»Parkour durch den Schweinestall«: Die Steam-Rezensionen zu Kingdom Come 2 sind fast so unterhaltsam wie das Spiel

Kingdom Come 2 treibt die Steam-Nutzer zu humoristischen Höchstleistungen an.

Dass Kingdom Come: Deliverance 2 ein ziemlicher Hit bei Rollenspiel-Fans ist, sollte sich mittlerweile herumgeschwiegen haben. Bei Metacritic gibt Durchschnittswertungen in den hohen 80ern und beim GameStar-Test steht sogar eine 9 vorne.

Das gilt übrigens auch für die Steam-Rezensionen, die sind nämlich Stand jetzt zu 92 Prozent positiv. Die Stimmung unter den Nutzern ist geradezu ausgelassen und neben den Lobeshymnen ist sogar Raum für Scherze, Poesie und natürlich Backrezepte.

»O edles und wohlgetanes Spielwerk«

Während einige Nutzer bereits mangels passender Worte Muffin-Rezepte in ihre Rezensionen schreiben, ist bonzabull jackpot noch »völlig schockiert« vom gelungenen Release:

Das Spiel läuft direkt am ersten Tag ordnungsgemäß. Welch bahnbrechende Errungenschaft für die Videospielindustrie.

Nutzer Sure ergeht es einfach wie vielen anderen Spielern: »Nach 32 Stunden habe ich noch nicht eine Hauptquest erledigt.« Shinra hingegen ist völlig vom Grad an Realismus gebannt: »Mir wurde gerade gesagt, dass ich schlecht im Bett war..... Ganz schön real das Ganze. 10/10«

Der Spieler Gnomenlied teilt eine ebenfalls sehr persönliche Geschichte aus Kingdom Come 2 von einem misslungenen Einbruch. Perfekt vorbereitet steigt er in ein Rathaus ein, klaut Wertsachen und einen Filzhut, den er sofort aufsetzt.

Ein Fehler, wie sich herausstellt, als die Wache ihn erwischt. Gnomenlied erzählt es wie folgt:

»Hey, nachts tragen wir hier Fackeln, du Nichtsnutz!« Ich ziehe meine Fackel und lächle die Wache unschuldig an. Der Wachmann starrt auf meinen wunderschönen Hut: »Wenn du uns schon beklaust, sei doch wenigstens nicht so dämlich und trag die Sachen direkt vor unserer Nase, du Volltrottel! Alarm!« Handgemenge, Parkour durch den Schweinestall, Galopp auf meiner alten Stute raus aus dem Dorf. Ich bin ein gesuchter Mann, aber ich bin frei und ich habe einen wunderschönen Filzhut.

7:31 Kingdom Come 2: Maurice zeigt, wieso ihr im Spiel nicht betrunken durch den Wald rennen solltet

Zum Abschluss bekommt ihr ein wahres Meisterwerk der Poesie vom Steam-Nutzer Fritzlaf:

O edles und wohlgetanes Spielwerk, welch’ Kunstfertigkeit und große Mühsal darinnen verwoben sind! Kingdom Come: Deliverance 2 erzeuget ein Abbild unsres irdischen Daseins in jenen Tagen des finstren, doch auch hochlöblichen Zeitalters. Warhorse Studios, von großer Weisheit und Geschick, habet dies Werk mit wahrhaftiger Hand geschaffen, auf dass der Spielmann sich verlöre in den Landen Böhmens. Sieh, wie herrlich die Wälder wogen im Winde, wie die Burgen ragend gen Himmel streben, wie das Land lebendig und voller Fleiß sich zeiget! Ein jeder Bürger, ob Schmied, Bäcker oder gar übler Wegelagerer, wandelt seiner Wege, nicht anders denn im wahren Leben. Und also ist’s kein bloßes Spiel, sondern ein Spiegel der alten Zeit, dass sich ein jeglicher daran ergötzen und also weislich daraus lernen möge. Nicht fehlet es an Zwist und Fehde! Die Streiche mit Schwerte und Spieße sind hart und ungemein wohlgetan, auf dass nur ein Meister in solchem Handwerke sich unversehrt durch die Lande schlagen möge. Doch auch jene, die des Handels und der Worte kundig sind, finden ihre Wege, das Ziel zu erreichen, denn es steht dem Spielmann frei, sich als gar weiser Recke oder als unhold Räuber zu erweisen. Gehabt euch wohl, ihr edlen Recken und Maiden, und begebet euch hinfort gen Böhmen, wo Abenteuer, Ehre und Verrat auf euch harren! „Kingdom Come: Deliverance II“ ist ein Werk, das eines Königs würdig, eines Spielmanns Freud und eines Chronisten ewige Kunde sei.

Tipp der Redaktion: Den wunderschönen Prosa-Text von Fritzlaf sprecht ihr am besten mit lauter und voller Stimme für die richtige Wirkung. Als musikalische Begleitung empfehlen wir das subtile und unterstützende Spiel einer Laute. Macht das aber vielleicht zu Hause und nicht in der U-Bahn. Und falls ihr es doch in der U-Bahn macht, filmt es bitte.