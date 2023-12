Angst vor Spinnen? Der Steam-Hit Lethal Company löst das Problem auf köstliche Art und Weise

Lethal Company hat bewiesen, dass Lösungen nicht immer kompliziert sein müssen.

Das kooperative Horror-Spiel Lethal Company geht auf Steam gerade durch die Decke. Und es könnte sogar noch erfolgreicher sein, wenn da nicht die ekligen und gruseligen Spinnen wären. Doch der Entwickler Zeekerss hat bereits ein Lösung für das Problem parat: Der vermutlich lustigste Filter in einem Horror-Spiel jemals.

Spider oder doch nur ider ?

Horror-Spiele sollen bekanntlich gruselig oder zumindest eklig sein, doch nicht jeder Mensch verträgt das gleichermaßen gut. Während manche lachend durch die Tore der Hölle spazieren, ist bei anderen schon nach dem Betätigen des Lichtschalters Schluss mit lustig. Eine der verbreitetsten Ängste ist die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen.

Ein Filter für Spinnen: In Lethal Company begebt ihr euch durch verlassene Gebäude und Stationen, um nach Schrott zu suchen, den ihr dann verkaufen könnt. Dort stößt ihr auch auf riesige Spinnen. Um das Spiel für Arachnophobiker zugänglicher zu machen, hat Zeekerss einen optionalen Spinnen-Filter eingebaut. Aber schaut einfach selbst:

Wie ihr seht, wird die Spinne einfach durch das geschriebene Wort Spider , also englisch für Spinne , ausgetauscht. Während das Survival-Spiel Grounded zum Beispiel die fiesen Krabbeltiere bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, bekommt ihr es bei Lethal Company also mit einem Eintrag aus dem Englisch-Vokabelheft zu tun.

Unterhaltsame Praxis: Richtig lustig wird es erst, wenn ihr den Filter selbst anwendet. Steht die Spinne nämlich an einer Ecke, kommt es vor, dass der Name teilweise verdeckt wird. Ihr seht also keine Spider , sondern nur eine ider . Doch Obacht: Nährt ihr euch, weil ihr denkt, dass eine ider keine Gefahr ist, werdet ihr spätestens eines Besseren belehrt, wenn ihr freie Sicht auf das Ungetüm habt.

Wer sowohl Angst vor Spinnen als auch vor dem Englisch-Unterricht hat, wird keine leichte Zeit mit Lethal Company haben. Doch mit dem Spinnen-Filter ist der Koop-Horror bereits deutlich zugänglicher (und lustiger) geworden. Weitere interessante Beiträge findet ihr übrigens hier (natürlich vollkommen frei von Krabbeltieren):

Was haltet ihr von dem Spinnen-Filter? Seid ihr selbst Arachnophobiker oder machen euch die achtbeinigen Biester gar nichts aus? Spielt ihr Lethal Company oder habt es noch vor? Falls ja, werdet ihr den Spinnen-Filter benutzen? Habt ihr vielleicht eine andere Idee, um das Spiel zugänglicher zu machen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!