Diablo-Rivale Last Epoch schießt plötzlich bei Steam durch die Decke, weil‘s das neue Update in sich hat

So verträumt schauen die Entwickler vermutlich auch gerade auf die Spielerzahlen von Last Epoch.

Vor wenigen Tagen dümpelte die Early-Access-Version von Last Epoch noch bei knapp 1.000 täglichen Spielern auf Steam herum. Das änderte sich aber schlagartig am Wochenende vom 10.-12. März: Alleine am Sonntag schoss das Action-Rollenspiel laut SteamDB auf satte 40.000 gleichzeitige Spieler hoch. Zu verdanken ist es dem prall gefüllten Patch 0.9.

Erschienen ist das Update am 9. März, also kurz vor dem Spieleransturm am Wochenende. Das Entwicklungsstudio Eleventh Hour Games hat dort einige neue Inhalte hinzugefügt.

Multiplayer: Die wohl wichtigste Neuerung und der ausschlaggebende Grund, wieso Last Epoch auf Steam gerade so beliebt ist. Wo ihr euch zuvor nur Solo durch die Gegnermassen schnetzeln konntet, ist es euch nun erlaubt, mit bis zu drei Freunden auf den Putz zu hauen.

An den Zahlen ist leicht zu erkennen: Action-Rollenspiele könnten eine rosige Zukunft vor sich haben. Auch der Diablo-Erfinder David Brevik ist optimistisch:

Wie geht’s weiter mit Last Epoch?

Das Action-Rollenspiel soll natürlich nicht ewig im Early Access verweilen. Genauer gesagt ist der Release sogar noch in diesem Jahr geplant, der Preis von aktuell knapp 34 Euro soll sich dabei nicht ändern.

