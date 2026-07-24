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Wenn ihr in Black Flag Resynced einem Suffi lange genug zuhört, winkt ein geheimes Sea Shanty

In Assassin's Creed: Black Flag Resynced verstecken sich deutlich mehr Geheimnisse, als die Map Marker andeuten. Ein geheimes Sea Shanty könnt ihr sehr leicht verpassen.

Profilbild von Dimitry Halley

Dimitry Halley
24.07.2026 | 11:36 Uhr

53,99 €

Der Sea Shanty »Home Across The Sea« wird auf keiner Karte markiert. Wir helfen euch beim Finden. Der Sea Shanty »Home Across The Sea« wird auf keiner Karte markiert. Wir helfen euch beim Finden.

Wie sich's für eine gute Piratenfantasie gehört, verbergen sich in Assassin's Creed: Black Flag Resynced so einige Schätze dort, wo niemand sie vermutet. Auch nicht die Map Marker des Spiels.

Die Community hat bereits geheime Truhen tief im Ozean aufgespürt, jetzt stoßen die Schatzjägerinnen und -jäger auf ein geheimes Sea Shanty, das sich direkt in eurem Heimathafen Nassau verbirgt. Und wir verraten euch, wie ihr das Seemannsgarn erbeutet!

Video starten 1:08:09 Vergesst epische Seeschlachten! Historiker analysieren AC Black Flag Resynced |mit Geschichtsfenster

Fundort des geheimen Sea Shanty in Black Flag Resynced

Ihr könnt das Geheimnis bereits früh im Spiel freischalten, denn Nassau gehört zu den ersten Örtlichkeiten, die Piratenspross Edward Kenway in der Kampagne besucht. Konkret müsst ihr euch an Kartenposition 597,767 begeben. Um die Kartenposition einzusehen, öffnet die Map und bewegt den Cursor auf einen x-beliebigen Punkt. Ihr seht die Koordinaten in Klammern unter dem Cursor.

Als Orientierung könnt ihr euch hier den Waffenladen direkt am nördlichen Hafen von Nassau heranziehen, leicht südwestlich des Schiffshändlers. Oder eben direkt südlich des großen Landestegs:

Normalerweise markiert das X ja den Schatz, hier tut es der dicke rote Pfeil. Normalerweise markiert das X ja den Schatz, hier tut es der dicke rote Pfeil.

Haltet an der richtigen Koordinate Ausschau nach einem heiteren Suffkopf, der vor sich hin trällert. Ihr müsst euch vor ihn stellen und etwa 30 Sekunden seinen akustischen Ergüssen zuhören, dann taucht über seinem Kopf eine weiße Raute auf und ihr könnt ihn ansprechen. Er bedankt sich für euer Interesse und belohnt euch mit dem Sea Shanty »Home Across The Sea«.

Hört dem Kollegen ein bisschen bei seiner »Musik« zu, um die Belohnung zu bekommen. Hört dem Kollegen ein bisschen bei seiner »Musik« zu, um die Belohnung zu bekommen.

Und hier nochmal als Video aus der Community:

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Die Seemannsmusik ist wie gesagt nicht der erste unmarkierte Schatz, den die Community aufspürt. Schon Mitte Juli, bloß ein paar Tage nach Release, entdeckten die Leute mitten im Ozean mehrere Truhen, darunter das schicke Explorer Outfit, das Ubisoft eigentlich erst Wochen später als kleines Überraschungsgeschenk enthüllen wollte.

Besonders skurril: User -Holliday will das Geheimnis angeblich zufällig entdeckt haben, weil er die Felsformation an der Oberfläche interessant fand und einfach auf gut Glück beschloss, an dieser einen Stelle im gesamten Ozean zu tauchen. Wir hätten auch gerne mal so viel Glück.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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