Mehr als zehn Jahre ist es her, dass ihr euch das erste Mal als Coach, Ellis, Nick und Rochelle durch die Zombie-verseuchte Welt von Left 4 Dead 2 schießen durftet. Jetzt gibt es endlich ein neues Content-Update, nachdem sich der Koop-Shooter schon damals großer Beliebtheit erfreute und auch heute noch viele Spieler begeistert.

Überraschende Ankündigung von Valve

Neben regelmäßigen Bug-Fixes und Sicherheitsupdates, gab es schon lange keine neuen Inhalte für L4D2 mehr. Das soll sich aber jetzt laut einer überraschenden Ankündigung auf der offiziellen L4D-Seite ändern. Unter dem Namen »The Last Stand« soll es nun ein neues Content-Update geben, das aber gar nicht aus der Feder von Valve selbst stammt. In dem offiziellen Blog-Post heißt es dazu:

"The Last Stand ist ein Update für Left 4 Dead 2, das von der Community für die Community erstellt wurde."

Wie es zu der Kooperation mit den Fans gekommen ist, wurde nicht erklärt. Dafür haben die Entwickler aber ein paar einleitende Worte zu dem neuen Update gefunden:

"Es ist viele Jahre her, seit die Infektion zum ersten Mal auftrat. Funkstille, kein Lebenszeichen, nichts als anhaltende Hoffnungen ... CEDA wird uns nicht retten. Aber es gibt Hoffnung! Einige mutige Seelen haben den Kampf gegen alle Widrigkeiten fortgesetzt, und bald können wir alle von ihrer Widerstandsfähigkeit profitieren."

Um den Fans schon einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, gibt es hier den neuen Teaser-Trailer:

Link zum YouTube-Inhalt

Erste Hinweise gibt der Name des kommenden Updates: »The Last Stand« war eine Art Mini-Kampagne, die im Survival-Modus des ersten Left 4 Dead gespielt wurde. Spieler mussten sich hier in einem großen Leuchtturm verbarrikadieren und so lange Zombie-Wellen abwehren, bis alle Überlebenden tot waren.

Laut einem Entwickler geht es in Kampagne darum, was passieren würde, wenn die Überlebenden falsch abbiegen und versuchen würden, von diesem Ort aus um Hilfe zu rufen. Dieselbe Karte mit dem großen Leuchtturm und dem kaputtem Auto lässt sich auch im neuen Teaser-Trailer erkennen. Wird das neue Update also nur aus aufbereitetem, älteren Content bestehen?

Da es »The Last Stand« schon seit langer Zeit als Mod im Steam Workshop gibt, könnte man davon ausgehen, dass das Update auch weitere Neuerungen enthält - vielleicht sogar eine ganz neue Kampagnen-Erweiterung.

Dass ehemalige Entwickler der Left-4-Dead-Spiele noch lange nicht abgeschrieben haben, könnt ihr auch am geistigen Nachfolger der Shooter-Reihe sehen: Früher Mitarbeiter von Valve haben sich für Back 4 Blood zu einem neuen Team zusammengeschlossen.

Wann der neue Content für Left 4 Dead 2 erscheint und welche Inhalte euch genau in dem neuen Update erwarten, wurde bislang nicht bekanntgegeben. Das Team betont in seiner Ankündigung aber, dass weitere Informationen »in der nächsten Zeit« folgen werden.