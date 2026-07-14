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Ihr wollt mit Warhammer 40K anfangen, aber könnt euch nicht für ein Volk entscheiden? Unser Quiz ermittelt die perfekte Fraktion für euch

Im Universum von Warhammer kämpfen zahlreiche Völker und Fraktionen um die Vorherrschaft über die Galaxie. Wir zeigen euch, wo ihr am besten aufgehoben seid.

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Tillmann Bier
14.07.2026 | 12:01 Uhr

Mit welcher Armee zieht ihr in den Kampf? Unser Quiz hilft bei der Qual der Wahl. Mit welcher Armee zieht ihr in den Kampf? Unser Quiz hilft bei der Qual der Wahl.

Krieg ist im Universum von Warhammer 40K im Grunde genommen der Alltagszustand. Ständig werden Welten überfallen, erobert und vernichtet. Zahlreiche Mächte kämpfen um die Vorherrschaft und verfolgen alle ihre eigenen Ziele. Statt guter und böser Fraktionen gibt es nur böse und bösere.

Wenn ihr überlegt, bei diesem Spaß selbst mitzumachen und eure eigene Armee aus kleinen Figürchen aufzubauen, dann helfen wir euch mit der wichtigsten Entscheidung: Wem schließe ich mich an?

Welcher Armee schließt ihr euch an?

In nur wenigen Minuten hilft euch unser Quiz dabei, herauszufinden, welche der großen Fraktionen am besten zu euch passt. Ihr müsst nur fünf Fragen beantworten:

Und, seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Wenn ja, dann habt ihr jetzt vielleicht schon eine Idee, welche Armee die eure sein soll. Natürlich solltet ihr euch vor der Entscheidung noch mal genauer informieren. Folgende Fragen sind etwa wichtig:

  • Welche Ästhetik gefällt euch? Wer seine Figuren selbst bemalen muss, sollte auch daran Freude haben, wie sie aussehen. Sind euch gewöhnliche Space Marines zu langweilig, aber die grundsätzliche Ästhetik gefällt euch, könnt ihr euch etwa auch für eine bestimmte Einheit wie die Space Wolves oder Black Templars entscheiden. Oder ihr wechselt die Seiten und schließt euch dem Chaos an ...

Video starten 3:44 Warhammer 40k bekommt eine neue Edition und der Cinematic Trailer macht ordentlich Bock auf das Universum

  • Wie viele Figuren brauche ich? Eine Armee aufzubauen kostet enorm viel Zeit und Geld. Manche Armeen führen aber vor allem Elite-Einheiten in die Schlacht, die stark, aber weniger zahlreich sind. Für den Anfang bietet sich eine solche Fraktion natürlich an, weil sie weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Beispiele wären Space Marines und Chaos Space Marines, oder die Custodes. Aber auch die Tyraniden können auf große Eliteeinheiten setzen.
  • Welcher Spielstil liegt mir? Unser Quiz geht schon darauf ein, aber die Unterschiede zwischen den Armeen gehen natürlich noch tiefer. Seht euch einfach mal an, welche Spezialeinheiten sie haben und welche Synergieeffekte oder Werte ihr bekommt.
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Wir hoffen, unser Quiz konnte euch ein bisschen bei der Orientierung im Universum von Warhammer 40K helfen. Wenn ihr ein wenig in die Geschichte der Welt eintauchen wollt, dann lest den Artikel von Dennis oben im Kasten. Wer dagegen lieber erst mal am PC bleibt, statt zum Küchentisch zu wechseln, für den hat Gloria das Rollenspiel Dark Heresy im Early Access getestet – oben im Kasten lest ihr weiter.

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