In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice begibt sich Serienheld Larry mal wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Im Rahmen der gamescom 2020 haben wir mit Malte Schmidt, dem Creative Director von Entwickler CrazyBunch, über die Fortsetzung des schlüpfrigen Adventures gesprochen.

Er äußerte sich dazu, welche Neuerungen euch im zweiten Serienteil nach dem Reboot erwarten, wie lange die Entwickler für die handgezeichneten Hintergründe benötigen und ob Larry als Figur jemals glücklich werden darf. Das ganze Interview könnt ihr am Anfang des Artikels anschauen.

84 9 Mehr zum Thema gamescom 2020: Infos, Shows und Terminplan

Das steckt in Leisure Suit Larry 2

Schmidt erklärt, dass Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice in erster Linie eine klassische Fortsetzung ist. Die Neuerungen stecken deshalb vor allem im Detail:

Nahtlose Weitererzählung: Erstmals in der Serie knüpft die Geschichte direkt an die Ereignisse des Vorgängers an

Erstmals in der Serie knüpft die Geschichte direkt an die Ereignisse des Vorgängers an Größerer Umfang: Mehr Rätsel, mehr Apps für Larrys Handy und mehr Minispiele

Mehr Rätsel, mehr Apps für Larrys Handy und mehr Minispiele Mehr Komfort : Ein Questlog enthält alle wichtigen Aktivitäten und hilft teilweise bei Rätseln

: Ein Questlog enthält alle wichtigen Aktivitäten und hilft teilweise bei Rätseln Erkundung: Über 50 handgezeichnete Schauplätze zum Erkunden

Insgesamt arbeiten die Entwickler seit etwa anderthalb Jahren an der Fortsetzung zu Wet Dreams Don't Dry. Leisure Suit Larry 2 erscheint am 15. Oktober 2020 bei Steam und GOG.

Darf Larry jemals glücklich werden?

Seit über 33 Jahren taucht Larry schon in Videospielen auf. Seine wahre, große Liebe konnte er bislang aber noch nicht in die Arme schließen. Ob er jemals wirklich sein Happy End finden darf, beantwortet Schmidt folgendermaßen:

"»Ich glaube generell spricht es bei bei einer Serie, die natürlich unendlich lang gehen kann, dagegen, dass man der Hauptfigur irgendwie ein Ende beschert, weil das impliziert, dass die Figur zu einem Endpunkt kommt. Bei Larry ist das aber noch einmal besonders, weil man nicht genau weiß, ob er ein Happy End überhaupt verdient hat. Ist das eine gute Konklusion für die Figur? Was aber wichtig ist: Ich finde Larry darf auch glücklich sein.«"

Vor dem Release am 15. Oktober könnt ihr in unserem GameStar-Test zu Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry nachlesen, ob dem Adventure der Sprung in die Moderne gelingt. Plus-Leser erfahren bei GameStar TV, ob der Humor der Reihe in die heutige Zeit passt.