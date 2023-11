97 Prozent positiv: Viraler Horror-Hit explodiert auf Steam und schlägt sogar Giganten

Auf Steam erobert gerade ein ungewöhnlicher Titel die Herzen der Spieler.

Da staunte selbst Entwickler Zeekerss nicht schlecht, als sein Spiel plötzlich mit 100.000 gleichzeitigen Spielern über Nacht viral ging: Lethal Company ist gerade unter den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam und liegt nur knapp hinter Big Playern wie CoD: Modern Warfare 3 oder GTA 5.

Der Horror-Multiplayer befindet sich seit dem 23. Oktober 2023 im Early Access und die Spielerzahlen haben sich seitdem fast verzehnfacht - für ein kleines Spiel des Horror-Genres ein wahrer Durchbruch!

Um was geht's in Lethal Company?

In dem Survival-Horror arbeitet ihr für ein Space-Unternehmen, das euch einfach nur als »Die Firma« (bzw. The Company) bekannt ist. Eure Aufgabe ist simpel gehalten: Genügend Schrott im Weltall sammeln.

Dafür reist ihr auf verlassene Monde, die von gefährlichen Monstern besetzt sind - sonst wäre das Spiel ja nur eine Simulation übers Schrottsammeln. Wer auf den Nervenkitzel steht, kann gerne eine Solo-Reise antreten. Der meiste Spaß kommt aber, wenn ihr die Missionen gemeinsam mit euren Freunden startet. Einen ersten Eindruck kriegt ihr in folgendem Trailer:

0:52 Lethal Company: Der Trailer zum Horror-Hit auf Steam

Während ihr also allein oder mit bis zu drei Freunden auf Schrottsuche seid, werden euch garantiert einige Monster mit unterschiedlichen Eigenschaften über den Weg laufen. Diese lassen sich scannen und à la »Phantastische Tierwesen« zu eurem Bestienbuch hinzufügen. So lernt ihr, wie man welche Sorte am besten vermeiden kann.

Oder aber ihr nutzt die Infos, um eure ahnungslosen Freunde als Köder auszusetzen, während ihr in Ruhe den geforderten Schrott einsammelt. Ihr könnt ihnen jederzeit zur Hilfe kommen, um das Level gemeinsam abzuschließen. Aber ein wenig Schadenfreude hat noch niemanden umgebracht … oder?

Indie-Horror wird auf Steam »äußerst positiv« gefeiert

Erst vor ein paar Tagen postete der Entwickler des Horror-Hits Zeekerss auf X den jüngsten Erfolg des Spiels:

Als ich geschlafen habe, hat Lethal Company die 100.000 Spieler-Marke geknackt. Unglaublich, vielen Dank fürs Spielen. Es wird viel Spaß machen, Updates für das Spiel zu veröffentlichen.

Lethal Company hat es geschafft, über 100.000 Spieler gleichzeitig vor die Bildschirme zu bekommen. Die 97 Prozent äußerst positiven Bewertungen auf Steam sprechen ebenfalls Bände. Und das so kurz nach seinem Start in den Early Access.

Vor allem die soziale Komponente an dem neuen Horrorspiel scheint gut anzukommen: »Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß und Angst auf einmal«, äußert sich beispielsweise User M4sslxx in den Kommentaren.

Auch der Reviewer CrowTRobot2112 teilt seine Erfahrung im Spiel, in der er vergebungslos vollen Körpereinsatz zeigte: »Ich wurde mit einer Schaufel zu Tode geschlagen und wurde dann von meinem Boss als faul bezeichnet.« Vielleicht schafft er ja im nächsten Durchlauf, seinen Vorgesetzten zu überzeugen.

Habt ihr Lethal Company bereits selbst gespielt? Wenn ja, gefällt es euch? Was waren eure gruseligsten Momente bisher? Auf welchem Mond haltet ihr euch am liebsten auf? Und allgemein gefragt: Findet ihr den Hype überhaupt angemessen? Schreibt uns eure Gedanken und Meinungen gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!