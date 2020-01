Aus Angst vor Corona-Pandemie: China setzt sein größtes LoL-Turnier aus

Das neuartige Coronavirus, das schwere Lungeninfektionen auslösen kann, breitet sich von China ausgehend weiter aus. Um der Lage Herr zu werden, wurden bereits in den vergangenen Tagen Maßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Nun ist auch die eSports-Welt betroffen: der Frühjahrs-Split der größten League of Legends Profi-Liga (LPL) in China wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Die LPL erfreut sich in China größter Beliebtheit. Im Spring Split des letzten Jahres gab es einen Preispool von 3,3 Millionen Yuan (umgerechnet etwa 430.000 Euro). 2020 findet das offizielle Turnier zum 9. Mal statt. Darin treten viele weltbekannte Teams wie der letztjährige Weltmeister FPX und der Drittplatzierte Invictus Gaming gegeneinander an.

Mitte Januar war das Turnier gestartet, dann ging es wegen der chinesischen Neujahrs-Ferien in eine planmäßige Pause. Jetzt gab der englischsprachige Twitteraccount der LPL bekannt, dass das Turnier so lange ausgesetzt wird, bis die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer wieder garantiert werden kann:

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.



To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.



Stay Safe and thank you all for your support!