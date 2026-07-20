Neu bei Steam: Eines der besten Action-Rollenspiele bekommt nach über zehn Jahren sein großes Finale

Nach über zehn Jahren schließt Crate Entertainment sein Action-RPG Grim Dawn mit dem größten Add-on der Serien-Geschichte ab.

Die großen AAA-Kracher halten sich im Hochsommer erwartungsgemäß zurück, doch diese Steam-Woche beweist, dass es die gar nicht braucht. Ein Kult-Action-RPG bekommt nach über einer Dekade seine finale, größte Erweiterung – und dürfte damit die Loot-Jäger noch einmal in Scharen zurücklocken.

Wie jeden Montag fassen wir alle wichtigen Releases für euch zusammen.

Das Highlight der Woche: Grim Dawn: Fangs of Asterkarn

1:01 Grim Dawn: Der beste Offline-Rivale für Diablo 4 ist 10 Jahre alt und verdoppelt für sein großes Finale einfach mal die Spielwelt

Autoplay

Genre: Action-RPG (Erweiterung) | Entwickler: Crate Entertainment | Release: 23. Juli 2026 (Steam)

Manche Spiele wollen einfach nicht loslassen – und ihre Fans erst recht nicht. Grim Dawn erschien 2016, steht bei über fünf Millionen verkauften Einheiten und hält bis heute rund 90 Prozent positive Steam-Wertungen. Mit Fangs of Asterkarn liefert Crate Entertainment nun das dritte und finale Add-on ab. Es ist die größte Erweiterung, die das düstere Action-RPG je bekommen hat.

Ihr bekommt eine komplett neue Region, die die Spielwelt laut Steam um rund ein Drittel vergrößert, dazu die zehnte Meisterschaft der Reihe: den Berserker, eine Gestaltwandler-Klasse, die euch mitten im Kampf die Form wechseln lässt. Wer Grim Dawn liebt, weiß, was das für die ohnehin schon absurde Zahl an Klassen-Kombinationen bedeutet.

Obendrauf kommt ein neuer Endgame-Modus namens Ascendant für alle, die das Maximallevel längst hinter sich gelassen haben und nach der nächsten Herausforderung lechzen. An Nachschub für Hunderte weitere Stunden mangelt es also nicht.

Das Beste daran: Selbst wer die Erweiterung nicht kauft, profitiert. Parallel erscheint der kostenlose Patch 1.3, der ein rundum erneuertes Interface, endlich eine WASD-Steuerung und HDR-Unterstützung bringt. Freigeschaltet wird am 23. Juli um 16:00 Uhr unserer Zeit, der Preis liegt bei rund 18 Euro. Wichtig für Neueinsteiger – die Erweiterung setzt das Hauptspiel sowie die beiden Vorgänger-DLCs Ashes of Malmouth und Forgotten Gods voraus.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 20. Juli 2026

ZeroSpace (Early Access): Für Strategen ist das hier vielleicht der wichtigste Termin der Woche. ZeroSpace will die schwächelnde Echtzeitstrategie wiederbeleben und kombiniert klassischen Basisbau und Einheitenmanagement mit einer storygetriebenen RPG-Kampagne samt Koop-Modus. Über 250.000 Wishlists und mehr als 40.000 Demo-Spieler zeigen, dass der Hunger nach einem neuen RTS groß ist. Mit an Bord ist unter anderem ein Original-Artist der Homeworld-Reihe.

13:51 ZeroSpace - Vorschau-Video: Man wird ja wohl noch von StarCraft träumen dürfen!

The Life and Suffering of Prince Jerian: Wer erzählerische Rollenspiele mag, sollte hier hinschauen. Vom Team hinter dem hochgelobten Sir Brante kommt erneut ein RPG, in dem jede Entscheidung ihren Preis hat. Diesmal schlüpft ihr in die Rolle eines Kronprinzen, dessen Weg von Pflicht, Verrat und Konsequenzen gepflastert ist. Die Demo überzeugte mit 95 Prozent positiven Bewertungen.

Wer erzählerische Rollenspiele mag, sollte hier hinschauen. Vom Team hinter dem hochgelobten Sir Brante kommt erneut ein RPG, in dem jede Entscheidung ihren Preis hat. Diesmal schlüpft ihr in die Rolle eines Kronprinzen, dessen Weg von Pflicht, Verrat und Konsequenzen gepflastert ist. Die Demo überzeugte mit 95 Prozent positiven Bewertungen. EverRail (Early Access): Das Münchner Studio Aesir Interactive (bekannt für Police Simulator) wagt sich erstmals ans Survival-Genre. Auf einem gefrorenen Exomond ist ein fahrender Zug die letzte Zuflucht der Menschheit – und der lädt nur seine Systeme, solange er in Bewegung bleibt. Ihr sammelt Ressourcen, baut eure rollende Basis aus und rettet Passagiere, die euch als zusätzliche Leben dienen. Solo oder zu viert im Koop.

1:36 Survival im Zug: Das ist nicht die Deutsche Bahn, das ist Everrail!

G-Rebels (Early Access): Wer den PS1-Klassiker G-Police noch im Herzen trägt, darf hier hellhörig werden. Das deutsche Studio Reakktor schickt euch als Kampfpiloten in einer dystopischen Open World des Jahres 2684 über die Dächer neonbeleuchteter Mega-Citys – auf mehr als 12.000 Quadratkilometern. Ihr rüstet euren Gleiter mit Waffen, Schilden und Drohnen auf und erledigt Story- wie Nebenmissionen. Zum Early-Access-Start ist sogar ein nativer VR-Modus mit Cockpit-Perspektive an Bord.

1:19 G-Rebels: Die Open-World-Flugsim stellt im Trailer ihre Cyberpunk-Spielwelt vor

Dienstag, 21. Juli 2026

Scarlet Deer Inn: Das wohl schönste Spiel der Woche kommt von einem tschechischen Ehepaar, das fünf Jahre daran gearbeitet hat. Der 2D-Platformer erzählt ein düsteres mittelalterliches Volksmärchen – und jedes einzelne Animationsframe wurde tatsächlich von Hand gestickt. Ihr folgt der Mutter Elise durch ein Dorf, das harmloser wirkt, als es ist.

Das wohl schönste Spiel der Woche kommt von einem tschechischen Ehepaar, das fünf Jahre daran gearbeitet hat. Der 2D-Platformer erzählt ein düsteres mittelalterliches Volksmärchen – und jedes einzelne Animationsframe wurde tatsächlich von Hand gestickt. Ihr folgt der Mutter Elise durch ein Dorf, das harmloser wirkt, als es ist. Samurai: Ronin's Path: Im feudalen Japan schnetzelt ihr euch in diesem Top-Down-Actionspiel mit dem Katana durch Gegnerhorden, schaltet neue Fähigkeiten frei und weicht dem Tod aus. Die Demo kam allerdings nur durchwachsen an, weshalb sich ein Blick auf die ersten Wertungen empfiehlt, bevor ihr die Klinge zieht.

Im feudalen Japan schnetzelt ihr euch in diesem Top-Down-Actionspiel mit dem Katana durch Gegnerhorden, schaltet neue Fähigkeiten frei und weicht dem Tod aus. Die Demo kam allerdings nur durchwachsen an, weshalb sich ein Blick auf die ersten Wertungen empfiehlt, bevor ihr die Klinge zieht. Drone Sector (Early Access): Für Militär-Nerds und Wargamer erscheint unter dem Label von MicroProse ein futuristischer Gunship-Simulator, inspiriert von AC-130 und MQ-9 Reaper. Aus der Luft gebt ihr euren Bodentruppen Feuerschutz, erteilt Befehle, sammelt Ressourcen und erforscht bessere Bewaffnung.

Mittwoch, 22. Juli 2026

Tears of Metal (Early Access): Wer nach einem langen Tag einfach nur Horden von Gegnern zerlegen will, wird hier fündig. Der Koop-Hack-and-Slash-Titel im Dynasty-Warriors-Stil schickt euch mit einem schottischen Bataillon durch über 45 handgebaute Areale, um eure Heimatinsel zurückzuerobern. Bis zu vier Spieler kämpfen gemeinsam, zwischen den Schlachten baut ihr euer Dorf aus. Zum Start ist der Titel auch im Xbox Game Pass dabei.

Wer nach einem langen Tag einfach nur Horden von Gegnern zerlegen will, wird hier fündig. Der Koop-Hack-and-Slash-Titel im Dynasty-Warriors-Stil schickt euch mit einem schottischen Bataillon durch über 45 handgebaute Areale, um eure Heimatinsel zurückzuerobern. Bis zu vier Spieler kämpfen gemeinsam, zwischen den Schlachten baut ihr euer Dorf aus. Zum Start ist der Titel auch im Xbox Game Pass dabei. DragonSword: Awakening: Ein südkoreanisches Free2Play-Gacha kehrt als reiner Kauftitel ohne Lootbox-Zirkus zurück – das gibt es nicht alle Tage. Das Anime-Open-World-RPG auf Basis der Unreal Engine 5 lässt euch 19 Helden im Tag-Team-Kampf gegen einen erwachten Drachen führen.

Ein südkoreanisches Free2Play-Gacha kehrt als reiner Kauftitel ohne Lootbox-Zirkus zurück – das gibt es nicht alle Tage. Das Anime-Open-World-RPG auf Basis der Unreal Engine 5 lässt euch 19 Helden im Tag-Team-Kampf gegen einen erwachten Drachen führen. Hand of Fate: Hordes (Early Access): Die Macher der Hand-of-Fate-Reihe springen auf die Vampire-Survivors-Welle auf – und bringen ihre Kartenspiel-DNA gleich mit. In diesem Bullet-Heaven-Autoshooter bestimmt euer Deck, welche Gegner, Waffen und Modifikatoren euch erwarten.

Die Macher der Hand-of-Fate-Reihe springen auf die Vampire-Survivors-Welle auf – und bringen ihre Kartenspiel-DNA gleich mit. In diesem Bullet-Heaven-Autoshooter bestimmt euer Deck, welche Gegner, Waffen und Modifikatoren euch erwarten. Aquapark Tycoon (Early Access): Wer es entspannter mag, baut sich hier sein eigenes Wasserpark-Paradies. In der klassischen Aufbau-Simulation entwerft und individualisiert ihr Rutschen, Pools und Saunen, um eure Gäste bei Laune zu halten.

1:38 Unser Bad soll schöner werden! In Aquapark Tycoon baut ihr bald das Freibad eurer Träume

Donnerstag, 23. Juli 2026

Dinoblade: Die skurrilste Idee der Woche stammt von einem einzelnen Entwickler: Ihr steuert einen Dino, der ein Großschwert schwingt, das länger ist als sein halber Körper, und schnetzelt euch im Soulslike-Stil durch eine prähistorische Welt. Hinter Team Spino steckt Jean Nguyen, zuvor Animator bei Sucker Punch (Ghost of Tsushima). Über 460.000 Wunschlisten und eine Demo mit rund 97 Prozent positiven Wertungen sprechen für sich.

0:52 Dinoblade - Gameplay-Trailer zum schrägen Soulslike mit den Urzeitechsen

Avatar Legends: The Fighting Game: Die größte Lizenz-Marke der Woche wagt sich in die Prügel-Arena. Der handgezeichnete 2D-Fighter versammelt zwölf Charaktere aus Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra, setzt auf Rollback-Netcode und Crossplay und bringt Story-, Arcade- und Online-Modi mit.

Die größte Lizenz-Marke der Woche wagt sich in die Prügel-Arena. Der handgezeichnete 2D-Fighter versammelt zwölf Charaktere aus Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra, setzt auf Rollback-Netcode und Crossplay und bringt Story-, Arcade- und Online-Modi mit. Tormentum 2: Das polnische Zwei-Personen-Studio OhNoo hat acht Jahre an der Fortsetzung seines Kult-Adventures gewerkelt: über 150 handgemalte Schauplätze, inspiriert von H.R. Giger und Zdzisław Beksiński, dazu eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden. Ein Fest für Point-and-Click-Fans mit Hang zum Albtraumhaften.

Das polnische Zwei-Personen-Studio OhNoo hat acht Jahre an der Fortsetzung seines Kult-Adventures gewerkelt: über 150 handgemalte Schauplätze, inspiriert von H.R. Giger und Zdzisław Beksiński, dazu eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden. Ein Fest für Point-and-Click-Fans mit Hang zum Albtraumhaften. Rubinite: Als Prinzessin Ruby kämpft ihr euch durch eine Reihe knackiger Bosskämpfe, wobei eine Fokus-Mechanik euch die Schwachstellen der Gegner offenbart.

Als Prinzessin Ruby kämpft ihr euch durch eine Reihe knackiger Bosskämpfe, wobei eine Fokus-Mechanik euch die Schwachstellen der Gegner offenbart. Carnival Hunt (Early Access): Zum Abschluss des dichtesten Tages der Woche wird es unheimlich. In diesem asymmetrischen Multiplayer-Horror jagt ein Spieler als Monster die anderen, die als flüchtende Puppen-Hasen durch einen sich ständig umbauenden mechanischen Karneval hetzen. Wer Dead by Daylight mag, findet hier eine Alternative.

38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Loot-Jäger kehren diese Woche zurück nach Grim Dawn, Action-Fans stürzen sich auf Dinoblade und Tears of Metal, Strategen auf ZeroSpace und Aquapark Simulator, und wer es ruhiger und schöner mag, verliert sich in Scarlet Deer Inn oder Tormentum 2. Welches Spiel wird euer Highlight? Schreibt es uns in die Kommentare!

Alle weiteren wichtigen Releases des Monats Juli könnt ihr oben in unserer Video-Monatsvorschau sehen.