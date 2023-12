Die Entwickler von No Man's Sky kündigen neues Open-World-Spiel von gigantischen Ausmaßen an

Die Open World von Light No Fire soll so groß werden wie die Erde.

Von Hello Games, den Machern von No Man's Sky, kommt nun ein neues, ehrgeiziges Projekt namens Light No Fire. Studiochef Sean Murray hat den Trailer ihres neuesten Spiels auf den Game Awards 2023 präsentiert und macht abermals große Versprechen: Light No Fire soll die Grenzen von Open-World-Spielen neu definieren.

Das soll Light No Fire bieten können

Light No Fire, seit rund fünf Jahren in Entwicklung, lädt euch in eine weitläufige, prozedural generierte Welt ein, die in ihrer Größe und Vielfalt der Landschaften der Erde nachempfunden ist. Im Gegensatz zu No Man's Sky, das Spieler durch Milliarden von Planeten führt, konzentriert sich Light No Fire auf einen einzigen, aber dafür sehr detailliert ausgearbeiteten Planeten.

Optisch erinnert Light No Fire umgehend an die bunten Welten von No Man's Sky, allerdings weckt die Welt mehr ein Fantasy- als ein Sci-Fi-Gefühl. Im ersten Trailer sehen wir mit dicken Rüstungen und Nahkampfwaffen ausgestattete Abenteurer, die auf Drachen reitend die gigantische Spielwelt erkunden.

Aber werft am besten selbst einen Blick hinein:

2:05 Ganzer Planet als Open World: Light No Fire ist das neue Mega-Projekt vom Team hinter No Man's Sky

Auf der Steam-Shop-Seite des Spiels finden sich erste, vage Hinweise zum Gameplay: Ihr könnt allein oder gemeinsam die Welt erkunden, Gebäude errichten und Abenteuer bestreiten, dazu sollen Survival-Mechaniken kommen.

Die Erkundung der abwechslungsreichen Spielwelt, von gewaltigen Bergen (die laut Murray größer als der Mt. Everest sein können) über Täler bis zu Ozeanen, kann zu Fuß oder mithilfe von Fahrzeugen, Schiffen und Reittieren erfolgen. Light No Fire scheint auch mehr Wert auf soziale Interaktion und gemeinsames Spielen zu legen als auf einsames Fliegen durch den Weltraum wie in No Man's Sky.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Hello Games die großen Versprechen erfüllen kann, insbesondere angesichts der kontroversen Geschichte ihres letzten Spiels. Wenn die Engländer diesmal den hohen Erwartungen gerecht werden können, dürfte Light No Fire tatsächlich eine neue Ära für Open-World-Spiele einleiten.

Jetzt seid ihr gefragt: Was denkt Ihr über Light No Fire? Glaubt Ihr, dass es das Open-World-Genre revolutionieren könnte? Oder habt ihr euer Vertrauen in Sean Murray und Hello Games nach den vielen gebrochenen Versprechen bei No Man's Sky verloren? Schreibt gerne eure Gedanken und Erwartungen in den Kommentarbereich!