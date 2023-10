Avengers: Endgame hat die Zukunft vorausgesagt und Fortnite soll den Beweis liefern

Thor hat sich im Marvel Cinematic Universe schon mit Loki, Malekith, dem Hulk, Thanos und Noobmaster69 angelegt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Das Marvel Cinematic Universe ist eine Welt voller Superhelden, Götter, Magie und … Fortnite-Spoiler? Ihr habt schon richtig gelesen. Momentan ist so mancher Fan überzeugt: Avengers: Endgame hat vor vier Jahren die Zukunft vorausgesagt! Doch worum geht es überhaupt? Fangen wir ganz von vorne an.

Wie Bro Thor sein Trauma verarbeitet

Falls ihr eine kleine Gedächtnisauffrischung braucht: In Endgame sehen sich die (überlebenden) Avengers mit den Konsequenzen ihrer Niederlage gegen Thanos in Infinity War konfrontiert. Jeder von den Heldinnen und Helden geht dabei anders mit ihrem, beziehungsweise seinem Trauma und dem Verlust unzähliger Freunde, Verwandte und Bekannte um.

Thor (Chris Hemsworth) fällt zum Beispiel in eine tiefe Depression und entwickelt eine recht ungesunde Beziehung zu Alkohol und übermäßigem Essen. Wie sich der Donnergott außerdem seine Zeit in einem kleinen Häuschen in Neu-Asgard vertreibt? Ganz genau: Mit Fortnite spielen und mit Fremden über die Multiplayer-Lobby streiten.

Zu seinem Kinostart sorgte Avengers: Endgame mit Thors Fortnite-Session unter Kennern des Spiels aber auch für Augenrollen. Denn Endgame spielt genau genommen im Jahr 2023, während das Gameplay im Film die (gefühlt) steinalte Chapter-1-Map von Fortnite zeigt.

Und wer sich schon mal mit Fortnite beschäftigt hat, weiß: Bei so gut wie jeder neuen Season beziehungsweise neuem Kapitel gibt es eine neue Map oder zumindest signifikante Änderungen daran. Dass Thor im Jahr 2023 also immer noch die Karte aus Chapter 1 spielt, ist ja damit ziemlicher Quatsch … oder?

Hat Endgame vor vier Jahren Fortnite gespoilert?

Kommen wir jetzt zum großen Twist an der Sache: Denn bei Fortnite steht aktuell mit Chapter 4 Season 5 gerade das neueste Kapitel in den Startlöchern und dabei soll jetzt tatsächlich ein großer Fan-Traum in Erfüllung gehen, indem die Map aus Chapter 1 zurückkehrt!

Schon seit Monaten ranken sich darum Spekulationen, mit den neuen Teasern und Leaks zu Chapter 4 Season 5 und dem Fortnitemares-Event 2023 gibt es jetzt aber endlich Gewissheit. Wie die Rückkehr der Map in Fortnite-Lore erklärt wird?

Dem Fortnite-Experten Shiina zufolge soll die Zeitreisemaschine des Vampir-Bossgegner Kado Throne außer Kontrolle geraten und nicht nur die alte Karte, sondern auch Waffen in die Gegenwart holen. Ein eindeutiger Teaser dafür gibt es übrigens bereits im offiziellen Promo-Material zu den kommenden Fortnite-Inhalten:

Übrigens gibt es ein weiteres nettes Detail: Die Szene mit Thor, Korg, Meek und Co. in Avengers: Endgame spielt sich genau genommen sogar im Oktober 2023 ab. Da Chapter 4 Season 5 voraussichtlich am 3. November 2023 startet, überschneidet sich das zwar nicht komplett, kommt aber immer noch verdammt nah dran.

Zufall? Wahrscheinlich nicht. Die Entwickler bei Epic dürften sich der Parallele absolut bewusst sein.