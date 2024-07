Falls der Launch von Fallout: London in die Hose geht, wollen die Entwickler untertauchen

Mit Fallout: London steht das ambitionierteste Fallout-Projekt überhaupt in den Startlöchern.

Hätten wir Fallout: London zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt rausgebracht, wäre das Spiel nach zwei Tagen völlig kaputt gewesen. Also nicht nur ein bisschen kaputt, es hätte überhaupt nicht mehr geladen. Man hätte es genauso gut direkt von der Platte werfen können , verrät Dean Carter, Projektleiter von Fallout: London den Kollegen von Metro.co.uk im Interview.

Seit 2019 arbeiten Carter und rund 100 andere Hobby-Entwicklerinnen und -Entwickler an der ambitioniertesten Fallout-Mod aller Zeiten. Fallout: London soll das postapokalyptische Universum erstmals in eine europäische Open World verlagern, eben nach England. Doch die Mod hat ziemlich Salzwasser geschluckt, als mehr oder minder aus dem Nichts im April 2024 das Next-Gen-Update für Fallout 4 erschien.

Dieses Update beschert Fallout 4 auf PC einige Verbesserungen, macht aber gleichzeitig die Mod unspielbar, weil der Code der Fan-Erweiterung nicht mehr mit dem Originalspiel kompatibel ist. Die Folge: Fallout: London musste spontan verschoben werden, obwohl es so gut wie fertig ist.

Aber selbst unabhängig davon herrscht eine rege Entspannung, ob dieses Mega-Projekt den Erwartungen gerecht werden kann. Und diesen Nervenkitzel spüren vor allem die Entwickler.

Next-Gen-Update für Fallout 4 war ein Albtraum

Die fertige Version von Fallout: London wird gar nicht erst versuchen, mit dem Next-Gen-Update zu funktionieren. Stattdessen enthält der Download die Möglichkeit eines Downgrades, um eine ältere Version von Fallout 4 zu installieren, mit der dann hoffentlich alles klappt. Carter macht der eigenen Anspannung Luft:

Wenn der Launch in die Hose geht, werden wir uns vergraben und für immer vom Antlitz der Gesellschaft verschwinden.

Das Statement ist natürlich nur bildlich gemeint und unterstreicht, was er später im Interview noch weiter ausführt: Fallout: London ist für die 100 Mitarbeitenden verflucht wichtig. Viele haben feste Pläne, über den Mod-Launch hinaus als Indie Devs Karriere zu machen, um irgendwann mit dem eigenen Handwerk auch mal richtiges Geld zu verdienen (die Mod erscheint schließlich kostenlos).

26:32 Wir liefern euch alle Infos zur Riesen-Mod Fallout: London

Die Qualität von Fallout: London entscheidet hier natürlich maßgeblich darüber, mit wie viel Enthusiasmus sich das Projekt in den eigenen Lebenslauf schreiben lässt. Aktuell befindet sich die Mod in der Qualitätsfreigabe von GOG. Laut Carter ist das der letzte Schritt, der zum finalen Release noch fehlt. Wir rechnen also schon in den kommenden Wochen mit einem Release. Und drücken den Fans und den Devs natürlich die Daumen, dass Fallout: London genau das liefert, was sich alle erhoffen.