League of Legends: Arcane - Worum geht's in der LoL-Animationsserie?

2020 will League of Legends eine ganze Reihe neuer Plattformen und Medienformen erobern: Wild Rift soll ein Ableger werden, der das Spiel auf Handys und Konsolen bringt, dazu kommen die Mobile-Version von Teamfight Tactics, das Kartenspiel Legends of Runeterra - und eine eigene Animationsserie namens Arcane. Das gab Entwickler Riot im Rahmen des zehnjährigen LoL-Jubiläums bekannt. Details gibt es noch kaum und ein genaueres Release-Datum auch nicht, aber Riot verriet zumindest eine erste kurze Zusammenfassung der Story:

"Die Geschichte der Serie ist im utopischen Piltover und dem unterdrückten Zhaun angesiedelt und folgt den Ursprüngen zweier ikonischer League-Champions sowie der Macht, die sie entzweien wird."

Diese Beschreibung könnte auf zwei Championpaare passen: Jayce und Viktor oder Vi und Jinx, beides Rivalen-Duos aus den Steampunk-Städten Piltover und Zaun. Zunächst scheinen Jayce und Viktor sogar besser zu passen, weil die beiden Erfinder sich im Kampf über einen mysteriösen Machtkristall endgültig entzweiten. Der erste Trailer zur Serie macht aber recht klar, dass wohl Vi und Jinx gemeint sind:

Das Video zeigt zwei Straßenkinder in Zaun, eines mit Vis violetten Haaren und eines mit blauen. Außerdem scheint ganz am Ende die erwachsene Jinx aufzutreten. Fans hatten schon lange spekuliert, dass die beiden eine tiefere Verbindung hatten als die Rivalität zwischen einer Polizistin und einer irren Verbrecherin, dass sie möglicherweise sogar Schwestern sein könnten. Und es war bekannt, dass beide eine schwierige Kindheit in den Straßen des düsteren Zaun verbracht hatten. Der Trailer scheint einige dieser Theorien nun zu bestätigen.