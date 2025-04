Wie geht's mit Diablo 4 weiter? Roadmap zeigt alle kommenden Updates, bestätigt Addon für 2026

In Season 8 wartet Belial, der Herr der Lügen auf euch.

Nach der Verschiebung der Season 8 von Diablo 4 verrät Blizzard nicht nur Details zu den dort geplanten Inhalten. Es gibt auch einen Ausblick auf das komplette Jahr 2025 und ein wenig darüber hinaus.

In einer Roadmap gibt es nicht nur erste Details zu den Seasons, sondern es werden auch einige dauerhafte Veränderungen am Spiel aufgeführt.

Diablo 4: Roadmap 2025

Die Inhalte der siebten Season, die ihr in der Übersicht findet, könnt ihr aktuell noch in Diablo 4 erleben, genauer gesagt bis zum 29. April 2025. Was euch danach erwartet, seht ihr hier:

Season 8 (April bis Juli)

Belial, der Herr der Lügen, steht im Zentrum dieser Season. Als neue Mechanik wird es die Bossmächte geben, bei der eine neue Aktivität namens Erscheinungsüberfall hinzugefügt wird.

Als neuen Gefährten könnt ihr eine Katze bekommen und es gibt eine weitere noch unbekannte Marken-Kollaboration. Zudem steht das 2. Jubiläum von Diablo 4 an.

Als dauerhaft neue Features bekommen die Unterschlupf-Bosse ein Update. Zu diesen Gegnern werden sich dann auch Belial, Urivar und der Bote gesellen. Die Saisonreise wird ebenfalls mit einem Update versehen.

Neu sind die sogenannten Reliquiare. Im Mobile-Ableger Diablo Immortal lassen sich damit Schlachtzüge in der Hölle öffnen, vielleicht bekommt Diablo 4 ein ähnliches Feature.

25:55 Story-Nachschub für Diablo 4: Blizzard veröffentlicht neue Kurzgeschichte zu Season 7

Autoplay

Season 9 (Juli bis September)

Die Sünden der Horadrim beschäftigen euch in Season 9. Als neue Mechanik bekommt ihr horadische Mächte, um eure Builds zu erweitern. Als neue Aktivität wartet die Dungeon-Eskalation auf euch. Ein neuer, bisher nicht bekannter Tierbegleiter kommt auch noch dazu.

Permanent ins Spiel hinzugefügt werden neue Aktivitäten in den Albtraum-Dungeons, außerdem soll es ab Season 9 auch eine Unterstützung für Maus und Tastatur auf der Konsole geben.

Season 10 (September bis Dezember)

Zum Ende des Jahres bricht das höllische Chaos los und ihr könnt Chaosmächte nutzen. Passend zum Thema bekommen die Höllenhorden ein Update und natürlich gibt es auch wieder einen neuen Gefährten. Eine weitere Marken-Kollaboration steht ebenfalls auf dem Plan.

Diablo 4 im Jahr 2026

Mit der Roadmap wissen wir nun auch mit Sicherheit, dass Blizzard für das Jahr 2026 eine zweite Erweiterung für Diablo 4 plant. Zudem soll es ein neues Rangsystem und Bestenlisten geben.

Der Fahrplan für das Jahr ist nur eine grobe und unvollständige Übersicht zu den kommenden Inhalten von Diablo 4. Im Laufe des Monats dürfte Blizzard weitere Details zur anstehenden Season 8 verraten.