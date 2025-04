Diablo-Konkurrent Last Epoch schraubt mit Season 2 mächtig am Endgame und den Fans gefällt es

Das Capybara gibt als Pet in Last Epoch beim Kauf eines des Supporter Packs.

Am 17. April 2025 startet Last Epoch in Season 2 und stellt aktuell im Detail die neuen Inhalte und Änderungen am Spiel vor, zu denen es bereits im Februar einen ersten Überblick gab. Bei den Fans kommen die geplanten Neuerungen äußerst gut an, gerade die Season-Mechanik rund um die neue Fraktion der Woven und die Bedeutung fürs Endgame haben es den Spielern angetan - und natürlich das neue Capybara-Pet.

Neue Fraktion Woven

Die Woven stehen jedem Spieler unabhängig von anderen bisher gewählten Fraktionen zur Verfügung und stehen in Verbindung mit den neuen Gebieten Tombs und Cemeteries of the Erased in euren Monolith Echoes.

Dort findet ihr spezielle Kokons, in denen Seelen eingesperrt sind. Befreit ihr diese, werden Gegner in der Nähe stärker und droppen die Währung Memory Amber, die ihr bei der neuen Fraktion nutzen könnt.

Bei den Woven habt ihr Zugriff auf einen neuen passiven Skilltree, den Weaver Tree. Die Skillpunkte, die ihr durch Stufenaufstiege bei den Woven verdient, könnt ihr dort investieren. Mit den dort freischaltbaren Skills könnt ihr aktiv die Dropchance bestimmter Items oder das Auftauchen spezieller Gegner in euren Echoes beeinflussen und so gezielter Farmen.

Aus Tombs, Cemeteries und vom Fraktionshändler bekommt ihr Woven Echoes, ein Update für den Monolith of Fate, der euch diese Aktivität weiter anpassen lässt und für neue Bosse und Mechaniken sorgt. Am Ende von Tombs, Cemeteries und Woven Echoes gibt es zudem einen Altar, mit dem ihr eure Idole mit neuen passiven Affixen ausstatten und diese auch noch aufwerten könnt.

Mehr zu neuen Fraktion und den Auswirkungen aufs Endgame erfahrt ihr im Blogpost von Entwickler Elventh Hour Games.

Das sagen die Fans

Im Last-Epoch-Subreddit werden die neuen Inhalte gut aufgenommen. Unter einem Beitrag schreibt Nutzer darthpsykoz: »Das sieht nach einem tollen Anfang aus, um das Endgame richtig gut zu machen.«

Jadestem schreibt: »Ich hoffe, dass wir bald auf diesen Punkt zurückblicken werden, an dem Last Epoch wirklich durchstartete und zu einem der erstklassigsten ARPGs aller Zeiten wurde.« Reddit-Nutzer EquivalentOk9392 ist sich dabei schon sicher: »Last Epoch, das ist deine Zeit zu glänzen.«

Beim Konkurrenten Path of Exile 2 wurde das letzte große Update Dawn of the Huntress von der Community zum Release nicht sonderlich gut aufgenommen. Entwickler Grinding Gear Games hat allerdings schon die ersten Verbesserungen auf den Weg gebracht. Für Diablo 4 hat Blizzard erst vor Kurzem die Roadmap für das Jahr 2025 angekündigt. Mehr dazu erfahrt ihr oben in der Box.