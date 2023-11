Lego und Rocket League in Fortnite: Wenn die neuen Leaks stimmen, geht's im Dezember richtig rund

Der Dezember 2023 könnte der rasanteste Monat der gesamten Historie von Fortnite werden.

Fortnite war schon immer für überraschende Kooperationen und Events bekannt. Laut eines Leaks werden wir es im Dezember erneut mit beidem zu tun bekommen und zwar in Form von drei neuen Spielmodi. Um was es sich dabei handelt und wie glaubwürdig der Leak ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Drei neue Modi in drei Tagen

Laut des Leakers iFireMonkey sollen im Dezember drei neue Spielmodi beziehungsweise Events für den Erfolgs-Shooter Fortnite veröffentlicht werden. Davon sind mindestens zwei Stück Teil einer Kooperation. Den dazugehörigen Beitrag auf X (ehemals Twitter) seht ihr hier:

Lego-Fortnite: Den Start macht das Lego-Fortnite-Event . Das soll Gerüchten zufolge Block-Bau-Mechaniken, ähnlich wie in Minecraft besitzen. Der Start ist für den 7. Dezember 2023 angesetzt.

Rocket-Racing: Nur einen Tag später, also am 8. Dezember 2023, startet angeblich das Rocket-Racing-Event . Dabei handelt es sich um einen Racing-Modus in Kooperation mit dem Auto-Ball-Spiel Rocket League. Gerüchte bezüglich dieses Crossovers schwirren bereits seit geraumer Zeit durch das Netz und scheinen sich nun zu bewahrheiten.

Fortnite Festival: Den vorläufigen Abschluss bildet das Fornite Festival am 9. Dezember 2023. Dieses wird einen sogenannten Harmonix-Modus beinhalten, der angeblich etwas mit Rhythmen zu tun hat. Weitere Informationen zu den Spielmodi und den Laufzeiten der Events sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Während es bei Fortnite kaum besser laufen könnte, ist der Konkurrent Call of Duty mit dem neuesten Ableger erneut in eine Kontroverse getappt. Alles Weitere dazu erfahrt ihr in diesem Video:

Doctor Who: Außerdem gibt es Gerüchte über ein bald anstehendes Crossover zwischen Fortnite und Doctor Who, das angeblich zur Feier des 60 Jährigen Jubiläums der SciFi-Serie stattfinden soll. Zu beachten ist, dass diese Vermutungen nicht im Zusammenhang mit dem Leak stehen.

Wie ist der Leak einzuschätzen?

iFireMonkey hat bereits diverse Male korrekte Details zu kommenden Events, Kooperationen und Features des Battle-Royale-Shooters vorhergesagt. Der Leak ist damit auf jeden Fall ernst zu nehmen. Trotzdem sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen, da sie nicht offiziell bestätigt wurden und daher trotzdem falsch sein oder sich noch ändern können.

Was haltet ihr von den geleakten Events im Dezember? Haltet ihr sie für realistisch? Freut ihr euch über die Kooperationen? Welchen der Spielmodi findet ihr am interessantesten und was erwartet ihr von ihnen? Spielt ihr überhaupt Fortnite? Welche Crossover fehlen euch noch? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!