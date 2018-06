Bereits im Mai 2017 wurde eine zweite Staffel von Life is Strange offiziell angekündigt, seitdem haben wir aber so gut wie keine weiteren Infos zu dem neuen Abenteuer von Dontnod erfahren. Bis jetzt! Denn nun verrät ein neuer Mini-Teaser nicht nur, dass Life is Strange 2 erneut 5 Episoden umfassen wird, sondern auch gleich, wann die erste davon erscheinen wird.

Und das Release-Datum des ersten Kapitels für PC, PlayStation 4 und Xbox One lautet: 27. September 2018. Viel mehr verrät der gerade einmal 20 Sekunden lange Trailer nicht. Mehr Informationen zu Life is Strange 2 sollen uns laut Youtube-Videobeschreibung erst im August erreichen.

Zur Einstimmung auf die neue Staffel Life is Strange bringen die Entwickler von Dontnod am 26. Juni aber erstmal noch eine Gratis-Episode namens The Awesome Adventures of Captain Spirit raus.

Was auch immer wir in dem Spin-Off-Abenteuer erleben und welche Entscheidungen wir darin treffen, soll sich anschließend auch auf das Geschehen von Life is Strange 2 auswirken.

Unsere Preview zu Captain Spirit: Zauberhafter Gratis-Auftakt zu Life is Strange 2