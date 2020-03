Live-Fragestunde: Half-Life: Alyx und wie es mit GameStar-Tests weitergeht

Spiele-Tests sind ein kompliziertes Thema. Einerseits lieben wir sie als Format und stecken gerne so viel Zeit und Aufwand wie möglich in einen richtig guten Test. Andererseits machen Tests inzwischen weniger als 5 Prozent der Seitenaufrufe auf GameStar.de aus, der Löwenanteil entfällt auf News und Specials (79 Prozent). Auch wenn GameStar seit 1997 auch für kompetente Spieletests steht, liegt unser Kerngeschäft also längst anderswo.

Was das für unsere Arbeit heißt , und welche Gedanken wir uns in der Redaktion machen, darüber wollen Heiko Klinge und Michael Graf mit euch reden. Wir beantworten auch gern Fragen dazu, warum wir uns entschieden haben, den Test von Half-Life: Alyx exklusiv für Plus-User anzubieten - was wir euch vorab schon hätten sagen sollen. Es war ein Fehler, euch damit zu überfallen.

Hier alle Infos zum Livestream

Wann: 27. März 2020 von 18 bis 19 Uhr

Wer: Heiko Klinge und Michael Graf

Wo: Hier in dieser News

Ihr könnt den Livestream direkt hier über das eingebettete Youtube-Video verfolgen und eure Fragen entweder in den Artikelkommentaren oder unten im Youtube-Chatfenster stellen (dafür braucht ihre einen Google-Account; und auf Mobilgeräten ist das Chatfenster leider nicht zu sehen).