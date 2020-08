Versteckt eure Ehefrauen und Ehemänner - Leisure Suit Larry ist zurück: Das kultige Adventure bekommt mit Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice einen zweiten Teil. Genau genommen sogar einen 15. Teil, denn die Larry-Reihe existiert mittlerweile seit 33 Jahren, wurde aber unter der Führung der Hamburger Entwickler CrazyBunch mit Wet Dreams Don't Dry 2018 neu aufgelegt.

Jetzt erzählen sie das Quasi-Reboot mit Wet Dreams Dry Twice zu Ende. Das Finale der Larry-Reihe erscheint am 15. Oktober zunächst auf Steam und GOG.

Gestrandet im Paradies

Erneut haben wir die zweifelhafte Ehre, den weltfremden Casanova Larry auf seiner Suche nach der großen Liebe (und dem ein oder anderen heißen Flirt) zu begleiten. Nach der Handlung des ersten Teils findet sich Larry gestrandet auf einer tropischen Insel voller schöner Frauen und Männer wieder. Auf der Suche nach seiner Traumfrau Faith sticht er mit einem selbstgebauten Floß in See und erkundet über 50 handgezeichnete Schauplätze.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice - Screenshots ansehen

Natürlich stoßen wir dabei an jeder Ecke auf abgedrehte und zweideutige Rätsel und verrückte Charaktere - unter denen auch altbekannte Gesichter der Reihe sein werden. Im Ankündigungs-Trailer ist Larry erneut mit der deutschen Stimme von Barney Stinson (Philipp Moog) aus der Serie How I Met Your Mother zu hören:

Bis es am 15. Oktober soweit ist, könnt ihr in unserem GameStar-Test zu Wet Dreams Don't Dry nachlesen, wie gut sich Leisure Suit Larry im Jahr 2018 gehalten hat und in einer Folge GameStar TV verraten uns die Entwickler, ob sie den Humor der Serie heutzutage als problematisch sehen.