ob sich die Lage dadurch verbessert hat.

Die Einrichtung des Dienstes ist abgeschlossen, wir arbeiten weiter an den Übergangszeiten und Verbindungsproblemen.

19:17 Uhr

Während der aktuellen Downtime , in der Login-Versuche zwar gelegentlich von Erfolg gekrönt sind, das Spielen aber unmöglich ist, wurde ein weiterer, serverseitiger Fix implementiert.

Dieser soll Probleme bei Gruppeneinladungen, Freundschaftsanfragen usw. beheben.

19:03 Uhr

Ich habe mich wie ein Bekloppter immer wieder aus- und wieder eingeloggt, damit ihr das nicht machen müsst. Und jetzt kann ich euch sagen: Seit Punkt 19:00 Uhr sind die Server endlich offline! 40 Minuten später als offiziell angekündigt:

18:45 Uhr

Ein schnelles Update meinerseits: Entgegen der Ankündigung der Entwickler sind die Server derzeit noch online. Es ist aber nicht spielbar - ich versuche seit fünf Minuten, die Stadt zu verlassen. Das Problem haben wohl auch die Kollegen auf dem Bild hier:

18:35 Uhr

Auch für das zuvor angekündigte Update, das die Wartezeiten beim Zonenwechsel reduzieren könnte, gibt es nun einen konkreten Termin. Die Entwickler rechnen damit, dass die Verbesserungen ab kurz nach 20 Uhr spürbar sein werden:

Eine massive Reduzierung des Logging, von der wir annehmen, dass sie zur Verlängerung der Szenenübergangszeiten beiträgt, wird innerhalb von ca. 2 Stunden nach Erstellung der Serverinstanz implementiert. Dies wird ein Backend-Deployment sein und erfordert kein Client-Update. Wir hoffen, dass dies hilft, sind uns aber nicht ganz sicher.

18:25 Uhr

Server down! Jeden Moment soll ein Update aufgespielt werden. Die Entwickler rechnen mit einer Downtime von bis zu einer Stunde.

18:09 Uhr

Um die Probleme besser identifizieren zu können, gehen die Entwickler nun den nächsten Schritt. Es klingt aber so, als würde die Behebung der Probleme noch einige Stunden dauern:

Hinweis: Wir arbeiten weiter an den Problemen der Übergangszeit und werden einen Service einrichten, der uns helfen wird, Probleme besser zu diagnostizieren und Korrekturen zu testen. Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess bis zu einer Stunde dauern wird, in der die Server möglicherweise nicht verfügbar sind. Wir bitten um Verständnis für diese Probleme.

17:32 Uhr

Der Optimismus der Entwickler war verfrüht, wie diese nun zugegeben haben. Eine Lösung steht möglicherweise aber schon bereit:

Im Moment gibt es eine Häufung von Fehlern beim Szenenwechsel. Der Matchmaker hat ein Backup erstellt. Wir arbeiten jetzt daran, das Logging zu reduzieren, was dieses Problem lösen könnte. Wir halten euch auf dem Laufenden.

17:20 Uhr

Laut den Entwicklern soll es nun besser laufen:

Das Matchmaking (das Verbinden mit Szenen) wird langsam besser, ist aber immer noch unbeständig. Die Stadtszenen und der Monolith sehen gut aus, aber wir arbeiten daran, die Zeitübergänge in den Wildszenen (Kampfzonen) zu verbessern (einschließlich der ersten Anmeldung, die dich mit der ersten Wildszene verbindet, wenn du nicht bereits eine Stadtszene besucht hast). Heute Morgen, als das Team wieder frisch war, gab es gute Hinweise darauf, wie wir Engpässe weiter beseitigen können.

In der Praxis ist bei mir aber keine Verbesserung eingetreten, im Gegenteil. Der Login funktioniert trotz mehrmaliger Versuche nicht mehr, ich komme nicht einmal mehr zur Charakterauswahl. Wie schaut's bei euch aus?

17:00 Uhr

Während wir auf das nächste Update warten, hat sich an der Situation nichts geändert.

Auf Reddit haben die Entwickler übrigens eine Zusammenfassung des ersten Tages geteilt, die die genauen Probleme noch einmal genauer erklärt:

[...] Als jemand, der vor 6 Jahren noch nicht in der Spielebranche tätig war, habe ich mich das immer gefragt, und jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe, kann ich mit euch allen teilen - zumindest wie es in unserem Szenario aussieht. Am ersten Tag hatten wir unsere Senior-Ingenieure, das Backend-Team, die Geschäftsführung und die Infrastruktur-/Server-/Dienstleister im »War Room« versammelt, was nur ein alberner Name für einen Zoom/Google-Anruf ist, bei dem wir Probleme, die auftauchen, mit all unseren Dashboards und Tools vor uns überwachen und angehen. Dashboards zeigen, was mit Serververbindungen, Timeouts, regionalen Daten, Spielerdaten, Datenbankaufrufen usw. passiert. Die beteiligten Personen geben an, was sie sehen, was ein Problem verursachen könnte und welche Lösungen möglich sind. Sie entscheiden, ob wir eine Lösung ausprobieren sollten, die vielleicht X Zeit in Anspruch nimmt und ein Problem löst oder uns in der gleichen Situation zurücklässt usw. Der Rest des internen Teams wartet gespannt auf Updates, damit wir euch mitteilen können, was los ist, denn das sind eine Menge Leute, die ziemlich sauer auf euch sind, und viele äußern sich sehr lautstark. Der »War Room« macht viel Sinn, wenn man ihn während einer Markteinführung erlebt hat. [...]

16:35 Uhr

Wie versprochen ist das erste Update da. Die Entwickler arbeiten gerade am größten Problem (siehe Update von 15:09 Uhr). Sie haben bereits eine Idee, woran es liegen könnte:

Zurzeit untersuchen wir Probleme mit Übergängen, die nicht funktionieren oder sehr lange brauchen, um verarbeitet zu werden. Wir haben einen kleinen Anhaltspunkt und glauben, dass dies mit der Protokollierung zusammenhängen könnte. Ich halte euch auf dem Laufenden.

16:25 Uhr

Game Director Judd Cobler ist endlich wach. Sobald er von seinem Team auf den aktuellen Stand gebracht wurde, gibt's offizielle Neuigkeiten zur Serversituation:

Guten Morgen zusammen - ich bekomme gerade eine Einschätzung, da ich spät aufgewacht bin (bin viel zu lange wach geblieben). Ich werde gleich eine Ankündigung machen.

15:09 Uhr

Aktueller Status: Spielbar, aber nur mit riesigen Problemen

Eine kurze Zusammenfassung, wie es aktuell auf den Servern aussieht:

Der Login scheint aktuell möglich, allerdings gibt es oft Verzögerungen.

Spielen ist ebenfalls möglich, allerdings bereitet der Wechsel zwischen den Zonen immer wieder große Probleme. Es genügt, einmal auf den Ausgang der Karte zu klicken und dann zu warten – ich habe gerade aber ganze vier Minuten damit verbracht, auf den Zonenwechsel zu warten.

Sollte der Fehler LE-61 angezeigt werden, müsst ihr erneut auf den Ausgang oder das Stadtportal klicken.

Spaß macht das Ganze so aktuell nicht, aber in der Zeitzone der Entwickler ist es nun 8 Uhr morgens. Sobald sie sich melden, erfahrt ihr es hier!

13:32 Uhr

Die Server sind wieder online! Seit wenigen Minuten ist ein Login auf den EU West Servern wieder möglich, auch dem Fehler LE-61 sind wir seit dem Einloggen nicht wieder begegnet. Es treten aktuell scheinbar nur die Probleme des Morgens auf, also Lag und längere Wartezeiten beim Szenenwechsel.

12:55 Uhr

Von den Entwicklern gab es vorhin den Tipp, auf andere Server auszuweichen:

Ich habe gerade für euch jeden einzelnen Server ausprobiert - der Login ist aktuell auf keinem einzigen Server möglich, egal ob Amerika, Europa oder Asien.

12:39 Uhr

Es ist leider schon wieder so weit: Die Server scheinen erneut komplett überlastet zu sein. Trotz mehrmaliger Versuche ist ein Login auf die EU-West-Server derzeit nicht möglich, auch im Community-Discord häufen sich derzeit die Beschwerden.

Falls ihr es doch ins Spiel geschafft habt, wird euch das nicht viel helfen - der Fehler LE-61 tritt laut Berichten von Spielern derzeit überall auf.

12:24 Uhr

Zur Mittagszeit nehmen die Server-Probleme erneut zu: Zwar gibt es bislang keine Warteschlange, allerdings treten vermehrt Verbindungsabbrüche und lange Ladezeiten auf. Insbesondere beim Wechsel in Stadtzonen, in denen ihr wie in Path of Exile auf andere Spieler trefft, kommt es zu Lag und längeren Ladebildschirmen.

11:26 Uhr

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass heute Abend mit Warteschlangen zu rechnen ist: Auf den Servern von Ozeanien, wo zu dieser Stunde bereits Hochbetrieb herrscht, warten schon über 8.000 Menschen darauf, sich in das Spielgeschehen stürzen zu können.

Allein in Deutschland leben deutlich mehr Menschen als in Australien und Neuseeland zusammen. Angesichts dieser Tatsache ist zu befürchten, dass die Server in den späten Abendstunden an ihre Grenzen stoßen werden, wenn Spieler aus allen Ecken Europas sich auf die EU West Server einloggen wollen.

09:28 Uhr

Wir beginnen den Tag mit einer guten Nachricht: Obwohl immer noch rund 120.000 Spielerinnen und Spieler online sind, läuft das Spiel im Moment überwiegend flüssig. Lediglich bei der Nutzung von Stadtportalen und Wegpunkten sind mir Wartezeiten von einigen Sekunden aufgefallen – aber kein Vergleich zu vergangener Nacht.

Wir fassen für euch noch einmal zusammen, was nach dem Ende des Live-Tickers laut den Entwicklern alles passiert ist:

Online-Status: vor 10 Stunden: Überwachung der Stabilität - immer noch einige LE-61er, die in schwankender Häufigkeit durchkommen

vor 8 Stunden: Anstieg von LE-61er/Server sind offline, aber wir werden in der Lage sein, dies schneller als zuvor zu beheben - das Backend-Team arbeitet an Verbesserungen, die die Stabilisierung heute Abend und für die nächste große Online-CCU-Welle verbessern werden.

vor 7 Stunden: Ein Hotfix wurde soeben bereitgestellt, der ein Problem mit der Charakterauswahl behebt, bei dem man die Helden nicht sehen konnte, wenn man Zyklus auswählte, und der Benachrichtigungen auf dem Anmeldebildschirm ermöglicht.

vor 7 Stunden: Überwachung der Stabilität. Die Häufigkeit von Serverfehlern ist im Moment variabel, aber niedriger

vor 6 Stunden: Die Stabilität schwankt immer noch ein wenig und die Szenenübergangszeiten sind länger als normal. Wir arbeiten weiter an Verbesserungen.

vor 5 Stunden: Ziemlich stabil, aber die Übergangszeiten sind immer noch manchmal länger als erwartet.

vor 4 Stunden: Stabil, aber oft sind die Übergangszeiten viel länger als erwartet. Wir werden die Backend-Leute für den Abend entlassen, da sie heute viel gearbeitet haben, um die Dinge dorthin zu bringen, wo sie jetzt sind, und sie haben sich vor morgen eine Pause verdient. Wir werden uns morgen wieder an die Arbeit machen, um weitere Verbesserungen vorzunehmen, vor allem im Hinblick auf diese Übergangsphasen.

Nochmals vielen Dank für eure Geduld heute und eure Geduld mit uns während unseres ersten Starts. Für den Fall, dass die Server abstürzen, haben wir Alarme eingerichtet, die uns aufwecken, um das Problem zu beheben. Vielen Dank an euch alle!

23:59 Uhr

Fazit: Noch keine Zeit für Entwarnung

Der Live-Ticker endet an dieser Stelle – nach knapp sieben Stunden ohne Verschnaufpause ruft das Bett. Ab morgen früh werde ich euch aber wieder mit allen wichtigen Infos zu Server-Status und Co. versorgen.

Bevor ich weg bin, gibt's noch ein letztes Status-Update:

Der Login scheint nun größtenteils zu funktionieren, ich konnte mich nun mehrmals ohne Probleme mit meinem Charakter in die Spielwelt einloggen.

Der Wechsel von Zone zu Zone ist nach wie vor problematisch, die Stadtportale funktionieren bei mir überhaupt nicht und werden nur mit dem Fehler LE-61 quittiert.

Auch die Entwickler bestätigen dieses Problem, da sich gerade herumspricht, dass das Spiel mehr oder weniger funktioniert und der Andrang entsprechend steigt:

Ja, der Anstieg von LE 61 ist das, was wir sehen. Es spricht sich herum, dass die Dinge »funktionieren« und die Bandbreite für diese Anfragen nicht schnell genug ist. Das Backend dreht immer noch an den Reglern und drückt die Knöpfe.

Abschließend möchte ich euch noch einen Blick in unsere Klassenguides empfehlen. Laut unserer Umfrage stehen Warlock und Runemaster ganz weit oben auf eurer Beliebtheitsskala. Und zu eurer Lieblingsklasse, dem Falconeer, gibt es in Kürze natürlich auch einen Guide – versprochen!

23:35 Uhr

Wer sich fragt, wie es im sogenannten War Room von Elventh Hour Games aussieht – den gibt es nur digital!

Denn Last Epoch begann als reines Fanprojekt von Diablo- und Path-of-Exile-Spielern. Vor sieben Jahren begann Game Director Judd auf Reddit nach Mitstreitern für sein Feierabendprojekt zu suchen.

Aus dem nächtlichen Hobbyprojekt wurde ein kommerzieller Erfolg mit über einer Million verkauften Exemplaren:

Ja, wir haben als Hobbyprojekt nach der Arbeit angefangen. Wir sind ein Haufen eingefleischter ARPG-Nerds, die ein besseres ARPG machen wollten. Das Studio und unsere Leute sind also völlig voneinander entfernt und über die ganze Welt verstreut!

23:22 Uhr

Auch bei Game Director Judd Cobler ist die Erleichterung spürbar. Im Discord lässt er die Ereignisse des heutigen Abends noch einmal Revue passieren:

Wir haben uns wirklich sehr bemüht, das erste heiß erwartete ARPG mit einem fehlerfreien Start zu sein. Die Arbeit, die wir dort geleistet haben, wird sicherlich helfen, sobald die Probleme behoben sind, aber es ist enttäuschend, dass die erste Hälfte des Tages so verlaufen ist. Wir haben gesehen, wie der Hype immer größer wurde, je näher wir dem Start kamen… Wir haben aber nicht mit 150.000 CCU in 15 Minuten gerechnet, aber das ist keine Entschuldigung für die Dienste/Server. Wir haben sie getestet, und sie hätten bei diesem Volumen keine kritischen Probleme haben dürfen. Wir haben sogar ein Warteschlangensystem! Die Sache, die explodiert ist, hätte nicht davon profitiert, dass wir das Maximum für die Warteschlange auf einen niedrigeren Wert gesetzt haben, als wir hatten. Wir haben genügend Serverkapazitäten und andere Dienste, um ein höheres Volumen zu bewältigen - aber es ist immer etwas, von dem man nicht erwartet, dass es ein Problem verursacht.

23:13 Uhr

Auch der Wechsel in die erste Stadt hat ohne Probleme funktioniert. Wenn man drin ist, funktioniert es!

Auch die Entwickler geben ganz vorsichtig Entwarnung:

Die Stabilität verbessert sich, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir das Problem bereits gelöst haben. Wir beobachten weiterhin und suchen nach Möglichkeiten, die Stabilität aufrechtzuerhalten.

23:05 Uhr

Mein bisheriger Eindruck: Wenn man einmal im Spiel ist, läuft es wie am Schnürchen! Der Wechsel zwischen den verschiedenen Bereichen dauert zwar ein paar Sekunden, aber ich habe keine Fehler gefunden, obwohl ich zehnmal zwischen dem ersten und zweiten Bereich gewechselt habe.

22:58 Uhr

Endlich drin! Kaum zu glauben, aber nach fast fünf Stunden ununterbrochenem Probieren bin ich zum ersten Mal im Spiel. Jetzt werde ich mal schauen, wie das Spiel läuft und ob es Probleme mit dem Zonenwechsel gibt - ich melde mich in ein paar Minuten wieder.

22:51 Uhr

Achtung! Es sieht so aus, als ob sich immer mehr Leute ins Spiel einloggen können. Die Entwickler haben aber weiterhin nicht alle Fehler behoben:

Ich werde nicht sagen, dass es schon gelöst ist... wir machen gute Fortschritte.

22:44 Uhr

Die Entwickler dämpfen überzogene Erwartungen, bevor zu große Vorfreude ausbricht:

Wir machen auf jeden Fall Fortschritte, aber ich kann noch nicht mit Sicherheit sagen, wann es soweit ist.

22:29 Uhr

Game Director Judd macht weiter Hoffnung, dass die Probleme demnächst behoben sein könnten:

Ja, es gibt Lebenszeichen, aber wir sind noch nicht über den Berg.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

22:22 Uhr

Bestätigt! Laut den Entwicklern werden gerade tatsächlich Fortschritte gemacht:

Wir arbeiten noch daran. Einige Fortschritte auf dem Backend gemacht.

22:12 Uhr

Es scheint sich etwas zu tun: Beim Einloggen erscheint nicht mehr sofort die Meldung »Online-Spiel nicht verfügbar«, stattdessen dauert der Login-Vorgang nun deutlich länger. Das Problem ist zwar nicht gelöst, aber nach ungefähr 100 Login-Versuchen gibt es endlich Abwechslung.

21:59 Uhr

Bevor ihr jetzt alle ins Bett geht, noch ein großes ABER: Laut Game Director Judd Cobler wird gerade an einem Fix gearbeitet, der die Probleme vielleicht schon in 15 Minuten beheben könnte. Wir sind gespannt!

21:52 Uhr

Ein weiteres Server-Problem ist aufgetaucht:

Boop, ein Dienst, der unseren Matchmaker betreibt - der euch mit Servern verbindet - ist unter Last ausgefallen. Wir arbeiten daran, ihn wieder online zu bringen und die Ursache für den Absturz unter dieser Last zu beheben.

Unser Tipp: Falls ihr heute unbedingt noch spielen wollt, tobt euch ein wenig im Offline-Modus aus. Beachtet allerdings, dass euer Offline-Charakter nicht in einen Online-Charakter konvertiert werden kann.

21:42 Uhr

Auch auf Steam scheint die Geduld der Spieler am Ende zu sein: Im Sekundentakt trudeln derzeit negative Bewertungen ein. Von den heute insgesamt 2.500 abgegebenen Stimmen sind nur noch rund 58 Prozent positiv – Tendenz fallend.

21:33 Uhr

Im Discord-Server herrscht eine zunehmend angespannte Atmosphäre. Einerseits gibt es enttäuschte Spieler, die ungeduldig darauf bestehen, sofort spielen zu wollen. Andererseits stehen ihnen Spieler gegenüber, die sich über die lautstarken Forderungen beschweren und sagen: Geht alle ins Bett, morgen läuft’s!

Zwischen den hitzigen Diskussionen gehen die Updates von Game Director Judd beinahe unter – wir haben sie trotzdem gefunden:

Ich möchte keine Schätzung darüber abgeben, wann wir stabil sein werden, da es unwahrscheinlich ist, dass sie korrekt ist. Normalerweise finden wir in solchen Fällen die Ursache und können sie relativ schnell beheben. Es geht nur darum herauszufinden, was das Problem tatsächlich verursacht. Wir haben ~15 Entwickler, die die Protokolle durchkämmen und darüber diskutieren, was die Ursache für den Hänger sein könnte. Wir werden es herausfinden - das tun wir immer - aber es ist kein Problem, das dort auftritt, wo wir es erwartet haben. Im Moment probieren wir ein paar Dinge aus. Sie sind alle sehr technisch, aber es geht um die Neuverteilung einer ganzen Umgebung und die Stapelung von Anfragen auf eine etwas andere Weise.

21:07 Uhr

Das nächste Update der Entwickler ist da, eine Lösung ist aber offenbar weiterhin nicht in Sicht:

Um alle auf dem Laufenden zu halten - wir arbeiten immer noch an diesem Problem, aber die Art und Weise, wie wir versuchen, es zu lösen, ist technisch. Wir versuchen, die Container-App-Umgebung komplett neu zu verteilen, während Teile unseres Teams die Protokolle genauer untersuchen.

Falls ihr gerade ein wenig Unterhaltung gebrauchen könnt – schaut euch doch mal unser Testvideo an, um euch noch mal ins Gedächtnis zu rufen, warum sich die Wartezeit lohnen wird:

28:43 Last Epoch 1.0 - Test-Video zum sehr guten Hack and Slay

20:37 Uhr

Neues Entwickler-Update! Die Arbeiten an den Servern laufen auf Hochtouren weiter – wann die Probleme genau behoben sind, ist aber nicht abzusehen:

Wir arbeiten immer noch an der Lösung von Online-Problemen. Wir spielen Totenbeschwörer und versuchen, diese Container-Anwendungen wiederzubeleben. Wir haben Leads von allen unseren Dienstanbietern im War Room, die uns helfen, das Problem zu diagnostizieren.

20:29 Uhr

Ich habe mal ein wenig herumprobiert: Ihr könnt eure Online-Charaktere, die ihr auf dem EU West Server erstellt, auf allen anderen Servern weiterspielen. Aber egal, ob in Amerika oder Asien – der Login funktioniert auch dort nicht. Es bringt also leider nichts, die Region zu wechseln.

20:19 Uhr

Die Entwickler arbeiten an einem ersten Hotfix. Dieser hat allerdings mit den aktuellen Serverproblemen gar nichts zu tun, sondern behebt nur das zuvor gezeigte Problem bei der Charaktererstellung:

Wir starten einen Client-Build, um das Problem zu beheben, dass die Charakterauswahl manchmal leer ist. Dies kann umgangen werden, indem man das Spiel verlässt und neu startet, falls das Problem vor der Veröffentlichung des Patches auftritt. Wir planen, das im Laufe des Tages zu veröffentlichen.

20:06 Uhr

Neues vom Entwicklerteam: Nachdem für kurze Zeit etwas Stabilität zurückgekehrt war, ist diese nur Sekunden nach der Ankündigung wieder futsch. Game Director Judd, der im Discord die Spieler auf dem Laufenden hält, hat daraus gelernt:

Vielleicht sollte ich nicht so schnell weitergeben, wenn die Stabilität wiederhergestellt ist, damit der Dienst nicht sofort so stark beansprucht wird 😆

19:53 Uhr

Wie nett: Die Community im Discord ist nun dazu übergegangen, die Entwickler, die offensichtlich gerade am Ende ihrer Kräfte sind, mit aufmunternden Nachrichten zu unterstützen:

19:40 Uhr

Das nächste Entwickler-Update ist da – dieses Mal gibt es eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse:

Online-Status: 11:46AM CST: 150k CCU und der anfängliche Ansturm haben unsere Matchmaking-Services vor einige Probleme gestellt, an deren Behebung wir schnell arbeiten. Wir sind mit unserem Backend-Team und den Dienstleistern im War Room und drehen so schnell wie möglich an allen Reglern und Knöpfen.

12:07: Wir haben festgestellt, dass der Web-API-Service nicht funktioniert und starten ihn neu. Momentan ist das Matchmaking noch nicht möglich, was sich auf den Login und den Übergang von Szene zu Szene auswirken wird.

12:25: Die folgenden Backend-Deployments laufen gut, aber wir untersuchen immer noch, ob die Container-Apps für diesen Dienst ausfallen. Fortschritte werden gemacht. Matchmaking (Verbindung zu den Servern beim Szenenwechsel oder beim Einloggen) ist derzeit noch nicht möglich.

19:34 Uhr

Ich will ja keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber die großen Streamer wie Lirik, Shroud und Co. konnten sich weitgehend ohne größere Probleme einloggen. Und auch unser Maurice Weber war direkt nach der Erstellung seines Charakters drin. Ob die Entwickler da geflunkert haben?

Maurice spielt natürlich wieder einen Totenbeschwörer – wenn ihr euch die Zeit beim Warten vertreiben wollt, schaut gerne mal in seinen Twitch Stream!

19:19 Uhr

Neues Entwickler-Update – allerdings ohne echte Neuigkeiten:

Wir arbeiten immer noch daran, die Dinge wieder in Gang zu bringen - und wir sind euch dankbar für eure Geduld.

19:11 Uhr

Trotz der Serverprobleme bleibt ein Review Bombing aktuell aus – heute wurden knapp 1.200 User-Bewertungen auf Steam verfasst, von denen nur rund 6 Prozent negativ ausfallen.

19:08 Uhr

Wir warten derzeit auf das nächste Entwickler-Update und hoffen, euch bald mitteilen zu können, wann der Login endlich einwandfrei funktioniert.

Ähnlich verhält es sich mit der Community auf dem Discord-Server, die nun zum Spammen von Memes übergegangen ist:

18:58 Uhr

Zeit für eine Umfrage – schließlich haben wir ja gerade Zeit. Mit welcher Klasse bzw. Mastery wollt ihr euren ersten Duchgang in Version 1.0 starten, sobald die Server einigermaßen stabil laufen? Falls ihr euch noch gar nicht auskennt - schaut in unsere große Klassenübersicht, bevor ihr eure Stimme abgebt:

18:51 Uhr

Besserung scheint erst mal nicht in Sicht – aber immerhin kommunizieren die Entwickler gerade auf ihrem Discord Server vorbildlich:

Aktueller Status: 150k CCU und der anfängliche Ansturm haben unsere Matchmaking-Dienste mit einigen Problemen konfrontiert, an deren Behebung wir schnell arbeiten. Wir sind mit unserem Backend-Team und den Dienstleistern im War Room und drehen so schnell wie möglich an allen Reglern und Knöpfen. Wir haben gerade Steam-Startargumente bereitgestellt, die es den Spielern ermöglichen, das Spiel im vollständigen Offline-Modus zu starten, wenn sie in der Steam-Bibliothek auf »Spielen« klicken. Um darauf zuzugreifen, muss der Steam-Client neu gestartet werden. Wir werden die Kommunikation auf Discord aufrechterhalten, damit ihr über den Status informiert seid.

18:45 Uhr

Es gibt ein neues Update der Entwickler, die an den Problemen arbeiten und euch aktuell den Offline-Modus empfehlen – allerdings könnt ihr dann nicht Handeln oder mit Freunden gemeinsam auf Loot-Jagd gehen:

Wir arbeiten an der Stabilisierung des Matchmaking. Die Anzahl der Anfragen ist... demütigend. Wir stellen auch die Startargumente bereit, die den vollständigen Offline-Modus ermöglichen, wenn ihr das Spiel auf Steam startet. Wenn ihr Steam neu startet, könnt ihr jetzt in diesem Modus booten, wenn ihr wollt.

18:43 Uhr

Falls ihr gerade auch in der Warteschlange hängt und noch nicht wisst, mit welcher Klasse ihr durchstarten wollt: Ich habe gemeinsam mit dem Action-RPG-YouTuber Lowepe fünf coole Builds für euch herausgesucht, die sich besonders für Diablo-2-Fans lohnen könnten:

18:39 Uhr

Kein Hereinkommen! Die Online-Server bleiben komplett überlastet, die Meldung Online-Spiel nicht verfügbar wird gerade fast allen Spielern angezeigt.

Das könnte auch daran liegen, dass die Spielerzahlen gerade durch die Decke gehen. Aktuell sind fast 140.000 online … oder vielmehr in der Warteschlange.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

18:27 Uhr

Die Serverprobleme wurden nun offiziell von den Entwicklern bestätigt. Ich komme gerade gar nicht ins Spiel, aber auch wenn man sich einloggen kann, soll es zu Problemen im Spielablauf kommen:

Die anfängliche Lastwelle belastet den Matchmaker ziemlich stark - wir arbeiten daran, ihn schneller zu skalieren. Dies kann zu fehlgeschlagenen oder langsamen Szenenübergängen führen, besonders in den Stadtgebieten. Wir werden alle auf dem Laufenden halten, was wir im Kriegsraum sehen!

18:22 Uhr

Wir können bestätigen: Der Entwicklertipp hat geholfen! Allerdings scheinen die Server nun maßlos überlastet zu sein. Direkt nach der Charaktererstellung wartet ein Ladebildschirm beim Betreten des Spiels mit anschließender Fehlermeldung Online-Spiel nicht verfügbar . Da werden Erinnerungen an die Diablo 4 Beta wach.

18:15 Uhr

Entwickler-Update: Mitarbeiter von Eleventh Hour raten, einmal den Steam Client neuzustarten und eure Spieldateien zu verfizieren. Das funktioniert Folgendermaßen:

Rechtsklick auf Last Epoch in eurer Bibliothek

Klick auf Eigenschaften

Unter dem Punkt Installierte Dateien könnt ihr nun Dateien auf Fehler überprüfen auswählen.

18:10 Uhr

Kaum ist der Download abgeschlossen, gibt's die ersten Probleme: Zwar funktioniert der Log-in in den EU-West-Server zunächst problemlos, doch statt der Charaktererstellung wartet nur ein leerer Bildschirm. Das Problem wird auch von vielen anderen Spielerinnen und Spielern im Discord des Spiels bestätigt.

18:04 Uhr

Entwarnung! Der Patch hat sich um zweieinhalb Minuten verschoben, ein Neustart des Steam-Klienten genügt nun, um den Download zu starten.

18:01 Uhr

Es ist 18 Uhr - und kein Patch auf Steam zu sehen! Auch ein Neustart des Klienten verschafft keine Abhilfe. Wir halten euch auf dem Laufenden.

17:45 Uhr

Hinweis: Es gibt übrigens keinen Preload für das große Update 1.0. Um 18 Uhr müssen wir also alle erst mal einige GB herunterladen. Die Downloadgröße von Update 1.0 beträgt 8 GB, wie die Entwickler in einem FAQ im Discord bekanntgegeben haben.

Und vielleicht noch etwas Erfreuliches: Twitch-Streamer bekommen keine Extrawurst! Wenn es eine Warteschlange gibt, müssen auch sie dort warten.

17:33 Uhr

Die Entwickler von Eleventh Hour sind zumindest optimistisch, dass alles glattlaufen soll: Auf Reddit haben sie verraten, dass bereits umfangreiche Tests und Vorbereitungen durchgeführt worden sind, um sicherzustellen, dass die Server am Starttag stabil laufen, mit der Möglichkeit, schnell zu skalieren und ohne festgelegtes Ausgabenlimit für Cloud-Ressourcen.

Trotz des Optimismus des Teams gibt dennoch möglicherweise Startprobleme. Sie versprechen aber offene Kommunikation und schnelle Problemlösung im Falle von Schwierigkeiten.

17:30 Uhr

Hallo zusammen, hier ist der Denninger. GameStar wollte seinen besten Mann für diesen wichtigen Ticker abstellen, aber der hat schon Feierabend. Deshalb werde ich euch heute über den Server-Status auf dem Laufenden halten.