»Ich erschaffe eine Erde«: So viel Selbstironie wie No Man’s Sky und Cyberpunk 2077 beweisen nur wenige

Die Ankündigung von Light No Fire weckt böse Erinnerungen.

Hello Games und CD Projekt Red sind keine unbeschriebenen Blätter, was vermurkste Spieleveröffentlichungen angeht. Die Releases von No Man’s Sky und Cyberpunk 2077 sind mehr als katastrophal von statten gegangen. Das haben natürlich weder die Fans noch die Entwickler vergessen, was zu einem der unterhaltsamsten X-Posts (ehemals Twitter) des Jahres geführt hat.

Das kommt uns doch bekannt vor

Hintergrund des X-Posts ist die Ankündigung eines neuen Spiels der No-Man’s-Sky-Macher. Es handelt sich um das Action-Adventure Light No Fire, für das enorme Versprechen abgegeben wurden. Zum Beispiel soll ein riesiger Planet geschaffen werden, der so vielfältig ist wie ein ganzes Universum. Zudem soll er Kontinente und echte Berge beinhalten.

Das erinnert nicht ohne Grund an die utopischen Versprechungen von No Man’s Sky. Diese haben in Folge der hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Veröffentlichung einen großen Image-Schaden bei Hello Games verursacht. Umso überraschter ist man, dass sich dieses Szenario nun zu wiederholen droht.

Sean Murray, Gründer von Hello Games, hat einen Beitrag gepostet, der einen fiktiven Dialog zwischen ihm und einem Mitarbeiter zeigt. In diesem wird ihm geraten, bei der Ankündigung möglichst tief zu stapeln. Doch Murray reagiert auf diesen Rat bei der Ankündigung sinngemäß mit der Aussage: »Ich erschaffe eine Erde!«

Der echte Murray kommentiert diesen Beitrag mit einem selbstironischen fuck . « Ihm scheint bewusst zu sein, dass es sich erneut um eine risikoreiche Ankündigung gehandelt hat. Vollständig abgerundet wird der Post jedoch erst durch einen Kommentar des offiziellen Cyberpunk-2077-Accounts.

Ihr könnt es immer noch im Nachhinein ausbessern (grinsender Emoji mit Schweißtropfen). Herzlichen Glückwunsch für die eindrucksvolle Ankündigung!

Damit wird auf die unglaubliche Wandlung angespielt, die sowohl No Man’s Sky als auch Cyberpunk 2077 seit ihren Veröffentlichungen vollzogen haben, aber auch auf die katastrophalen Starts.

Ironischer Unterton: Es ist wichtig, den selbstironischen Unterton wahrzunehmen. Die Veröffentlichung von Phantom Liberty hat gezeigt, dass es sich bei der Aussage nicht um die aktuelle Veröffentlichungspolitik von CD Projekt Red handelt und die berechtigte Kritik angekommen ist. Der gleiche Lerneffekt lässt sich für Sean Murray und Hello Games vermuten.

Nicht alle finden es lustig: Es darf nicht vergessen werden, dass besonders Spieler der letzten Konsolengeneration massiv von Cyberpunk 2077 enttäuscht wurden und kaum von den nachträglichen Verbesserungen profitiert haben. Das sorgt weiterhin für Unmut, der sich auch in den Antworten unter dem Kommentar von Cyberpunk 2077 widerspiegelt. Dort wird CD Projekt Red und der restlichen Industrie eine frevelhafte Einstellung vorgeworfen.

Was haltet ihr von dem Post von Sean Murray? Habt ihr Angst, dass bei Light No Fire eine enttäuschende Veröffentlichung blüht, die hinter den Versprechungen zurück bleibt? Was haltet ihr von der Antwort von CD Projekt Red? Was sagt ihr zu den anderen Ankündigungen der Game Awards 2023? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!