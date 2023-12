Steam Top 10: Ein Indie-Hit verdrängt die ganz großen Fische

Lethal Company ist definitiv der Überraschungshit der Stunde.

Wochen vergehen, Spiele kommen und gehen. Und in den Steam Top 10 herrscht schon die zweite Woche in Folge ein ungewöhnliches Trio: Valves Handheld Steam Deck, Indie-Blockbuster Lethal Company und Counter-Strike 2 stehen in Reih und Glied. Da bewegt sich nichts. Trotzdem verdammt bemerkenswert für Lethal Company, ein Koop-Spiel ohne rgroßes Entwicklerstudio dahinter.

Und hey, kennt ihr noch Destiny 2?

Die kompletten Top 10 auf Steam

Lethal Company: Ein Megaerfolg

0:52 Steam-Liebling Lethal Company zeigt im Trailer, worum es eigentlich geht

Genre: Koop-Horrorspiel | Steam-Release: 23. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 9,75 Euro

Seit vier Wochen hält sich das kleine Indie-Spiel Lethal Company inzwischen in den Top 10 der umsatzstärksten Spiele auf Steam. Und es klettert: In der vorletzten Woche erreichte es den zweiten Platz, den es diese Woche sogar verteidigen kann. 240.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler zeigen dann auch, dass der junge Solo-Entwickler Zeekerss plötzlich sehr beliebt bei Finanzämtern und Banken geworden sein dürfte.

Mit dem reinen Umsatz kann nicht mal mehr Valves Aushängeschild Counter-Strike 2 mithalten, das sonst (früher als CS:GO) fast immer dominiert. Lediglich das Steam Deck generierte laut Valve in der letzten Woche noch mehr Umsatz als Lethal Company.

Das Koop-Spiel lässt euch gemeinsam ausrangierte Planeten-Außenposten erkunden und Schrott sammeln, während ihr euch vor allerlei Horror-Monstern und Co. in Acht nehmen müsst. Das Spiel hat einen hohen Unterhaltungsfaktor, der auch in Twitch-Streams und YouTube-Videos zahlreiche Abnehmer findet. Ein klassischer viraler Hit also.

Destiny 2: Weihnachtszeit!

1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Genre: MMO-Shooter | Steam-Release: 24. Oktober 2017 | Preis: Free2Play

Es ist eine ganze Weile her, seit das langlebige MMO Destiny 2 in den Steam Top 10 vertreten war. Zuletzt im Sommer belegte es den zehnten Platz, jetzt kehrt es auf dem siebten zurück. Hauptgrund dürfte der Start des Winter-Events Saison des Wunsches sein.

Mit der Erweiterung The Final Shape steht zudem in 2024 wieder eine große Erweiterung an, die ihr euch im Trailer oben zu Gemüte führen könnt. Indes ist es auch Jahre nach ersten Spekulationen noch verdächtig still um ein mögliches Destiny 3. Zumindest könnte das Addon die finale Form darauf hindeuten, dass hier ein erzählerischer Endpunkt gesucht wird.

Noch ist Destiny 2 aber alles andere als ausgestorben. Die Höchstmarke gleichzeitig aktiver User (316.000) wurde vor neun Monaten erreicht, täglich spielen Zehntausende allein auf Steam. Es wird also spannend zu sehen, was Bungie nach dem Addon plant, das nun am 4. Juni 2024 erscheinen soll.