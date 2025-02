Jemand erstellt Lego-Figuren für Kingdom Come: Deliverance und jetzt wollen die Fans ein eigenes Spiel

Mit Lego lässt sich alles bauen - auch Minifiguren zu Kingdom Come: Deliverance. Bildquelle: Minimum-Cod5767/Reddit.

Reddit ist nicht nur eine beliebte Plattform für rege Diskussionen, sondern auch ein Treffpunkt unterschiedlichster Kreativer. So hat Nutzer Minimum-Cod5767 digitale Lego-Figuren zu sechs Charakteren des Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance (1) erstellt und auf der Plattform veröffentlicht. Die Reaktionen aus der Community fallen mehr als eindeutig aus.

Erstellt wurden sechs digitale Minifiguren aus dem ersten KCD-Ableger. Könnt ihr erraten, um wen es sich dabei handelt? Die Lösung findet ihr in der folgenden Spoiler-Box:

Spoiler anzeigen Figur 1: Heinrich

Figur 2: Sir Hanush von Leipa

Figur 3: Radzig

Figur 4: Theresa

Figur 5: Vater Godwin

Figur 6: Sir Hans Capon

Ich will ein KCD Lego-Spiel, jetzt!

Die Reaktionen der Fans sind durchweg positiv. Der Nutzer SilentExplsion würde die Figuren am liebsten direkt kaufen:

Also... ich will die!

Zahlreiche weitere Nutzerinnen und Nutzer wünschen sich jetzt sogar ein ganzes Lego-Spiel zu Kingdom Come: Deliverance und Kingdom Come: Deliverance 2. So auch Chris9871:

Du hast mich! Ich will ein KCD Lego-Spiel, jetzt!

Das Gleiche gilt für TimeToTravel:

Unglaublich, das ist großartig! Um ehrlich zu sein, das wäre das erste Lego-Spiel, das ich seit langer Zeit spielen würde, wenn sie das exakt gleiche Spiel im Lego-Stil veröffentlichen würden.

Lediglich areyouhungryforapple äußert Kritik, wenn auch nur mit einem Augenzwinkern:

Godwin ist bloß ein Bier in der Hand entfernt von Perfektion, doch es ist nah genug dran. Ich liebe die Figuren!

