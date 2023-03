Left 4 Dead 3: In Counter-Strike 2 steckt ein Hinweis, der aber kaum Hoffnung macht

Man wird ja wohl noch träumen dürfen ...

Valve ist berüchtigt für seine Spiele, aber ebenfalls dafür, nicht bis drei zu zählen. Dabei würden Fans gewiss lange überfällige Fortsetzungen wie Dota 3, Team Fortress 3 und natürlich Half-Life 3 mit offenen Armen empfangen. Und dann wäre da ja noch Left 4 Dead 3.

Gerüchte und Spekulationen um eine Fortsetzung der Koop-Shooter-Reihe mit viel zu vielen Zombies gab es immer wieder mal. Doch jetzt zur Abwechslung aus gutem Grund! Denn kurz nach der Ankündigung von Counter-Strike 2 haben Fans in den Spieldateien der Testversion einen vielversprechenden Hinweis darauf gefunden.

Doch freut euch nicht zu früh: Wirklich hoffen solltet ihr auf ein Left 4 Dead 3 zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall. Dass Valve tatsächlich bald einen neuen Teil der Reihe herausbringt, ist selbst mit dem neuen Fund nicht unbedingt wahrscheinlich.

Left 4 Dead 3 steckt irgendwie in Counter-Strike 2

Was wurde gefunden? Im Steam-Subreddit machte der User Pap3s auf die Entdeckung aufmerksam. So lassen sich in den Spieledateien von Counter-Strike 2 ein paar Zeilen Code finden, die irgendwas zu dem Produkttitel left4dead3 beschreiben. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es sich um eine Anspielung um Left 4 Dead 3 handeln könnte.

Was hat das zu bedeuten? Verdammt gute Frage, die sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten lässt. Weder wir noch die Community werden wirklich schlau aus dem Fund in den CS2-Dateien. Zumindest über die Textzeile Priorität = keine amüsieren sich zahlreiche User unter dem Beitrag.

Priorität: keine. Ja, darauf sind wir mittlerweile selbst gekommen. User Sirpunpirate auf Reddit

Direkt bezeichnend für Valve Politik bezüglich dritter Spieleteile - vielleicht haben sich die Entwickler hier einfach einen Scherz erlaubt. Eine logische Erklärung wäre aber auch, dass es sich hier um ein Überbleibsel der Entwicklung der Source 2-Engine handelt. Robin Walker von Valve verriet 2020, dass man beim Bau von Source 2 anfangs Level aus Left 4 Dead verwendete.

Wie stehen die Chancen auf ein Left 4 Dead 3? Über die Jahre hinweg gab es immer wieder Gerüchte um eine Wiederbelebung der Left 4 Dead-Reihe - Anfang 2020 kam aber eine unmissverständliche Absage seitens Valve. Zumindest zu diesem Zeitpunkt hat kein Entwickler an einem potenziellen Left 4 Dead 3 gearbeitet, die Marke liegt seitdem auf Eis.

Ob sich daran mittlerweile etwas geändert hat, lässt sich nicht sagen. In den vergangenen Jahren arbeitete Valve an Projekten wie dem Steam Deck, Half-Life: Alyx und jetzt natürlich Counter-Strike 2. Ob da jemals ein weiterer Teil mit einer 3 im Titel rauskommt?

Was haltet ihr von dem Fund in den Spieldateien von Counter-Strike 2? Würdet ihr euch über ein Left 4 Dead 3 freuen oder könnt ihr nach all den Jahren weiterhin darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!