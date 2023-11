Steam Top 10: Ein neuer Koop-Hit eskaliert jetzt einfach völlig

Lethal Company wirbelt die Steam-Landschaft gerade ganz schön durcheinander.

Alle Jubeljahre passieren auf Steam kleine Wunder: Unscheinbare Spiele ohne großes Werbebudget ziehen plötzlich an großen Titeln vorbei, verkaufen abertausende Einheiten und spülen das große Geld in die Kassen kleiner Studios. Oder, wie im Fall von Lethal Company, in die Tasche eines jungen Solo-Entwicklers.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Lethal Company

0:52 Steam-Liebling Lethal Company zeigt im Trailer, worum es eigentlich geht

Genre: Koop-Horror | Release: 23. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 9,75 Euro

Platz 4 in den dieswöchigen Steam-Topsellern: Dem Solo-Entwickler Zeekerss ist mit Lethal Company ein Überraschungs-Hit gelungen. Im Early Access versammelt das Spiel auf Steam derzeit rund 123.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Das lässt erfahrungsgemäß auf Verkäufe im Millionenbereich schließen.

Es wird spannend, ob Lethal Company sogar noch anziehen kann. Der bisherige Höchstwert wurde binnen der letzten 24 Stunden erreicht, es könnte also noch weiter bergauf gehen. So oder so: Das Horrorspiel, in dem User verlassene Mondbasen nach Altmetall durchforsten und dabei auf diverse Schrecken treffen, kommt mit 98 Prozent Zustimmung aus über 37.000 Steam-Wertungen extrem gut an.

Steam Deck (OLED)

0:36 Valve revealt das neue Steam Deck mit OLED-Display

Genre: n/a | Release: 16. November 2023 | Preis: 569/679 Euro

Valve mal wieder: Das neue Steam Deck mit OLED-Display war in der letzten Woche der unangefochtene König in puncto Umsatz auf Steam. Hersteller Valve kann sich also über starken Absatz freuen.

Der Handheld-PC kommt in zwei Ausführungen: mit 512 GB und 1 TB SSD-Speicher. Zudem bietet das neue Steam-Deck unter anderem Verbesserungen bei Bildwiederholrate (90 Hertz) und Akkuleistung.

Remnant 2

1:31 Der düstere Launch-Trailer zum ersten DLC von Remnant 2 könnte kaum packender sein

Genre: Soulslike-Shooter | Release: 25. Juli 2023 | Preis: 49,99 Euro

Remnant 2 ist noch gar nicht so alt, da erlebt es bereits einen kleinen zweiten Frühling. Auf Steam erreichte der schon zuvor erfolgreiche Shooter in Unreal Engine 5 den achten Platz in den umsatzstärksten Spielen.

Die Gründe: Zum einen erschien am 14. November der erste DLC The Awakened King, zum anderen bietet Gearbox das Hauptspiel seitdem um 30 Prozent reduziert an.

